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राजस्थान में EV यूजर्स के लिए बड़ी खुशखबरी! लगेंगे 591 चार्जिंग स्टेशन

Jaipur News: राजस्थान में इलेक्ट्रिक वाहन उपयोगकर्ताओं के लिए बड़ी राहत की खबर है. केंद्र सरकार ने 81.12 करोड़ रुपये की मदद से 591 ईवी चार्जिंग स्टेशन लगाने की योजना को मंजूरी दे दी है. जयपुर, अजमेर, उदयपुर और कोटा समेत हाईवे पर भी चार्जिंग नेटवर्क विकसित होगा, जिससे ईवी उपयोग आसान और सुविधाजनक बनेगा.
 

Sandhya Yadav
Edited BySandhya Yadav
Published:Apr 01, 2026, 10:26 AM IST | Updated:Apr 01, 2026, 10:26 AM IST

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राजस्थान में EV यूजर्स के लिए बड़ी खुशखबरी! लगेंगे 591 चार्जिंग स्टेशन

Jaipur News: राजस्थान में इलेक्ट्रिक वाहन (ईवी) उपयोगकर्ताओं के लिए राहत भरी खबर सामने आई है. राज्य में ईवी चार्जिंग सुविधा को बढ़ाने के लिए तैयार किए गए राजस्थान अक्षय ऊर्जा निगम के प्रस्ताव को केंद्र सरकार से मंजूरी मिल गई है. इस महत्वाकांक्षी योजना के तहत राज्य को 81.12 करोड़ रुपये की वित्तीय सहायता स्वीकृत की गई है, जिससे प्रदेश में चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत किया जाएगा.

इस योजना के अंतर्गत राजस्थान की चारों स्मार्ट सिटी और प्रमुख राजमार्गों पर कुल 262 स्थानों पर 591 ईवी चार्जिंग स्टेशन स्थापित किए जाएंगे. इससे राज्य में इलेक्ट्रिक वाहनों के उपयोग को बढ़ावा मिलेगा और चार्जिंग की समस्या काफी हद तक कम हो सकेगी. योजना को पीएम ई-ड्राइव स्कीम के तहत लागू किया जाएगा, जिसका उद्देश्य देश में इलेक्ट्रिक मोबिलिटी को बढ़ावा देना है.

शहरवार आंकड़ों की बात करें तो राजधानी जयपुर में सबसे ज्यादा 112 चार्जिंग स्टेशन लगाए जाएंगे. इसके अलावा अजमेर में 49, उदयपुर में 39 और कोटा में 28 चार्जिंग स्टेशन स्थापित किए जाएंगे. वहीं, राष्ट्रीय और राज्य राजमार्गों पर भी 34 चार्जिंग स्टेशन लगाए जाने की योजना है, जिससे लंबी दूरी तय करने वाले ईवी चालकों को बड़ी सुविधा मिलेगी.

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चार्जिंग नेटवर्क प्रभावी और सुचारु तरीके से विकसित हो

इस योजना के तहत लगाए जाने वाले सभी चार्जिंग स्टेशन सरकारी विभागों की उपलब्ध भूमि पर स्थापित किए जाएंगे. इससे न केवल परियोजना के क्रियान्वयन में तेजी आएगी, बल्कि लागत नियंत्रण में भी मदद मिलेगी. राजस्थान अक्षय ऊर्जा निगम इस पूरे प्रोजेक्ट को लागू करने की जिम्मेदारी संभालेगा और यह सुनिश्चित करेगा कि चार्जिंग नेटवर्क प्रभावी और सुचारु तरीके से विकसित हो.

इस पहल का एक बड़ा उद्देश्य पर्यावरण संरक्षण भी है. इलेक्ट्रिक वाहनों के बढ़ते उपयोग से कार्बन उत्सर्जन में कमी आएगी, जिससे प्रदूषण नियंत्रण में मदद मिलेगी. साथ ही स्वच्छ और हरित ऊर्जा को बढ़ावा मिलेगा, जो भविष्य के लिए बेहद जरूरी है. सरकार ग्रीन एनर्जी नेटवर्क को मजबूत करने की दिशा में लगातार कदम उठा रही है और यह योजना उसी का एक अहम हिस्सा है.

कैसे होगी सुविधा

ऊर्जा मंत्री हीरालाल नगर ने बताया कि मुख्यमंत्री के प्रयासों से राज्य में ईवी चार्जिंग नेटवर्क का तेजी से विस्तार किया जा रहा है. उनका कहना है कि इस परियोजना के लागू होने के बाद शहरों और हाईवे दोनों जगह ईवी चार्जिंग की सुविधा आसानी से उपलब्ध होगी. इससे न केवल लोगों को सुविधा मिलेगी, बल्कि राज्य स्वच्छ और सस्ती ऊर्जा की दिशा में तेजी से आगे बढ़ेगा.

उल्लेखनीय है कि पीएम ई-ड्राइव (इलेक्ट्रिक ड्राइव रिवॉल्यूशन इन इनोवेटिव व्हीकल एन्हांसमेंट) योजना का उद्देश्य देश में इलेक्ट्रिक वाहनों को अपनाने की गति को तेज करना, चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर का विस्तार करना और ईवी मैन्युफैक्चरिंग के लिए मजबूत इकोसिस्टम तैयार करना है.


इस योजना के लागू होने से राजस्थान में ईवी उपयोगकर्ताओं को बड़ी राहत मिलेगी और राज्य में इलेक्ट्रिक मोबिलिटी को नई गति मिलने की उम्मीद है.

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