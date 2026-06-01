/ई-मित्र Vs एसएसओ आईडी, राजस्थान की डिजिटल गवर्नेंस में मंचा हड़कंप, जानें वजह

Jaipur News : राजस्थान सरकार की डिजिटल सेवाओं का सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म ई-मित्र इन दिनों गंभीर संकट से गुजर रहा है, कमीशन में कटौती के बाद हजारों ई-मित्र संचालकों ने पोर्टल को बायपास कर सीधे उपभोक्ताओं की एसएसओ आईडी से काम करना शुरू कर दिया है. इसका असर यह हुआ कि नई व्यवस्था लागू होने के बाद सिर्फ पांच महीने में ई-मित्र पोर्टल पर करीब 18 लाख ट्रांजेक्शन कम दर्ज हुए. स्थिति इतनी गंभीर हो गई कि सूचना प्रौद्योगिकी विभाग (DOIT) को अब प्रदेश के करीब 76 हजार ई-मित्र संचालकों का कमीशन बढ़ाने का प्रस्ताव भेजना पड़ा है. विभाग को आशंका है कि अगर यही हालत रही तो सरकारी सेवाओं की सबसे बड़ी डिजिटल वितरण व्यवस्था कमजोर पड़ सकती है.

पहले पोर्टल से काम, अब सीधे SSO से एंट्री

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प्रदेश में 600 से अधिक सरकारी सेवाएं ई-मित्र नेटवर्क के जरिए दी जाती हैं. लेकिन नई ईओआई व्यवस्था लागू होने के बाद संचालकों की आय में कमी आई. इसके बाद कई संचालकों ने ई-मित्र पोर्टल की बजाय सीधे नागरिकों की SSO आईडी से आवेदन और सेवाएं देना शुरू कर दिया. इस व्यवस्था में संचालकों की कमाई बढ़ जाती है, लेकिन ट्रांजेक्शन ई-मित्र पोर्टल में दर्ज नहीं होते. नतीजतन सरकार के रिकॉर्ड में सेवाओं की संख्या और राजस्व दोनों कम दिखाई दे रहे हैं.

अप्रैल में 14 लाख ट्रांजेक्शन घटे

अप्रैल 2025 में ई-मित्र पोर्टल पर 58.58 लाख ट्रांजेक्शन हुए थे. एक साल बाद अप्रैल 2026 में यह संख्या घटकर 44.56 लाख रह गई. यानी एक महीने में ही करीब 14 लाख ट्रांजेक्शन कम दर्ज हुए. इसी तरह कमीशन राशि भी 10.68 करोड़ रुपए से घटकर 8.39 करोड़ रुपए रह गई.

आखिर क्यों नाराज हैं ई-मित्र संचालक ?

नई व्यवस्था में ई-मित्र संचालकों का हिस्सा घटाकर 65 प्रतिशत कर दिया गया, जबकि RISL का हिस्सा 4 प्रतिशत से बढ़ाकर 23 प्रतिशत कर दिया गया. संचालकों का कहना है कि बिजली, इंटरनेट, किराया और स्टाफ का खर्च लगातार बढ़ रहा है, लेकिन सेवा शुल्क और कमीशन वर्षों से नहीं बढ़ा. नई शर्तों के तहत हर कियोस्क के लिए हर महीने कम से कम 30 ट्रांजेक्शन और दो अलग-अलग सेवाएं देना भी अनिवार्य कर दिया गया है. लक्ष्य पूरा नहीं होने पर कियोस्क स्वतः बंद हो सकता है और दोबारा सक्रिय कराने के लिए 500 रुपए शुल्क देना पड़ता है.

अब सरकार ढूंढ़ रही समाधान

DOIT ने जनाधार विकास प्राधिकरण को ई-मित्र संचालकों का कमीशन बढ़ाने का प्रस्ताव भेजा है. विभाग का मानना है कि मौजूदा मॉडल में बदलाव किए बिना संचालकों को दोबारा सिस्टम में लाना मुश्किल होगा. बहरहाल, राजस्थान की डिजिटल गवर्नेंस का आधार माने जाने वाले ई-मित्र नेटवर्क के सामने अब अस्तित्व का संकट खड़ा हो गया है. अगर संचालकों को पोर्टल पर काम करना घाटे का सौदा लगता रहा, तो सरकारी सेवाओं की डिलीवरी का यह मॉडल धीरे-धीरे कमजोर पड़ सकता है. सवाल ये है कि क्या सरकार बढ़े हुए कमीशन के जरिए ई-मित्रों को वापस पोर्टल पर ला पाएगी, या फिर लोग ई-मित्र को छोड़ SSO आधारित समानांतर व्यवस्था को ही नया विकल्प बना लेंगे.

