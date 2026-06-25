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Rajasthan Jobs: राजस्थान में खुला नौकरियों का खजाना, जूनियर इंजीनियर से जूनियर असिस्टेंट तक होंगी 2005 नई भर्तियां

RVUNL Vacancy 2026: राजस्थान के पांच विद्युत निगमों में 2005 पदों पर भर्ती का विज्ञापन जारी हो गया है. जूनियर इंजीनियर, जूनियर अकाउंटेंट और जूनियर असिस्टेंट के पद शामिल हैं. ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया जुलाई 2026 से शुरू होगी.
 

Edited bySandhya Yadav
Published: Jun 25, 2026, 08:20 AM|Updated: Jun 25, 2026, 08:20 AM
Rajasthan Jobs: राजस्थान में खुला नौकरियों का खजाना, जूनियर इंजीनियर से जूनियर असिस्टेंट तक होंगी 2005 नई भर्तियां
Image Credit: AI GeneratedSource: ज़ी न्यूज़ डेस्क

RVUNL Vacancy 2026: राजस्थान के युवाओं के लिए सरकारी नौकरी पाने का बड़ा अवसर सामने आया है. राजस्थान राज्य विद्युत उत्पादन निगम ने प्रदेश की पांच विद्युत कंपनियों में कुल 2005 पदों पर सीधी भर्ती का विज्ञापन जारी कर दिया है. इन पदों के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया जुलाई 2026 से शुरू होगी.

भर्ती के तहत कनिष्ठ अभियंता, कनिष्ठ लेखाकार और कनिष्ठ सहायक समेत विभिन्न पदों को भरा जाएगा. राज्य सरकार ने इस भर्ती को विद्युत तंत्र को मजबूत बनाने और युवाओं को रोजगार उपलब्ध कराने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम बताया है.

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किन पदों पर होगी भर्ती
जारी विज्ञापन के अनुसार कुल 2005 पदों पर नियुक्तियां की जाएंगी. इनमें सबसे अधिक पद कनिष्ठ अभियंता (जूनियर इंजीनियर) के हैं.

पदों का विवरण इस प्रकार है-
कनिष्ठ अभियंता (इलेक्ट्रिकल) : 727 पद
कनिष्ठ अभियंता (मैकेनिकल) : 110 पद
कनिष्ठ अभियंता (सिविल) : 32 पद
कनिष्ठ लेखाकार : 371 पद
कनिष्ठ सहायक/वाणिज्यिक सहायक द्वितीय : 765 पद

इस प्रकार विभिन्न संवर्गों में कुल 2005 रिक्त पदों पर भर्ती की जाएगी.

ऊर्जा मंत्री ने बताया महत्वपूर्ण कदम
ऊर्जा मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) हीरालाल नागर ने कहा कि राज्य सरकार युवाओं को रोजगार उपलब्ध कराने और कर्मचारियों के हितों की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध है. उन्होंने बताया कि राज्य बजट में की गई घोषणा के अनुरूप यह भर्ती प्रक्रिया शुरू की गई है.

मंत्री ने कहा कि प्रदेश में बिजली व्यवस्था को और अधिक मजबूत बनाने के लिए योग्य और कुशल कार्मिकों की आवश्यकता है. इसी उद्देश्य से विभिन्न विद्युत निगमों में नए पदों पर सीधी भर्ती की जा रही है.

पांच विद्युत कंपनियों में मिलेगा मौका
यह भर्ती राज्य की पांच प्रमुख विद्युत कंपनियों के लिए आयोजित की जा रही है. इनमें शामिल हैं-
राजस्थान राज्य विद्युत उत्पादन निगम
राजस्थान राज्य विद्युत प्रसारण निगम
जयपुर विद्युत वितरण निगम
अजमेर विद्युत वितरण निगम
जोधपुर विद्युत वितरण निगम

इन संस्थाओं में विभिन्न तकनीकी और गैर तकनीकी पदों पर योग्य अभ्यर्थियों की नियुक्ति होगी.

हाल ही में जारी हुआ था तकनीशियन भर्ती का परिणाम
उल्लेखनीय है कि राज्य सरकार ने हाल ही में तकनीशियन तृतीय के 2163 पदों पर भर्ती का अंतिम परिणाम जारी किया था. 22 जून 2026 को परिणाम घोषित होने के बाद 24 जून को चयनित अभ्यर्थियों को नियुक्ति आदेश भी जारी कर दिए गए. इसके तुरंत बाद अब 2005 नई रिक्तियों के लिए भर्ती प्रक्रिया शुरू कर दी गई है. इससे स्पष्ट है कि सरकार विद्युत विभाग में रिक्त पदों को तेजी से भरने की दिशा में काम कर रही है.

जुलाई से शुरू होंगे ऑनलाइन आवेदन
भर्ती के लिए इच्छुक और पात्र अभ्यर्थी जुलाई 2026 से ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे. आवेदन निर्धारित वेबसाइटों पर उपलब्ध लिंक के माध्यम से किए जाएंगे. आवेदन से संबंधित विस्तृत जानकारी, पात्रता, आयु सीमा, परीक्षा योजना और अन्य दिशा निर्देश भर्ती विज्ञापन में उपलब्ध रहेंगे.

इन वेबसाइटों पर कर सकेंगे आवेदन
www.energy.rajasthan.gov.in
www.energy.rajasthan.gov.in/rrvun
www.energy.rajasthan.gov.in/rrvpn
www.energy.rajasthan.gov.in/jvvnl
www.energy.rajasthan.gov.in/jdvvnl
www.energy.rajasthan.gov.in/avvnl

युवाओं के लिए बड़ा अवसर
राजस्थान में लंबे समय से विद्युत निगमों में भर्ती का इंतजार कर रहे अभ्यर्थियों के लिए यह सुनहरा अवसर माना जा रहा है. इंजीनियरिंग, लेखा और प्रशासनिक क्षेत्र से जुड़े उम्मीदवारों को एक ही भर्ती अभियान के तहत सरकारी सेवा में प्रवेश का मौका मिलेगा. जुलाई में आवेदन प्रक्रिया शुरू होते ही बड़ी संख्या में अभ्यर्थियों के आवेदन करने की संभावना है.

FAQ
1. राजस्थान विद्युत निगमों में कुल कितने पदों पर भर्ती निकली है?
कुल 2005 पदों पर भर्ती का विज्ञापन जारी किया गया है.

2. सबसे ज्यादा पद किस संवर्ग में हैं?
सबसे ज्यादा 765 पद कनिष्ठ सहायक/वाणिज्यिक सहायक द्वितीय के हैं.

3. कनिष्ठ अभियंता के कुल कितने पद हैं?
कनिष्ठ अभियंता (इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल और सिविल) के कुल 869 पद हैं.

4. आवेदन प्रक्रिया कब शुरू होगी?
ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया जुलाई 2026 में शुरू होगी.

5. आवेदन कहां से किया जा सकेगा?
अभ्यर्थी ऊर्जा विभाग और संबंधित विद्युत निगमों की आधिकारिक वेबसाइटों के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे.

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Sandhya Yadav

Sandhya Yadav

संध्या यादव एक अनुभवी डिजिटल पत्रकार हैं, जिन्हें न्यूज़ मीडिया में 8 वर्षों का एक्सपीरिएंस है. वर्तमान में वे Zee News (Hindi) की डिजिटल टीम में सीनियर सब-एडिटर के पद पर कार्यरत हैं और राजस्थान डेस्क की जिम्मेदारी संभाल रही हैं. संध्या की मुख्य Expertise राजस्थान की क्षेत्रीय राजनीति, क्राइम, प्रशासनिक फैसलों और हाइपरलोकल खबरों की सटीक एवं इन-डेप्थ कवरेज में है. लखनऊ यूनिवर्सिटी से पत्रकारिता में मास्टर्स की डिग्री हासिल करने वाली संध्या ने Zee News से पहले Newstrack और ETV Bharat जैसे प्रतिष्ठित डिजिटल न्यूज़ संस्थानों में अपनी सेवाएं दी हैं. जमीनी खबरों की गहरी समझ रखने वाली संध्या ने राजस्थान विधानसभा चुनाव, पंचायत चुनाव, गहलोत-पायलट राजनीतिक संकट और कोविड-19 महामारी समेत कई बड़े और जटिल घटनाक्रमों की बेहतरीन कवरेज की है. आप संध्या यादव से सीधे SANDHYA.YADAV@zeemedia.com पर ईमेल के जरिए संपर्क कर सकते हैं. इसके अलावा राजस्थान की खबरों के रियल-टाइम अपडेट्स के लिए आप उनसे एक्स (https://x.com/Journosandhya) और लिंक्डइन (https://in.linkedin.com/in/sandhya-yadav-5734ba144) पर भी कनेक्ट कर सकते हैं.

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