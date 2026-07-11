/राजस्थान ऊर्जा विभाग में बड़ा फेरबदल, जयपुर डिस्कॉम की बदली पूरी टीम

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Rajasthan News: ऊर्जा विभाग में बड़े स्तर पर तबादले किए गए . जयपुर शहर में विशेष फोकस किया गया. JVVNL में अब नई टीम नए विजन के साथ काम करेगी. ऊर्जा मंत्री हीरालाल नागर का इस बार स्पष्ट विजन था कि तबादलों में पारदर्शिता रहेगी और ये ट्रांसफर लिस्ट में देखने को भी मिला.
इन अधिकारियों को मिली बड़ी जिम्मेदारी
जयपुर शहर की उच्च लेवल की लगभग पूरी टीम बदल चुकी है, SE से लेकर XEN , JEN , AEN बदलें गए. जयपुर शहर में अब नई टीम को उतरा गया है. जयपुर शहर दक्षिण में मनोज गुप्ता, ग्रामीण दक्षिण में राजेश गुप्ता और ग्रामीण उत्तर में मल मीणा को AEN की जिम्मेदारी, विनय कुमार बने जयपुर जोनल के नए चीफ इंजीनियर.
अजमेरी गेट में मनोज कुमार और सीतापुरा-8 में राजेश शर्मा को XEN बनाया गया. कुल मिलाकर जयपुर डिस्कॉम में ये बदलाव उपभोक्ताओं को बेहतर और तेज सेवा देने की दिशा में बड़ा कदम माना जा रहा है. अब देखना होगा नए अधिकारी जयपुर की बिजली व्यवस्था को कितना दुरुस्त करते हैं. डिस्कॉम में बदलाव की ये कवायद गर्मियों में बिजली व्यवस्था को सुधारने के लिए की गई.
ऊर्जा विभाग में डायरेक्टर (फाइनेंस) पद को लेकर लंबे समय से चल रही अंदरूनी खींचतान का सबसे बड़ा फायदा आखिरकार राजस्थान अकाउंट्स सर्विस (RACS) के अधिकारियों को मिल गया. सरकार ने ऊर्जा विकास निगम को छोड़कर सभी छह बिजली निगमों में RACS (अकाउंट्स) अधिकारियों की नियुक्ति कर दी है.
अब तक जयपुर डिस्कॉम, अजमेर डिस्कॉम और उत्पादन निगम में परंपरागत रूप से संबंधित निगमों के वित्त अधिकारियों को ही डायरेक्टर (फाइनेंस) बनाया जाता रहा है. आखिरकार सरकार ने सभी प्रमुख बिजली निगमों में RACS अधिकारियों की नियुक्ति कर यह स्पष्ट संकेत दे दिया कि इस बार बाजी निगमों के अधिकारियों के बजाय अकाउंट्स सर्विस के अधिकारियों के हाथ लगी.
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