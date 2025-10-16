धनतेरस से पहले बड़ा उपहार, सरकारी कर्मचारियों को 75% ईपीएफ राशि निकाल सकेंगे

New EPFO Norms: केंद्रीय युवा मामले, खेल, श्रम एवं रोजगार मंत्री मनसुख मंडाविया ने बुधवार को कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) के नियमों में बड़े बदलाव की घोषणा की, जो कर्मचारियों के लिए राहत लेकर आए हैं. नए नियमों के तहत नौकरी छूटने की स्थिति में कर्मचारी अपनी ईपीएफ राशि का 75% तुरंत निकाल सकते हैं, जबकि शेष 25% राशि एक वर्ष बाद निकालने की सुविधा होगी. मंडाविया ने कहा कि यह कदम कर्मचारी की 10 साल की सेवा निरंतरता बनाए रखने के लिए उठाया गया है, ताकि उनकी पेंशन और सामाजिक-आर्थिक सुरक्षा बनी रहे.

नई सुविधाएँ और समय विस्तार

इन बदलावों के साथ सरकार ने धन निकासी की समय-सीमा को दो महीने से बढ़ाकर एक वर्ष कर दिया है, जिससे कर्मचारियों को नया रोजगार खोजने और आर्थिक स्थिरता बनाए रखने के लिए पर्याप्त समय मिलेगा. इसके अलावा, जो प्रतिष्ठान पहले ईपीएफओ में पंजीकृत नहीं थे, वे अब मामूली जुर्माने के साथ नामांकन करा सकते हैं. यह कदम अधिक कर्मचारियों को सामाजिक सुरक्षा के दायरे में लाने की दिशा में महत्वपूर्ण है. मंडाविया ने बताया कि इन सुधारों से कर्मचारियों की सेवा निरंतरता और भविष्य की सुरक्षा सुनिश्चित होगी.

दूरदराज लाभार्थियों के लिए विशेष पहल

बुजुर्ग और दूरदराज क्षेत्रों में रहने वाले ईपीएफओ लाभार्थियों की सुविधा के लिए सरकार ने डाक सेवाओं के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं. इस पहल से लाभार्थी घर बैठे ही जीवन प्रमाण पत्र का प्रमाणीकरण और जारी करा सकेंगे, जिससे ईपीएफओ कार्यालयों में जाने की असुविधा समाप्त हो जाएगी. यह कदम विशेष रूप से उन लोगों के लिए फायदेमंद होगा, जो स्वास्थ्य या दूरी के कारण कार्यालय नहीं पहुंच पाते. इन बदलावों से ईपीएफओ की पहुंच और प्रभावशीलता में वृद्धि होगी.

