/Rajasthan: स्थानीय चुनावों में 10 प्रतिशत सीटों पर EWS आरक्षण के लिए लामबंद हुए सवर्ण, राजनीतिक दलों की बढ़ी धड़कनें

Jaipur News: राजस्थान में पंचायत और नगर निकाय चुनाव को लेकर सियासी पारा लगातार चढ़ता जा रहा है. एक तरफ ओबीसी आरक्षण का मसला अभी तक पूरी तरह सुलझा नहीं है, तो दूसरी तरफ अब आर्थिक रूप से कमजोर सामान्य वर्ग यानी EWS को भी राजनीतिक आरक्षण देने की मांग तेज होने लगी है. जयपुर में जल्द ही सवर्ण महापंचायत बुलाने की तैयारी है, जिसमें पंचायत और निकाय चुनावों में EWS वर्ग के लिए 10 प्रतिशत आरक्षण की मांग प्रमुख मुद्दा होगी. आखिर इस नई मांग का सियासी असर क्या होगा.

राजस्थान में पंचायत और नगर निकाय चुनाव से पहले आरक्षण की राजनीति एक बार फिर गरमा गई है. अभी ओबीसी आरक्षण का विवाद थमा भी नहीं है कि अब EWS वर्ग ने भी राजनीतिक आरक्षण की मांग बुलंद कर दी है. EWS आरक्षण मंच ने ऐलान किया है कि इसी महीने जयपुर में सवर्ण महापंचायत आयोजित की जाएगी, जिसमें पंचायत और नगर निकाय चुनावों में आर्थिक रूप से कमजोर सामान्य वर्ग को 10 प्रतिशत आरक्षण देने की मांग उठाई जाएगी.

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सरकार पर दबाव बनाने की रणनीति तैयार की जा रही

EWS आरक्षण मंच का कहना है कि ब्राह्मण, राजपूत और वैश्य समाज समेत सामान्य वर्ग की कई जातियों का पंचायत और निकाय राजनीति में प्रतिनिधित्व लगातार घट रहा है. मंच का दावा है कि पिछले कई वर्षों से सरकारों के सामने यह मांग रखी जा रही है, लेकिन अब तक न कांग्रेस ने ध्यान दिया और न ही भाजपा ने. ऐसे में अब महापंचायत के जरिए सरकार पर दबाव बनाने की रणनीति तैयार की जा रही है.



सामान्य वर्ग के दावेदारों में लगातार असंतोष बढ़ रहा

मंच का आरोप है कि पंचायत चुनावों में सामान्य सीटों पर भी राजनीतिक समीकरणों और जातीय दबाव के चलते दूसरे वर्गों के उम्मीदवारों को टिकट मिल जाते हैं. इससे सामान्य वर्ग के दावेदारों में लगातार असंतोष बढ़ रहा है. महापंचायत के जरिए इसी मुद्दे पर व्यापक जनसमर्थन जुटाने की तैयारी की जा रही है.



पंचायत-निकाय चुनाव से पहले EWS आरक्षण की मांग तेज

जयपुर में होगी सवर्ण महापंचायत

EWS वर्ग को 10% राजनीतिक आरक्षण देने की मांग

ब्राह्मण, राजपूत और वैश्य समाज को किया जाएगा एकजुट

जनसंख्या के आधार पर प्रतिनिधित्व बढ़ाने की मांग

जुलाई में महापंचायत आयोजित करने की तैयारी



मंच का दावा है कि राजस्थान में सामान्य वर्ग की आबादी 30 प्रतिशत से अधिक है, लेकिन पंचायत राज संस्थाओं में उनका प्रतिनिधित्व बेहद सीमित है. उनका कहना है कि यदि अन्य वर्गों को राजनीतिक आरक्षण का लाभ मिल रहा है तो आर्थिक रूप से कमजोर सामान्य वर्ग को भी पंचायत और नगर निकाय चुनावों में आरक्षण दिया जाना चाहिए.



कानूनी और राजनीतिक दोनों स्तरों पर बहस तेज होना तय

हालांकि इस मांग के सामने कई संवैधानिक और कानूनी सवाल भी खड़े हो सकते हैं. अभी तक पंचायत और निकाय चुनावों में आरक्षण व्यवस्था मुख्य रूप से अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए लागू है. EWS आरक्षण शिक्षा और सरकारी नौकरियों में लागू है, लेकिन स्थानीय निकायों में राजनीतिक आरक्षण के रूप में इसे लागू करने का कोई स्पष्ट प्रावधान फिलहाल मौजूद नहीं है. ऐसे में यदि यह मांग आगे बढ़ती है तो कानूनी और राजनीतिक दोनों स्तरों पर बहस तेज होना तय माना जा रहा है.

उधर पंचायत और निकाय चुनावों को लेकर पहले से ही ओबीसी आरक्षण का मुद्दा चर्चा में है. ऐसे समय EWS आरक्षण की नई मांग सरकार के सामने एक और चुनौती बन सकती है. चुनावी साल नहीं होने के बावजूद स्थानीय निकायों की राजनीति में आरक्षण का मुद्दा अब सियासी दलों के लिए भी अहम होता जा रहा है.

EWS आरक्षण का मुद्दा भी प्रदेश की राजनीति में नई बहस छेड़ सकता

फिलहाल सभी की नजर प्रस्तावित सवर्ण महापंचायत पर है. यदि बड़ी संख्या में समाजों की भागीदारी होती है तो पंचायत और नगर निकाय चुनावों से पहले EWS आरक्षण का मुद्दा भी प्रदेश की राजनीति में नई बहस छेड़ सकता है. अब देखना होगा कि सरकार इस मांग पर कोई पहल करती है या यह सिर्फ एक राजनीतिक दबाव की रणनीति बनकर रह जाती है.