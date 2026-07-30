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Rajasthan Tigers: राजस्थान बना ‘बाघस्थान, कभी 18 से 20 बाघों तक सिमटे राजस्थान में अब आकंडा 149 तक पहुंचा

Rajasthan Tigers: अंतरराष्ट्रीय बाघ दिवस पर राजस्थान के लिए बड़ी खुशखबरी सामने आई है. कभी 18-20 बाघों तक सिमटे प्रदेश में अब बाघों की संख्या बढ़कर 149 हो गई है. रणथम्भौर, सरिस्का, रामगढ़ विषधारी, मुकुंदरा हिल्स और धौलपुर-करौली टाइगर रिजर्व में बाघों की आबादी लगातार बढ़ रही है. हालांकि बढ़ती संख्या के साथ नए आवास, गांवों के पुनर्वास और मानव-वन्यजीव संघर्ष जैसी चुनौतियां भी सामने आ रही हैं.

Ansh Raj
Edited By Ansh Raj
Reported By Ashish chauhan
Published:Jul 30, 2026, 06:33 AM IST | Updated:Jul 30, 2026, 06:33 AM IST
Rajasthan Tigers: राजस्थान बना ‘बाघस्थान, कभी 18 से 20 बाघों तक सिमटे राजस्थान में अब आकंडा 149 तक पहुंचा
Image Credit: International Tiger Day

International Tiger Day: एक समय ऐसा था जब राजस्थान में बाघों का अस्तित्व संकट में माना जाने लगा था. प्रदेश के जंगलों में महज 18 से 20 बाघ ही बचे थे, लेकिन प्रभावी वन संरक्षण, बेहतर निगरानी और टाइगर रिजर्व के विस्तार की बदौलत आज राजस्थान देश के प्रमुख टाइगर स्टेट्स में अपनी मजबूत पहचान बना चुका है.


अंतरराष्ट्रीय बाघ दिवस के अवसर पर सामने आए आंकड़ों के मुताबिक प्रदेश में बाघों की संख्या बढ़कर 149 पहुंच गई है. पिछले वर्ष यह संख्या 135 थी, यानी एक साल में 14 नए बाघों की बढ़ोतरी दर्ज की गई है. यह उपलब्धि राजस्थान की वन्यजीव संरक्षण नीति और वन विभाग के लगातार प्रयासों का परिणाम मानी जा रही है.

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पांच टाइगर रिजर्व में बढ़ रही बाघों की आबादी

राजस्थान के रणथम्भौर, सरिस्का, रामगढ़ विषधारी, मुकुंदरा हिल्स और धौलपुर-करौली टाइगर रिजर्व में बाघों की संख्या लगातार बढ़ रही है. इस वर्ष प्रदेश की 54 बाघिनों ने कुल 53 शावकों को जन्म दिया, जो भविष्य में बाघों की आबादी को और मजबूत करेंगे. इनमें सबसे अधिक 28 शावकों का जन्म सरिस्का टाइगर रिजर्व में हुआ है, जबकि रणथम्भौर अब भी राजस्थान का सबसे बड़ा और सबसे सफल टाइगर आवास बना हुआ है. वन्यजीव विशेषज्ञों का कहना है कि लगातार बढ़ती बाघों की संख्या इस बात का संकेत है कि प्रदेश के जंगलों का पारिस्थितिक तंत्र पहले की तुलना में अधिक स्वस्थ और सुरक्षित हो रहा है.


बढ़ती आबादी के साथ नई चुनौती भी

हालांकि बाघों की बढ़ती संख्या वन विभाग के लिए खुशी की बात है, लेकिन इसके साथ नई चुनौतियां भी सामने आने लगी हैं. विशेषज्ञों का मानना है कि रणथम्भौर टाइगर रिजर्व अपनी प्राकृतिक क्षमता के करीब या उससे अधिक बाघों का भार वहन कर रहा है. ऐसे में युवा बाघ नए इलाकों की तलाश में रामगढ़ विषधारी, मुकुंदरा हिल्स और मध्यप्रदेश के जंगलों की ओर पलायन कर रहे हैं. इससे मानव-वन्यजीव संघर्ष की आशंका भी बढ़ जाती है. इसलिए नए कॉरिडोर विकसित करने, जंगलों का विस्तार करने और गांवों के पुनर्वास की दिशा में तेजी से काम करने की जरूरत महसूस की जा रही है.


कहां कितने बाघ?
कुल बाघ: 149
पिछले वर्ष: 135
एक साल में बढ़े: 14
रणथम्भौर: 72
सरिस्का: 56
इस वर्ष जन्मे शावक: 53
सबसे ज्यादा शावक: सरिस्का (28)
'मछली' की विरासत आज भी कायम


रणथम्भौर की सबसे प्रसिद्ध बाघिन 'मछली' आज भी राजस्थान के वन्यजीव संरक्षण की पहचान बनी हुई है. 'मछली' ने अपने जीवनकाल में 18 शावकों को जन्म दिया और उसके वंशजों ने सरिस्का, मुकुंदरा हिल्स तथा रामगढ़ विषधारी जैसे टाइगर रिजर्व में बाघों की नई आबादी बसाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई. उसकी लोकप्रियता का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि वर्ष 2013 में उसके सम्मान में डाक टिकट जारी किया गया, रणथम्भौर के जोगी महल परिसर में उसका स्मारक बनाया गया और बाद में 'मछली पुरस्कार' की भी शुरुआत की गई. आज भी 'मछली' को भारत के सबसे सफल और चर्चित बाघों में गिना जाता है.


संरक्षण के साथ संतुलन भी जरूरी

वन्यजीव विशेषज्ञों का मानना है कि राजस्थान ने बाघ संरक्षण के क्षेत्र में उल्लेखनीय सफलता हासिल की है, लेकिन अब अगला लक्ष्य केवल संख्या बढ़ाना नहीं बल्कि उनके लिए पर्याप्त और सुरक्षित आवास उपलब्ध कराना होना चाहिए. यदि नए जंगल विकसित किए जाएं, वन्यजीव कॉरिडोर मजबूत किए जाएं और टाइगर रिजर्व के आसपास बसे गांवों का योजनाबद्ध पुनर्वास किया जाए, तो राजस्थान आने वाले वर्षों में देश में बाघ संरक्षण का सबसे सफल मॉडल बन सकता है. वर्तमान में 149 बाघों का आंकड़ा इस बात का प्रमाण है कि प्रभावी संरक्षण नीति से विलुप्ति के कगार पर पहुंच चुकी प्रजातियों को भी सुरक्षित भविष्य दिया जा सकता है.

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अंश राज, Zee Rajasthan में सब-एडिटर के तौर पर कार्यरत है. राजस्थान की हर छोटी-बड़ी खबर पर पैनी नजर रखते हैं. क्राइम, पॉलिटिक्स और पावर कॉरिडोर की खबरों में खास दिलचस्पी. ऑपरेशन सिंदूर से लेकर विधानसभा चुनाव और प्रदेश के दिग्गज नेताओं के हर बयान पर नजर. हेडलाइन से खेलना, खबर की काट-छांट करने में मजा आता है. इसके अलावा कंटेंट को पैकेजिंग करके परोसना इनकी खासियत है. डिजिटल मीडिया में करीब 3 साल का अनुभव. इससे पहले Zee Uttar Pradesh/Uttarakhand और Zee Bharat के साथ काम कर चुके हैं. चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय से जर्नलिज्म में मास्टर्स किया है और वर्तमान में मेरठ कॉलेज से LLB की पढ़ाई कर रहे हैं. खबरों की गंध सूंघने और उसे सबसे पहले, सबसे तेज परोसने का जुनून. यही अंश राज हैं
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