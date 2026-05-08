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राजस्थान में सरकारी नौकरियों की 'बारिश'! बिजली विभाग में 2005 पदों पर होगी भर्ती, जानें पूरी डिटेल

Rajasthan Electricity Recruitment 2026: राजस्थान में बंपर भर्तियां निकली हैं. बिजली विभाग में 2005 पदों (JEN, लेखाकार, सहायक) पर भर्ती प्रक्रिया शुरू होगी. साथ ही 9-10 मई को टोंक में प्रयोगशाला सहायक परीक्षा आयोजित होगी, जिसमें 31,257 अभ्यर्थी शामिल होंगे. प्रशासन ने सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए हैं.
 

Edited bySandhya YadavUpdated bySandhya Yadav
Published: May 08, 2026, 12:42 PM|Updated: May 08, 2026, 12:42 PM
राजस्थान में सरकारी नौकरियों की 'बारिश'! बिजली विभाग में 2005 पदों पर होगी भर्ती, जानें पूरी डिटेल
Image Credit: File Photo

Rajasthan Electricity Recruitment 2026: राजस्थान में सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए बड़ी खुशखबरी सामने आई है. राज्य सरकार ने विद्युत निगमों में खाली पड़े पदों को भरने और प्रतियोगी परीक्षाओं के आयोजन को लेकर दो महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं. जहाँ एक ओर बिजली विभाग में 2005 पदों पर भर्ती की हरी झंडी मिल गई है, वहीं दूसरी ओर टोंक में प्रयोगशाला सहायक भर्ती परीक्षा की तैयारियाँ पूरी कर ली गई हैं.

बिजली विभाग में 2005 पदों पर बंपर भर्ती
राजस्थान के विद्युत निगमों में लंबे समय से रिक्त चल रहे पदों को भरने की प्रक्रिया अब आधिकारिक रूप से शुरू होने जा रही है. राज्य विद्युत क्षेत्र समन्वय समिति की गुरुवार को हुई उच्च स्तरीय बैठक में कुल 2005 पदों पर भर्ती का निर्णय लिया गया. इस फैसले से न केवल युवाओं को रोजगार मिलेगा, बल्कि बिजली कंपनियों की कार्यक्षमता में भी बड़ा सुधार होगा.

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पदों की जानकारी
भर्ती में तकनीकी और मंत्रालयिक दोनों श्रेणियों के पदों को शामिल किया गया है-
कनिष्ठ अभियंता : 869 पद
कनिष्ठ लेखाकार : 371 पद
कनिष्ठ सहायक व वाणिज्यिक सहायक-द्वितीय: 765 पद

बैठक में भर्ती प्रक्रिया को पूरी तरह पारदर्शी और तीव्र बनाने पर जोर दिया गया. साथ ही, मंत्रालयिक कर्मचारियों के पदों के पुनर्गठन के लिए प्रसारण निगम के सचिव की अध्यक्षता में एक विशेष समिति भी गठित की गई है.

प्रयोगशाला सहायक भर्ती परीक्षा, टोंक में 31 हजार से अधिक अभ्यर्थी
दूसरी ओर, राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा आयोजित प्रयोगशाला सहायक (भूगोल और विज्ञान) भर्ती परीक्षा-2026 का आयोजन 9 और 10 मई को टोंक जिला मुख्यालय पर होने जा रहा है. इस परीक्षा में कुल 31,257 अभ्यर्थी अपना भाग्य आजमाएंगे.

परीक्षा का कैसे है कार्यक्रम
9 मई (भूगोल): सुबह 11 बजे से दोपहर 2 बजे तक. टोंक के 38 केंद्रों पर 15,057 अभ्यर्थी शामिल होंगे.
10 मई (विज्ञान): परीक्षा दो पारियों में होगी. पहली पारी (पेपर-1) सुबह 10 से 12 बजे तक और दूसरी पारी (पेपर-2) दोपहर 3 से शाम 5 बजे तक होगी. इसमें 42 केंद्रों पर 16,200 अभ्यर्थी बैठेंगे.

परीक्षा के निष्पक्ष संचालन के लिए अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट रामरतन सौकरिया को जिला परीक्षा समन्वयक नियुक्त किया गया है. सुरक्षा और निगरानी के लिए जिला मुख्यालय पर नियंत्रण कक्ष (01432-247478) स्थापित किया गया है. 7 सतर्कता दल और पुलिस नोडल अधिकारी तैनात किए गए हैं. कुल 1589 वीक्षक, 40 पेपर समन्वयक और 161 पर्यवेक्षकों की ड्यूटी लगाई गई है. सरकार के इन कदमों से प्रदेश में शैक्षणिक और प्रशासनिक स्तर पर रोजगार की नई लहर देखने को मिल रही है.

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Sandhya Yadav

संध्या यादव ज़ी राजस्थान न्यूज में सीनियर सब एडिटर के रूप में कार्यरत हैं. वह राजस्थान से जुड़ी हर बड़ी से बड़ी और छोटी से छोटी न्यूज़ पर पकड़ रखती हैं. इन्होंने लखनऊ यूनिवर्सिटी से जर्नलिज्म में मास्टर्स किया है. करियर की शुरूआत इन्होंने डिजिटल मीडिया से की थी. 8 साल के जर्नलिज्म करियर में लोकल, क्राइम, हेल्थ, एंटरटेनमेंट, वायरल और लाइफस्टाइल बीट पर काम किया है. इससे पहले Newstrack और ETV Bharat में भी सेवाएं दे चुकी हैं. हेडलाइन, एडिटिंग और कंटेंट पैकेजिंग इनकी खासियत है. मैंने यहां पर राजस्थान विधानसभा चुनाव, पंचायत चुनाव, गहलोत-पायलट पॉलिटिकल क्राइसिस और राजस्थान कोरोना क्राइसिस समेत कई बड़े ईवेंट्स कवर किए हैं.

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