Owner of Dead Body Rule: नो मोर मौताणा , राजस्थान में ऑनर ऑफ डेडबॉडी का क्या होगा असर

Rajasthan News: राजस्थान सरकार और पुलिस ने आदिवासी इलाकों में चल रही कुप्रथा 'मौताणा' को जड़ से खत्म करने के लिए बड़ा कदम उठाया है। अब से पूरे प्रदेश में “ऑनर ऑफ डेडबॉडी” (Owner of Dead Body) का सख्ती से पालन होगा.

Published: Dec 08, 2025, 12:46 PM IST | Updated: Dec 08, 2025, 12:46 PM IST

Owner of Dead Body Rule: नो मोर मौताणा , राजस्थान में ऑनर ऑफ डेडबॉडी का क्या होगा असर

Owner of Dead Body: राजस्थान के मेवाड़ क्षेत्र – उदयपुर, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, सिरोही, राजसमंद, पाली और प्रतापगढ़ जिलों में आज भी मौताणा के मामले सुनने को मिल जाते हैं.. 'मौताणा' यानी मौत के बदले नकद पैसा! यह शब्द 'मौत' और 'आणा' (राशि) से मिलकर बना है.

पहले यह प्राचीन प्रथा अप्राकृतिक मौत – हत्या, दुर्घटना या आत्महत्या – के बाद पीड़ित परिवार को आर्थिक सहायता देने के लिए थी. पंचायत तय करती थी कि दोषी पक्ष कितना मुआवजा देगा. कानून की नजर में मौताणा पूरी तरह अवैध और दंडनीय अपराध है, लेकिन ग्रामीण इलाकों में यह खुलेआम जारी है. मांग पूरी न होने पर शव का अंतिम संस्कार तक रोक दिया जाता है. कई बार आगजनी, मारपीट, लूटपाट और हिंसा की घटनाएं हो जाती हैं.

सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि कुछ मामलों में पुलिस थाने में ही समझौता कराकर मौताणा तय करवाने की खबरें भी सामने आई हैं, जिससे इस कुप्रथा को अप्रत्यक्ष संरक्षण मिलता है.

क्या है ऑनर ऑफ डेडबॉडी बिल?

राज्य में आए दिन शव सड़क पर रखकर प्रदर्शन करने तथा अपनी मांगे मनवाने की घटनाएं हो रही हैं. इन घटनाओं पर लगाम लगाने के लिए तत्कालीन सरकार ने दो साल पहले राजस्थान मृत शरीर सम्मान अधिनियम के तहत कानून बनाया था. अब राज्य की भजनलाल सरकार ने इस अधिनियम को लेकर नियम बनाए हैं. इसके बाद अब राज्य में सड़क पर शव रखकर प्रदर्शन करने पर पूरी तरह रोक रहेगी.

बकाया बिल पर भी अस्पताल नहीं रोकेंगे शव

सड़क पर शव रख कर प्रदर्शन करने के साथ ही नियमों में सरकार ने प्रावधान किया है कि बिल बकाया होने पर अस्पताल भी शव नहीं रोक सकेंगे. हाल ही शहर के एक अस्पताल में बिल बकाया होने पर शव रोक लिया था, हालांकि कृषि मंत्री डॉ किरोड़ीलाल मीणा के आंदोलन करने पर शव को छोड़ा गया. यदि अस्पताल प्रशासन बिलों का भुगतान नहीं होने पर शव को नहीं रोक सकेगा. अस्पताल को परिवार या सार्वजनिक प्राधिकरण को सम्मानजनक तरीके से शव सौंपना होगा.

सजा के ये प्रावधान

1. मृतक के परिजन अगर शव को कब्जे में नहीं लेते हैं तो एक साल तक सजा या जुर्माना देना होगा.

2. परिवर के सदस्य शव का उपयोग प्रदर्शन के लिए करता है या अन्य व्यक्ति को विरोध करने के लिए अनुमति देता है तो परिजन को दो साल की जेल या जुर्माना भरना होगा.

3. परिवार के अलावा कोई व्यक्ति शव का विरोध प्रदर्शन के लिए उपयोग करता हो छह माह से पांच साल तक सजा या जुर्माना.

4. राज्य विधि विज्ञान प्रयोगशाला में लावारिश शवों को जैनटिक डाटा सुरक्षित रखा जाएगा. डाटा लीक करने वाले दोषी कर्मचारी का अधिकारी को 3 से 10 साल की सजा हो सकेगी.

