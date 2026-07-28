/शिक्षा मंत्री मदन दिलावर का बड़ा ऐलान, बोले- 15 अगस्त से पहले होंगे तृतीय श्रेणी शिक्षकों के तबादले

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Rajasthan Teachers Transfer 2026: राजस्थान के शिक्षा मंत्री मदन दिलावर और विभिन्न शिक्षक संगठनों के प्रतिनिधियों के बीच आज हुई समझौता वार्ता सकारात्मक रही. लंबे समय से विभिन्न मांगों को लेकर नाराज शिक्षक संगठनों के साथ हुई बैठक में कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा हुई.
जल्द होंगे तृतीय श्रेणी शिक्षकों के तबादले
बैठक के बाद शिक्षा मंत्री मदन दिलावर और शिक्षक संगठन संयुक्त रूप से मीडिया के सामने आए. वार्ता के दौरान तृतीय श्रेणी शिक्षकों के तबादलों को लेकर बड़ा संकेत देते हुए शिक्षा मंत्री ने कहा कि लंबे समय से लंबित स्थानांतरण प्रक्रिया जल्द शुरू की जाएगी. उन्होंने आश्वस्त किया कि 15 अगस्त से पहले तृतीय श्रेणी शिक्षकों के तबादले किए जाएंगे, जिससे हजारों शिक्षकों को राहत मिलने की उम्मीद है.
सरकार शिक्षकों की समस्याओं के समाधान के लिए गंभीर- शिक्षा मंत्री
गौरतलब है कि कर्मचारी महासंघ के नेतृत्व में शिक्षक संगठन शिक्षा मंत्री के खिलाफ आंदोलन कर रहे थे और कुछ संगठनों ने उनके इस्तीफे की मांग भी उठाई थी. इसी पृष्ठभूमि में आयोजित वार्ता को काफी अहम माना जा रहा है. बैठक में शिक्षक संगठनों ने स्थानांतरण, पदोन्नति तथा अन्य सेवा संबंधी मुद्दों को प्रमुखता से उठाया.
शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने कहा कि सरकार शिक्षकों की समस्याओं के समाधान के लिए गंभीर है और संवाद के माध्यम से सभी उचित मांगों पर सकारात्मक निर्णय लिए जाएंगे. वहीं शिक्षक संगठनों ने भी वार्ता को सार्थक बताते हुए उम्मीद जताई कि सरकार अपने आश्वासनों को समयबद्ध तरीके से लागू करेगी.
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