/Rajasthan: 50 किलोमीटर दूर नौकरी, मासूम बच्चे के साथ मंत्री से गुहार लगाने पहुंची महिला कर्मचारी!

Rajasthan News: पति के साथ तबादले के लिए नागौर से आई दिव्या को शिक्षा मंत्री मदन दिलावर के घर के दरवाजे के खुलने का इंतजार है. अल सुबह से उनके आवास के बाहर कर्मचारियों की भीड़ बढ़ती ही जा रही है.

बीच-बीच में उम्मीद का दरवाजा खुलता है, कर्मचारी मंत्री से मिलने भीतर दाखिल होते हैं, इनमें यूडीसी के पद पर काम कर रही दिव्या भी है, जो अपने मासूम बच्चे को लेकर जयपुर आई है.

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उसकी पोस्टिंग घर से पचास किलोमीटर दूर है. आने जाने के लिए न तो सीधी बस सेवा है और न ही ट्रेन इसलिए मंत्री के सामने अपनी पीड़ा रखने जयपुर पहुंची है. घर के पास पोस्टिंग हो जायेगी तो स्कूल भी वक्त पर पहुंच जाएगी और बच्चे का पालन पोषण भी ठीक से हो सकेगा.

जब से तबादलों की विंडो खुली है, शिक्षा मंत्री के घर पर सुबह से लेकर देर शाम तक कर्मचारियों की भारी भीड़ उमड़ रही है. हाथों में डिजायरशुदा एप्लीकेशन, निगाहें मंत्री जी पर मदन दिलावर के लिए ये वक्त चुनौतियों से भरपूर है. तबादले के हर तलबगार की मुराद पूरी नहीं हो सकती इसलिए कईयों को एप्लीकेशन के साथ सीधे मना कर रहे हैं, जहां ट्रांसफर की गुंजाइश है वहां हाथोंहाथ एप्लीकेशन पर तबादले की मुहर लगा रहे हैं.

इस भीड़ में कर्मचारियों के साथ-साथ बीजेपी के कार्यकर्ताओं की भी बड़ी तादाद है, जो पार्टी के लिए हर चुनाव में जी जान से काम करती है. प्रदेश भर से कार्यकर्ता पार्टी समर्थित कर्मचारियों के तबादले के लिए मंत्री से फरियाद कर रहे हैं. अब तक की प्रक्रिया से कार्यकर्ता संतुष्ट दिख रहे हैं, इनमें से एक भी ऐसा नहीं जो दिलावर के काम से खुश नहीं हो.

तबादले कहीं खुशी तो कहीं गम की वजह बनेंगे, जो घर के नजदीक है, उसका यथावत बने रहने पर जोर है, जो दूर है वो घर के नजदीक आने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा रहा हैं. कितने चेहरों पर मुस्कान आएगी और कितने निराश होंगे, इसके लिए फिलहाल पांच जुलाई तक इंतजार करना होगा, लेकिन फिलहाल तो शिक्षा मंत्री के लिए ये वक्त अग्नि परीक्षा से कम नहीं, हाथ में तबादले का पॉवर तो है, लेकिन सब कर्मचारियेां की इच्छा पूर्ति किसी भी सूरत में संभव नहीं दिखती.