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शिक्षा मंत्री मदन दिलावर का बड़ा ऐलान, बोले- 15 अगस्त से पहले होंगे तृतीय श्रेणी शिक्षकों के तबादले

Rajasthan Teachers Transfer 2026: राजस्थान के शिक्षा मंत्री मदन दिलावर और विभिन्न शिक्षक संगठनों के बीच हुई समझौता वार्ता सकारात्मक रही. बैठक में तृतीय श्रेणी शिक्षकों के तबादलों, पदोन्नति और अन्य सेवा संबंधी मांगों पर चर्चा हुई. शिक्षा मंत्री ने कहा कि लंबे समय से लंबित तृतीय श्रेणी शिक्षकों के तबादले 15 अगस्त से पहले शुरू किए जाएंगे.

Aman Singh
Edited By Aman Singh
Reported By Dinesh Tiwari
Published:Jul 28, 2026, 06:47 PM IST | Updated:Jul 28, 2026, 06:47 PM IST
शिक्षा मंत्री मदन दिलावर का बड़ा ऐलान, बोले- 15 अगस्त से पहले होंगे तृतीय श्रेणी शिक्षकों के तबादले
Image Credit: Madan Dilawar

Rajasthan Teachers Transfer 2026: राजस्थान के शिक्षा मंत्री मदन दिलावर और विभिन्न शिक्षक संगठनों के प्रतिनिधियों के बीच आज हुई समझौता वार्ता सकारात्मक रही. लंबे समय से विभिन्न मांगों को लेकर नाराज शिक्षक संगठनों के साथ हुई बैठक में कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा हुई.

जल्द होंगे तृतीय श्रेणी शिक्षकों के तबादले

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बैठक के बाद शिक्षा मंत्री मदन दिलावर और शिक्षक संगठन संयुक्त रूप से मीडिया के सामने आए. वार्ता के दौरान तृतीय श्रेणी शिक्षकों के तबादलों को लेकर बड़ा संकेत देते हुए शिक्षा मंत्री ने कहा कि लंबे समय से लंबित स्थानांतरण प्रक्रिया जल्द शुरू की जाएगी. उन्होंने आश्वस्त किया कि 15 अगस्त से पहले तृतीय श्रेणी शिक्षकों के तबादले किए जाएंगे, जिससे हजारों शिक्षकों को राहत मिलने की उम्मीद है.

सरकार शिक्षकों की समस्याओं के समाधान के लिए गंभीर- शिक्षा मंत्री

गौरतलब है कि कर्मचारी महासंघ के नेतृत्व में शिक्षक संगठन शिक्षा मंत्री के खिलाफ आंदोलन कर रहे थे और कुछ संगठनों ने उनके इस्तीफे की मांग भी उठाई थी. इसी पृष्ठभूमि में आयोजित वार्ता को काफी अहम माना जा रहा है. बैठक में शिक्षक संगठनों ने स्थानांतरण, पदोन्नति तथा अन्य सेवा संबंधी मुद्दों को प्रमुखता से उठाया.

शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने कहा कि सरकार शिक्षकों की समस्याओं के समाधान के लिए गंभीर है और संवाद के माध्यम से सभी उचित मांगों पर सकारात्मक निर्णय लिए जाएंगे. वहीं शिक्षक संगठनों ने भी वार्ता को सार्थक बताते हुए उम्मीद जताई कि सरकार अपने आश्वासनों को समयबद्ध तरीके से लागू करेगी.

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यह भी पढ़ें:शिक्षा मंत्री मदन दिलावर का बड़ा बयान, 10 जुलाई के बाद तबादलों पर नहीं होगी कोई चर्चा

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Aman Singh

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अमन सिंह को डिजिटल मीडिया में करीब 3 साल का अनुभव है और वर्तमान में ज़ी राजस्थान के साथ जुड़े हुए हैं. वे राजस्थान की हर छोटी-बड़ी खबर पर पैनी नजर रखते हैं और उसे डिजिटल प्लेटफॉर्म पर अच्छे तरीके से प्रस्तुत करने में सक्षम हैं. करीब 3 साल के डिजिटल मीडिया अनुभव के साथ अमन ने न्यूज़ प्रोडक्शन, कंटेंट क्रिएशन और स्टोरीटेलिंग में अपनी मजबूत पहचान बनाई है. जून 2023 से ज़ी राजस्थान के साथ कार्यरत अमन लगातार अपनी क्रिएटिविटी और प्रोफेशनल स्किल्स के जरिए पाठकों तक तेज, सटीक और भरोसेमंद खबरें पहुंचा रहे हैं. वे उत्तर प्रदेश के जौनपुर जिले के रहने वाले हैं, अमन ने जौनपुर से ही अपनी इंटरमीडिएट तक की शिक्षा पूरी की. इसके बाद उन्होंने चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय मेरठ से मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन किया. डिजिटल पत्रकारिता में गहरी समझ, तेज खबर पकड़ने की क्षमता के कारण अमन सिंह एक उभरते हुए और भरोसेमंद मीडिया प्रोफेशनल के रूप में तेजी से अपनी पहचान बना रहे हैं.
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