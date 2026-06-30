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"निकम्मा" बयान पर घिरे शिक्षा मंत्री मदन दिलावर, विरोध बढ़ने पर दी सफाई, बोले- सभी शिक्षकों के लिए नहीं कहा था

Rajasthan News: राजस्थान के शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने सरकारी शिक्षकों को लेकर दिए गए अपने 'निकम्मा' बयान पर बढ़ते विवाद के बाद सफाई दी है. उन्होंने कहा कि उनकी टिप्पणी सभी शिक्षकों के लिए नहीं थी, बल्कि केवल उन शिक्षकों के लिए थी जो सरकारी स्कूल में पढ़ाने के बावजूद अपने बच्चों को निजी स्कूलों में पढ़ाते हैं.

Edited byAman SinghReported byDinesh Tiwari
Published: Jun 30, 2026, 03:25 PM|Updated: Jun 30, 2026, 03:25 PM
"निकम्मा" बयान पर घिरे शिक्षा मंत्री मदन दिलावर, विरोध बढ़ने पर दी सफाई, बोले- सभी शिक्षकों के लिए नहीं कहा था
Image Credit: Education Minister Madan DilawarSource: ज़ी न्यूज़ डेस्क

Rajasthan News: राजस्थान के शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने सरकारी शिक्षकों को लेकर दिए गए अपने ''निकम्मा'' बयान पर विवाद बढ़ने के बाद यू-टर्न लेते हुए सफाई दी है. शिक्षक संगठनों के तीखे विरोध के बाद शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने कहा कि उनका बयान प्रदेश के सभी शिक्षकों के लिए नहीं था, बल्कि केवल कुछ लोगों को ध्यान में रखकर दिया गया था.

सिर्फ कुछ शिक्षकों के लिए कही थी बात

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शिक्षा मंत्री ने कहा कि टोंक में एक सामाजिक कार्यक्रम के दौरान उन्होंने केवल उन शिक्षकों का जिक्र किया था, जो सरकारी स्कूल में पढ़ाने के बावजूद अपने बच्चों को निजी स्कूलों में पढ़ाते हैं. उन्होंने कहा कि सभी शिक्षकों को लेकर ऐसी टिप्पणी नहीं की गई थी. विवाद के बीच मंत्री ने सरकारी स्कूलों के शिक्षकों की खुलकर सराहना भी की.

सरकारी स्कूलों के परिणाम की सराहना की

उन्होंने कहा कि इस बार सरकारी स्कूलों का परीक्षा परिणाम काफी बेहतर रहा है और कई महंगे निजी स्कूल भी उनकी बराबरी नहीं कर पाए. इसके लिए शिक्षकों की मेहनत और समर्पण की प्रशंसा करते हुए उन्हें बधाई दी. शिक्षा मंत्री के बयान को लेकर शिक्षक संगठनों का विरोध जारी है.

शिक्षक संगठनों ने की बर्खास्तगी की मांग

अखिल राजस्थान विद्यालय शिक्षक संघ अरस्तु ने मंत्री के बयान को शिक्षकों का अपमान बताते हुए उन्हें पद से बर्खास्त करने की मांग की है. संगठन का दावा है कि इस टिप्पणी से प्रदेश के करीब चार लाख शिक्षक आहत हुए हैं. जब सामने आया कि शिक्षा मंत्री मदन दिलावर के पोते कोटा के निजी स्कूलों में पढ़ रहे हैं. विपक्ष और शिक्षक संगठनों ने इसे लेकर मंत्री पर दोहरे मापदंड अपनाने का आरोप लगाया है.

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Aman Singh

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अमन सिंह को डिजिटल मीडिया में करीब 3 साल का अनुभव है और वर्तमान में ज़ी राजस्थान के साथ जुड़े हुए हैं. वे राजस्थान की हर छोटी-बड़ी खबर पर पैनी नजर रखते हैं और उसे डिजिटल प्लेटफॉर्म पर अच्छे तरीके से प्रस्तुत करने में सक्षम हैं. करीब 3 साल के डिजिटल मीडिया अनुभव के साथ अमन ने न्यूज़ प्रोडक्शन, कंटेंट क्रिएशन और स्टोरीटेलिंग में अपनी मजबूत पहचान बनाई है. जून 2023 से ज़ी राजस्थान के साथ कार्यरत अमन लगातार अपनी क्रिएटिविटी और प्रोफेशनल स्किल्स के जरिए पाठकों तक तेज, सटीक और भरोसेमंद खबरें पहुंचा रहे हैं. वे उत्तर प्रदेश के जौनपुर जिले के रहने वाले हैं, अमन ने जौनपुर से ही अपनी इंटरमीडिएट तक की शिक्षा पूरी की. इसके बाद उन्होंने चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय मेरठ से मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन किया. डिजिटल पत्रकारिता में गहरी समझ, तेज खबर पकड़ने की क्षमता के कारण अमन सिंह एक उभरते हुए और भरोसेमंद मीडिया प्रोफेशनल के रूप में तेजी से अपनी पहचान बना रहे हैं.

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