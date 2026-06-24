Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /Jaipur
  • /Rajasthan: 50 किलोमीटर दूर नौकरी, मासूम बच्चे के साथ मंत्री से गुहार लगाने पहुंची महिला कर्मचारी!

Rajasthan: 50 किलोमीटर दूर नौकरी, मासूम बच्चे के साथ मंत्री से गुहार लगाने पहुंची महिला कर्मचारी!

राजस्थान में तबादला विंडो खुलने के बाद शिक्षा मंत्री मदन दिलावर के जयपुर स्थित आवास पर कर्मचारियों की भारी भीड़ उमड़ रही है. नागौर से आई यूडीसी कर्मचारी दिव्या भी अपने छोटे बच्चे के साथ मंत्री से मिलने पहुंची, ताकि उसका तबादला घर के पास हो सकें.  
 

Edited bySneha AggarwalReported byBabulal Dhayal
Published: Jun 24, 2026, 08:42 PM|Updated: Jun 24, 2026, 08:42 PM
Rajasthan: 50 किलोमीटर दूर नौकरी, मासूम बच्चे के साथ मंत्री से गुहार लगाने पहुंची महिला कर्मचारी!
Image Credit: Rajasthan NewsSource: ज़ी न्यूज़ डेस्क

Rajasthan News: पति के साथ तबादले के लिए नागौर से आई दिव्या को शिक्षा मंत्री मदन दिलावर के घर के दरवाजे के खुलने का इंतजार है. अल सुबह से उनके आवास के बाहर कर्मचारियों की भीड़ बढ़ती ही जा रही है.

बीच-बीच में उम्मीद का दरवाजा खुलता है, कर्मचारी मंत्री से मिलने भीतर दाखिल होते हैं, इनमें यूडीसी के पद पर काम कर रही दिव्या भी है, जो अपने मासूम बच्चे को लेकर जयपुर आई है.

Add Zee News as a Preferred Source

उसकी पोस्टिंग घर से पचास किलोमीटर दूर है. आने जाने के लिए न तो सीधी बस सेवा है और न ही ट्रेन इसलिए मंत्री के सामने अपनी पीड़ा रखने जयपुर पहुंची है. घर के पास पोस्टिंग हो जायेगी तो स्कूल भी वक्त पर पहुंच जाएगी और बच्चे का पालन पोषण भी ठीक से हो सकेगा.

जब से तबादलों की विंडो खुली है, शिक्षा मंत्री के घर पर सुबह से लेकर देर शाम तक कर्मचारियों की भारी भीड़ उमड़ रही है. हाथों में डिजायरशुदा एप्लीकेशन, निगाहें मंत्री जी पर मदन दिलावर के लिए ये वक्त चुनौतियों से भरपूर है. तबादले के हर तलबगार की मुराद पूरी नहीं हो सकती इसलिए कईयों को एप्लीकेशन के साथ सीधे मना कर रहे हैं, जहां ट्रांसफर की गुंजाइश है वहां हाथोंहाथ एप्लीकेशन पर तबादले की मुहर लगा रहे हैं.

इस भीड़ में कर्मचारियों के साथ-साथ बीजेपी के कार्यकर्ताओं की भी बड़ी तादाद है, जो पार्टी के लिए हर चुनाव में जी जान से काम करती है. प्रदेश भर से कार्यकर्ता पार्टी समर्थित कर्मचारियों के तबादले के लिए मंत्री से फरियाद कर रहे हैं. अब तक की प्रक्रिया से कार्यकर्ता संतुष्ट दिख रहे हैं, इनमें से एक भी ऐसा नहीं जो दिलावर के काम से खुश नहीं हो.

तबादले कहीं खुशी तो कहीं गम की वजह बनेंगे, जो घर के नजदीक है, उसका यथावत बने रहने पर जोर है, जो दूर है वो घर के नजदीक आने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा रहा हैं. कितने चेहरों पर मुस्कान आएगी और कितने निराश होंगे, इसके लिए फिलहाल पांच जुलाई तक इंतजार करना होगा, लेकिन फिलहाल तो शिक्षा मंत्री के लिए ये वक्त अग्नि परीक्षा से कम नहीं, हाथ में तबादले का पॉवर तो है, लेकिन सब कर्मचारियेां की इच्छा पूर्ति किसी भी सूरत में संभव नहीं दिखती.

राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan Newsऔर पाएं Jaipur News की हर पल की जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

यह भी पढ़ें:राजस्थान में बॉर्डर पर अतिक्रमण हटाने का विरोध जारी, राष्ट्रपति के नाम सौंपा ज्ञापन

ट्रेंडिंग न्यूज़

सवाई माधोपुर के अग्निवीर रामवीर गुर्जर का शानदार स्वागत, 4KM लंबा जुलूस निकला

राजस्थान में फिर से मूसलाधार बारिश की चेतावनी, 22 जिलों में ऑरेंज और येलो अलर्ट जारी

'वो आदमी जो अशोक गहलोत के पैरों में पड़कर मुकदमे हटाने की बात कर रहा था, वो आदमी आज हम पर उंगली उठा रहा है' - गोविंद सिंह डोटासरा

'गधे-घोड़े, भैंस और बकरी जैसे बिकते हैं, वैसे MLA-MP बिक रहे हैं' - अशोक गहलोत

राजस्थान में डूब गई सोने-चांदी की नैया, लुढ़ककर यहां थमे रेट, जानें 24 जून के लेटेस्ट प्राइस

झुंझुनूं में दर्दनाक हादसा, 11 केवी बिजली लाइन की चपेट में आने से युवक की मौत

झुंझुनूं पहुंचे राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े, धीर कंवर बताया को बताया 'राजस्थान की कैकेई'

जयपुर मेट्रो फेज-2 का तोहफा, इन इलाकों की प्रॉपर्टी बनेगी सोना, ट्रैफिक होगा खत्म

ताबड़तोड़ बारिश का अलर्ट, राजस्थान के 13 जिलों में गरज-चमक के साथ बरसेंगे बादल!

Alwar: विधवा बहू पर जेठ ने चाकू से किए कई वार, 3 महीने पहले हुई थी पति की मौत

Who is IPS Madhav Upadhyay: कौन हैं IPS माधव उपाध्याय? जिन्हें जांच के बाद कर दिया APO

जयपुर में दिल दहला देने वाला हिट एंड रन! युवक को 20 फीट उछालकर भागी कार, CCTV में कैद हुई वारदात

ट्रेन में नकली पापा बनकर बैठा था आदमी, 5 साल के बच्चे को ले जा रहा था पर RPF ने पकड़ लिया

बीकानेर में मजदूर मां की गैर मौजूदगी में घर में घुसा अधेड़, 13 साल की मासूम बच्ची का किया रेप

राजस्थान में पलटी मारेगा मौसम, 24 जून को इन इलाकों में आंधी-तूफान के साथ बारिश

बारां में चारागाह भूमि को लेकर दो पक्षों में खूनी संघर्ष, 2 महिला समेत 11 लोग घायल

सोना-चांदी ने मारी लंबी छलांग, बढ़े दामों से बाजार में मचा हड़कंप! जानें ताजा रेट

Jaipur Metro: जयपुर मेट्रो फेज-2 का पीएम मोदी 4 जुलाई को करेंगे शिलान्यास

कौन है जय मूंदड़ा ? नौकरी छोड़ आयरलैंड की T-20 टीम में बनाई जगह, अब भारत के खिलाफ दिखाएंगे दम !

धौलपुर में कार खाई में गिरी, जख्मी मालिक से चिपका बैठा पालतू बंदर

जयपुर में महिला फूड कार्ट संचालिका का आरोप, पुलिस ने फेंका खौलता पानी, कई हिस्से झुलसे

पीबीएम अस्पताल मौत मामला: 4 दिन बाद टूटा गतिरोध, प्रशासन-परिजनों में बनी सहमति

मुख्यमंत्री दिल्ली जाते हैं, तो कुछ ना कुछ लेकर ही आते है- CM भजनलाल शर्मा

राजस्थान में IAS समित शर्मा ने दी सस्ती दवाओं की बड़ी सौगात, हर जिले में खुलेंगे जन औषधि केंद्र

झुंझुनूं के बीडीके अस्पताल में पालना गृह में मिली नवजात, ICU में जिंदगी की जंग जारी

Churu: जीण माता मंदिर के पास पड़ा था किसान का शव, गले पर मिला कपड़ा और निशान

आसमान से जमीन पर आकर गिरे सोना-चांदी के दाम, सराफा बाजार में हड़कंप! जानें रेट

जयपुर के अस्पताल ने रचा मेडिकल इतिहास, गर्भ में ही किया गया दिल का इलाज

राजस्थान के 10 जिलों में पलटी मारने वाला है मौसम, आंधी-तूफान के साथ इन शहरों में ताबड़तोड़ बारिश का अलर्ट

OMG! राजस्थान में गोल्ड-सिल्वर के दाम में भयंकर गिरावट! जल्दी से बनवा लो गोल्ड-सिल्वर की ज्वेलरी

राजस्थान में अगले 3 घंटे भारी, इन जिलों में गरज चमक और तेज हवाओं की चेतावनी

जयपुर में महिला पर तेजाब हमला, बॉयफ्रेंड ने पार्क में बुलाकर वारदात को दिया अंजाम

जयपुर मर्डर मिस्ट्री: होटल के कमरे में मिला कारोबारी का शव, वारदात के बाद दोस्तों का 'फेसबुक लाइव' उड़ा रहा होश!

"मेरा कसूर क्या है" मुझे क्यों मार रहे हो बताओ? झुंझुनूं रेलवे स्टेशन पर युवक को GRP हेड कांस्टेबल ने पीटा

राजस्थान में अगले कुछ घंटों में बदल जाएगा मौसम! 24 जिलों में गरज-चमक, तेज आंधी और बारिश का अलर्ट

डीग में बेकाबू कार ने 10 लोगों में मारी टक्कर, परिक्रमा कर रहे 5 श्रद्धालु गंभीर घायल

नाबालिग से दरिंदगी कर फरार चल रहा था दरिंदा, 3 दिन में दुष्कर्मी को पुलिस ने दबोचा

अगले 48 घंटे भारी-देश में फिर रफ्तार पकड़ रहा है मानसून, राजस्थान के इन हिस्सों में जून के अंत में पलटेगा मौसम

Pali: ससुराल आए युवक को ग्रामीणों ने रस्सी से खड़की के बांधा, फिर रातभर की मारपीट

TAGS:
Rajasthan news

About the Author

Sneha Aggarwal

Sneha Aggarwal

मैं स्नेहा अग्रवाल जी राजस्थान न्यूज में सब एडिटर के रूप में कार्यरत हूं और राजस्थान से जुड़ी हर बड़ी से बड़ी और छोटी से छोटी न्यूज़ पर पकड़ रखती हूं. क्राइम और कल्चर की खबरों में दिलचस्पी है. मुझे डिजिटल मीडिया का करीब 4 साल का साल का अनुभव है. इससे पहले मैं ZeeBihar में अपनी सेवाएं दे चुकी हूं. 4 साल के जर्नलिज्म करियर में लोकल, क्राइम, हेल्थ, एंटरटेनमेंट, वायरल और लाइफस्टाइल बीट पर काम किया है. मैंने यहां पर राजस्थान विधानसभा चुनाव, पंचायत चुनाव, ऑपेरशन सिंदूर समेत कई बड़े ईवेंट्स कवर किए हैं.

ट्रेंडिंग

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
Rajasthan: 50 किलोमीटर दूर नौकरी, मासूम बच्चे के साथ मंत्री से गुहार लगाने पहुंची महिला कर्मचारी!
Rajasthan news
2
Rajasthan news
3
Barmer news
4
Jaipur news
5
Sardarshahr News