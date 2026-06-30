/"निकम्मा" बयान पर घिरे शिक्षा मंत्री मदन दिलावर, विरोध बढ़ने पर दी सफाई, बोले- सभी शिक्षकों के लिए नहीं कहा था

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Rajasthan News: राजस्थान के शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने सरकारी शिक्षकों को लेकर दिए गए अपने ''निकम्मा'' बयान पर विवाद बढ़ने के बाद यू-टर्न लेते हुए सफाई दी है. शिक्षक संगठनों के तीखे विरोध के बाद शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने कहा कि उनका बयान प्रदेश के सभी शिक्षकों के लिए नहीं था, बल्कि केवल कुछ लोगों को ध्यान में रखकर दिया गया था.
सिर्फ कुछ शिक्षकों के लिए कही थी बात
शिक्षा मंत्री ने कहा कि टोंक में एक सामाजिक कार्यक्रम के दौरान उन्होंने केवल उन शिक्षकों का जिक्र किया था, जो सरकारी स्कूल में पढ़ाने के बावजूद अपने बच्चों को निजी स्कूलों में पढ़ाते हैं. उन्होंने कहा कि सभी शिक्षकों को लेकर ऐसी टिप्पणी नहीं की गई थी. विवाद के बीच मंत्री ने सरकारी स्कूलों के शिक्षकों की खुलकर सराहना भी की.
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सरकारी स्कूलों के परिणाम की सराहना की
उन्होंने कहा कि इस बार सरकारी स्कूलों का परीक्षा परिणाम काफी बेहतर रहा है और कई महंगे निजी स्कूल भी उनकी बराबरी नहीं कर पाए. इसके लिए शिक्षकों की मेहनत और समर्पण की प्रशंसा करते हुए उन्हें बधाई दी. शिक्षा मंत्री के बयान को लेकर शिक्षक संगठनों का विरोध जारी है.
शिक्षक संगठनों ने की बर्खास्तगी की मांग
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अखिल राजस्थान विद्यालय शिक्षक संघ अरस्तु ने मंत्री के बयान को शिक्षकों का अपमान बताते हुए उन्हें पद से बर्खास्त करने की मांग की है. संगठन का दावा है कि इस टिप्पणी से प्रदेश के करीब चार लाख शिक्षक आहत हुए हैं. जब सामने आया कि शिक्षा मंत्री मदन दिलावर के पोते कोटा के निजी स्कूलों में पढ़ रहे हैं. विपक्ष और शिक्षक संगठनों ने इसे लेकर मंत्री पर दोहरे मापदंड अपनाने का आरोप लगाया है.
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