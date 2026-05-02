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क्या आपके मोबाइल पर भी आया है यह मैसेज? जानें क्या है इसका मतलब

Jaipur News: 2 मई को देशभर में मोबाइल पर आया तेज सायरन वाला अलर्ट कोई आपात स्थिति नहीं, बल्कि सरकार का डिजास्टर अलर्ट सिस्टम टेस्ट था. DoT और NDMA के SACHET सिस्टम से भविष्य में भूकंप-बाढ़ जैसी आपदाओं में समय पर चेतावनी दी जाएगी.
 

Edited bySandhya YadavUpdated bySandhya Yadav
Published: May 02, 2026, 12:13 PM|Updated: May 02, 2026, 12:13 PM
क्या आपके मोबाइल पर भी आया है यह मैसेज? जानें क्या है इसका मतलब
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Jaipur News: जब 2 मई की सुबह अचानक लोगों के मोबाइल फोन एक साथ तेज आवाज में बजने लगे, तो कई लोगों के चेहरे पर घबराहट साफ नजर आई. अचानक आए इस अलर्ट ने लोगों को हैरान कर दिया और कई लोग आसपास के लोगों से पूछने लगे कि आखिर क्या हो रहा है. हालांकि, अगर आपके फोन पर भी ऐसा अलर्ट आया है, तो घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है.


दरअसल, यह किसी आपात स्थिति का संकेत नहीं, बल्कि केंद्र सरकार द्वारा किया जा रहा एक परीक्षण है. सरकार देशभर में एक नए मोबाइल आधारित डिजास्टर अलर्ट सिस्टम की टेस्टिंग कर रही है, ताकि भविष्य में किसी भी बड़ी आपदा के दौरान लोगों तक तुरंत सूचना पहुंचाई जा सके.

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इस सिस्टम को दूरसंचार विभाग (DoT) और राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (NDMA) ने मिलकर विकसित किया है. इसका मुख्य उद्देश्य भूकंप, बाढ़ या चक्रवात जैसी आपदाओं के समय लोगों को समय रहते सतर्क करना है, जिससे जान-माल के नुकसान को कम किया जा सके.

दिल्ली-एनसीआर और कुछ बड़े शहरों में टेस्ट कर चुकी सरकार
सरकार इससे पहले इस सिस्टम का परीक्षण दिल्ली-एनसीआर और कुछ बड़े शहरों में कर चुकी है और अब इसे देशभर में लागू करने से पहले व्यापक स्तर पर जांचा जा रहा है. इस अलर्ट सिस्टम को ‘सचेत’ (SACHET) यानी नेशनल डिजास्टर अलर्ट पोर्टल नाम दिया गया है. परीक्षण से पहले लोगों को एसएमएस के जरिए इसकी जानकारी भी दी गई थी. एनडीएमए द्वारा भेजे गए संदेश में स्पष्ट किया गया था कि 2 मई 2026 को “सेल ब्रॉडकास्ट अलर्ट” का परीक्षण किया जाएगा और इस दौरान किसी प्रकार की कार्रवाई की आवश्यकता नहीं है.

लोगों को सतर्क करने के लिए है यह टेस्टिंग
यह सिस्टम ‘कॉमन अलर्टिंग प्रोटोकॉल’ (CAP) पर आधारित है, जो एक अंतरराष्ट्रीय मानक है. इस तकनीक के जरिए सरकार किसी विशेष क्षेत्र में मौजूद सभी लोगों को एक साथ अलर्ट भेज सकती है. इसमें सेल ब्रॉडकास्ट तकनीक का उपयोग होता है, जिससे संदेश के साथ तेज सायरन भी बजता है, ताकि लोग तुरंत सतर्क हो सकें.

इसकी खास बात यह है कि अलर्ट केवल उसी क्षेत्र में भेजा जाएगा, जहां खतरे की संभावना होगी. यानी बिना जरूरत पूरे देश में अलर्ट नहीं जाएगा. इसलिए यदि आपके फोन पर अचानक सायरन बजता है या अलर्ट मैसेज आता है, तो घबराएं नहीं, यह आपकी सुरक्षा के लिए किया जा रहा एक जरूरी परीक्षण है.

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Sandhya Yadav

संध्या यादव ज़ी राजस्थान न्यूज में सीनियर सब एडिटर के रूप में कार्यरत हैं. वह राजस्थान से जुड़ी हर बड़ी से बड़ी और छोटी से छोटी न्यूज़ पर पकड़ रखती हैं. इन्होंने लखनऊ यूनिवर्सिटी से जर्नलिज्म में मास्टर्स किया है. करियर की शुरूआत इन्होंने डिजिटल मीडिया से की थी. 8 साल के जर्नलिज्म करियर में लोकल, क्राइम, हेल्थ, एंटरटेनमेंट, वायरल और लाइफस्टाइल बीट पर काम किया है. इससे पहले Newstrack और ETV Bharat में भी सेवाएं दे चुकी हैं. हेडलाइन, एडिटिंग और कंटेंट पैकेजिंग इनकी खासियत है. मैंने यहां पर राजस्थान विधानसभा चुनाव, पंचायत चुनाव, गहलोत-पायलट पॉलिटिकल क्राइसिस और राजस्थान कोरोना क्राइसिस समेत कई बड़े ईवेंट्स कवर किए हैं.

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