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राजस्थान में ईद की धूम! मस्जिदों में उमड़ा जनसैलाब, हर तरफ 'ईद मुबारक'

Eid 2026: राजस्थान में ईद-उल-फितर का त्योहार पूरे उत्साह के साथ मनाया जा रहा है. जयपुर, टोंक, दौसा और डूंगरपुर सहित कई जिलों में मस्जिदों और ईदगाहों में विशेष नमाज़ अदा की गई. नमाज़ के बाद लोगों ने एक-दूसरे को गले मिलकर ईद की मुबारकबाद दी. प्रशासन ने सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए हैं और पूरे प्रदेश में भाईचारे का माहौल देखने को मिल रहा है.
 

Sandhya Yadav
Edited BySandhya Yadav
Published:Mar 21, 2026, 08:29 AM IST | Updated:Mar 21, 2026, 08:29 AM IST

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राजस्थान में ईद की धूम! मस्जिदों में उमड़ा जनसैलाब, हर तरफ 'ईद मुबारक'

Eid 2026: राजस्थान में आज ईद-उल-फितर का त्योहार पूरे उत्साह और भाईचारे के साथ मनाया जा रहा है. एक महीने के रोज़ों के बाद मुस्लिम समाज में खुशी का माहौल है और राज्यभर की ईदगाहों व मस्जिदों में विशेष नमाज़ अदा की जा रही है.

राजधानी जयपुर में ईद का खास उत्साह देखने को मिल रहा है. सुबह फज्र की नमाज़ के साथ कार्यक्रमों की शुरुआत हुई. दिल्ली रोड स्थित ईदगाह में सुबह 8:30 बजे विशेष नमाज़ अदा की जाएगी, जबकि जामा मस्जिद में सुबह 7:30 बजे नमाज़ हुई. इसके अलावा एमडी रोड, करबला, शास्त्री नगर और सांगानेर सहित अन्य इलाकों में भी समयानुसार नमाज़ अदा की जा रही है.


नमाज़ के बाद लोग एक-दूसरे को गले मिलकर “ईद मुबारक” कहेंगे. घरों में सिवइयां, शीर खुरमा और खास पकवान तैयार किए गए हैं. प्रशासन ने सुरक्षा और ट्रैफिक के विशेष इंतजाम किए हैं.

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टोंक में तय समय पर नमाज़
टोंक में ईदगाह पर सुबह 8:45 बजे नमाज़ अदा की जाएगी, जबकि जामा मस्जिद में 9:15 बजे नमाज़ होगी. ईदगाह कमेटी ने सभी तैयारियां पूरी कर ली हैं. जिला प्रशासन ने सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम करते हुए ड्यूटी मजिस्ट्रेट भी नियुक्त किए हैं.

दौसा में उमड़ी भीड़
दौसा जिले में भी ईद का त्योहार हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है. मस्जिदों में बड़ी संख्या में मुस्लिम धर्मावलंबी नमाज़ अदा करने पहुंचे. नमाज़ के बाद लोग एक-दूसरे को गले मिलकर ईद की बधाई दे रहे हैं. जनप्रतिनिधि भी लोगों को शुभकामनाएं देने मस्जिदों तक पहुंचे. सुरक्षा के लिहाज से पुलिस पूरी तरह मुस्तैद है और जगह-जगह पुलिस बल तैनात किया गया है.

डूंगरपुर में जुलूस और सामूहिक नमाज़
डूंगरपुर में ईद के मौके पर मुस्लिम समाज द्वारा धार्मिक जुलूस निकाला जाएगा, जो ईदगाह तक पहुंचेगा. जुलूस के बाद सामूहिक नमाज़ अदा की जाएगी. इस दौरान हजारों लोग सजदे में झुककर खुदा की इबादत करेंगे और देश में अमन, चैन और खुशहाली की दुआ मांगी जाएगी.

राजस्थान के विभिन्न जिलों में ईद-उल-फितर का त्योहार भाईचारे, शांति और उल्लास के साथ मनाया जा रहा है. नमाज़, मुबारकबाद और पारंपरिक व्यंजनों के बीच यह पर्व सामाजिक एकता और सौहार्द का संदेश दे रहा है.

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