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राजस्थान सरकार का बड़ा फैसला, ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म से हटेंगे 'Energy Drink' टैग वाले प्रोडक्ट, 5 लाख से ज्यादा एनर्जी ड्रिंक्स जब्त

Jaipur News: राजस्थान में FSSAI के निर्देश पर बड़ी कार्रवाई करते हुए 5 लाख से अधिक एनर्जी ड्रिंक्स जब्त की गई हैं. Amazon, Flipkart, Blinkit, Swiggy Instamart समेत सभी प्रमुख ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स को 'Energy Drink', 'Health Drink' और 'Sports Drink' जैसी भ्रामक कैटेगरी हटाने के निर्देश दिए गए हैं.
 

Edited bySandhya YadavReported byAshutosh Sharma
Published: Jul 11, 2026, 11:16 AM|Updated: Jul 11, 2026, 11:16 AM
राजस्थान सरकार का बड़ा फैसला, ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म से हटेंगे 'Energy Drink' टैग वाले प्रोडक्ट, 5 लाख से ज्यादा एनर्जी ड्रिंक्स जब्त
Image Credit: उत्पादों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए बड़ी मात्रा में जब्ती.Source: ज़ी न्यूज़ डेस्क

Jaipur News: राजस्थान में एनर्जी ड्रिंक्स के बढ़ते चलन और इनके भ्रामक प्रचार पर अब राजस्थान खाद्य सुरक्षा आयुक्तालय ने बड़ा कदम उठाया है. भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण FSSAI के दिशा-निर्देशों के तहत प्रदेशभर में व्यापक अभियान चलाते हुए पिछले एक सप्ताह में 5 लाख से अधिक एनर्जी ड्रिंक्स जब्त की गई हैं.

इसके साथ ही अमेजन, फ्लिपकार्ट, ब्लिंकिट, स्विगी इंस्टामार्ट, जेप्टो, बिगबास्केट, जियोमार्ट, नेचर बास्केट समेत सभी प्रमुख ई-कॉमर्स फूड बिजनेस ऑपरेटर्स को अपनी वेबसाइट और मोबाइल ऐप से 'Energy Drink', 'Health Drink' और 'Sports Drink' जैसी भ्रामक कैटेगरी और प्रचार सामग्री हटाने के निर्देश जारी किए गए हैं.

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खाद्य सुरक्षा आयुक्तालय के संयुक्त आयुक्त डॉ. विजय प्रकाश शर्मा ने बताया कि FSSAI के दिशा-निर्देशों के अनुसार कई उत्पादों का प्रचार भ्रामक पाया गया. निरीक्षण के दौरान अनेक एनर्जी ड्रिंक्स के कैन पर 'Energy Drink' और 'Vitalizes Body and Mind' जैसे दावे लिखे मिले, जो नियमानुसार भ्रामक प्रचार की श्रेणी में आते हैं. ऐसे उत्पादों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए बड़ी मात्रा में जब्ती की गई है और इनके भंडारण व बिक्री पर भी रोक लगाने के आदेश जारी किए गए हैं.

इन ब्रांड्स पर लगी रोक
वहीं राजस्थान खाद्य सुरक्षा विभाग ने सभी प्रमुख ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स को स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि वे अपनी वेबसाइट और ऐप पर ऐसे उत्पादों को 'Energy Drink', 'Health Drink' या 'Sports Drink' जैसी श्रेणियों में प्रदर्शित न करें. विभाग का कहना है कि FSSAI के अनुसार इन शब्दों का उपयोग कई मामलों में गलत ब्रांडिंग और उपभोक्ताओं को भ्रमित करने वाला माना गया है.इस कार्रवाई के दायरे में Hell Energy, Red Bull, Monster Energy, Sting, Campa Energy, Hell Sugar Free, Hell Classic और Adrenaline Rush जैसे प्रमुख ब्रांडों के उत्पाद भी शामिल हैं.

खाद्य उत्पादों के भ्रामक दावों से सतर्क रहने के निर्देश
डॉ. विजय प्रकाश शर्मा ने बताया कि कई कंपनियां अपने उत्पादों को तुरंत ऊर्जा बढ़ाने, शारीरिक क्षमता में सुधार और प्रदर्शन बेहतर करने जैसे दावों के साथ बेच रही थीं, जबकि इन दावों के समर्थन में पर्याप्त वैज्ञानिक प्रमाण उपलब्ध नहीं हैं. इसी कारण विभाग ने भ्रामक प्रचार के खिलाफ विशेष अभियान शुरू किया है.उन्होंने आमजन से अपील की कि ऐसे खाद्य उत्पादों के भ्रामक दावों से सतर्क रहें और यदि कहीं नियमों का उल्लंघन दिखाई दे तो इसकी जानकारी तुरंत खाद्य सुरक्षा विभाग को दें.

चिकित्सकों ने एनर्जी ड्रिंक्स के अनियंत्रित सेवन को लेकर गंभीर चिंता जताई है, अधिकांश एनर्जी ड्रिंक्स में कैफीन, अत्यधिक चीनी और अन्य उत्तेजक तत्व अधिक मात्रा में होते हैं. इनके लगातार या अधिक सेवन से हाई ब्लड प्रेशर, हृदय की धड़कन तेज होना, अनियमित धड़कन, गैस्ट्राइटिस, एसिडिटी, नींद की समस्या और गंभीर मामलों में हार्ट अटैक का खतरा बढ़ सकता है.

वर्तमान समय में युवाओं के बीच एनर्जी ड्रिंक्स का उपयोग तेजी से बढ़ा है. परीक्षा की तैयारी, जिम, देर रात तक जागने और पार्टियों के दौरान इनका सेवन आम होता जा रहा है. कई युवा इन्हें सामान्य सॉफ्ट ड्रिंक समझकर पीते हैं, जबकि इनका शरीर पर प्रभाव अलग और अधिक गंभीर हो सकता है.

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Sandhya Yadav

Sandhya Yadav

संध्या यादव एक अनुभवी डिजिटल पत्रकार हैं, जिन्हें न्यूज़ मीडिया में 8 वर्षों का एक्सपीरिएंस है. वर्तमान में वे Zee News (Hindi) की डिजिटल टीम में सीनियर सब-एडिटर के पद पर कार्यरत हैं. संध्या की मुख्य Expertise राजस्थान की क्षेत्रीय राजनीति, क्राइम, प्रशासनिक फैसलों और हाइपरलोकल खबरों की सटीक एवं इन-डेप्थ कवरेज में है. लखनऊ यूनिवर्सिटी से पत्रकारिता में मास्टर्स की डिग्री हासिल करने वाली संध्या ने Zee News से पहले Newstrack और ETV Bharat जैसे प्रतिष्ठित डिजिटल न्यूज़ संस्थानों में अपनी सेवाएं दी हैं. जमीनी खबरों की गहरी समझ रखने वाली संध्या ने राजस्थान विधानसभा चुनाव, पंचायत चुनाव, गहलोत-पायलट राजनीतिक संकट और कोविड-19 महामारी समेत कई बड़े और जटिल घटनाक्रमों की बेहतरीन कवरेज की है. आप संध्या यादव से सीधे SANDHYA.YADAV@zeemedia.com पर ईमेल के जरिए संपर्क कर सकते हैं. इसके अलावा राजस्थान की खबरों के रियल-टाइम अपडेट्स के लिए आप उनसे एक्स (https://x.com/Journosandhya) और लिंक्डइन (https://in.linkedin.com/in/sandhya-yadav-5734ba144) पर भी कनेक्ट कर सकते हैं.
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