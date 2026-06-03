/Rajasthan News: राजस्थान आबकारी विभाग में बड़ा बदलाव, जिला आबकारी अधिकारी और इंस्पेक्टर के पद खत्म, अब ये होगा नया नाम

Excise Department Rajasthan: राजस्थान सरकार ने प्रदेश में अवैध शराब के कारोबार पर पूरी तरह लगाम कसने और राजस्व बढ़ाने के उद्देश्य से आबकारी विभाग के प्रशासनिक ढांचे में अब तक का सबसे बड़ा और ऐतिहासिक बदलाव किया है. मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की बजट घोषणा 2024-25 की अनुपालना में वित्त विभाग ने आदेश जारी कर दशकों पुराने प्रशासनिक पदों, थानों और कार्यालयों को पूरी तरह से समाप्त कर दिया है.

अब इस महकमे को 'एकीकृत आबकारी प्रवर्तन एवं निरोधक बल' के नए नाम से जाना जाएगा. इस नए पुनर्गठन से अब विभाग की सामान्य एडमिनिस्ट्रेटिव विंग और निरोधक (प्रवर्तन) दल मिलकर एक साथ कड़ा एक्शन ले सकेंगे.

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DEO और इंस्पेक्टर के पद इतिहास बने, ये होंगे नए पदनाम

वित्त विभाग के प्रमुख सचिव वैभव गालरिया द्वारा जारी नए आदेशों के तहत पारंपरिक ढांचे को पूरी तरह बदल दिया गया है. बता दें कि अब प्रदेश में 'जिला आबकारी अधिकारी' (DEO), वृत्त निरीक्षक (सर्किल इंस्पेक्टर) कार्यालय, निवारक शाखा के उपायुक्त, सहायक आबकारी अधिकारी और पुराने पारंपरिक आबकारी थाने पूरी तरह इतिहास का हिस्सा बन चुके हैं. वहीं जिला आबकारी अधिकारी (DEO) का पदनाम समाप्त कर अब उन्हें वरिष्ठता और वेतनमान के आधार पर 'उपायुक्त' या 'आबकारी अधिकारी' कहा जाएगा. आबकारी निरीक्षक (Excise Inspector) का पदनाम बदलकर अब 'कनिष्ठ आबकारी अधिकारी' (Junior Excise Officer) कर दिया गया है. पूरे राज्य में इनके कुल 286 कार्यालय संचालित होंगे.

अब प्रदेश में होंगे 53 आबकारी जिले, जयपुर में बनेंगे 4 डिस्ट्रिक्ट

पहले आबकारी विभाग का कामकाज पुराने 33 जिलों के पैटर्न पर चल रहा था, लेकिन अब राज्य सरकार के नए राजस्व जिलों को शामिल करते हुए बड़ा पुनर्गठन किया गया है-

नए जिलों में दफ्तर- बालोतरा, फलौदी, सलूम्बर, ब्यावर, डीडवाना-कुचामन, खैरथल-तिजारा और डीग में नए जिला स्तरीय कार्यालय खोले गए हैं (कोटपूतली-बहरोड़ में यह पहले से था).

10 बड़े जिलों का विभाजन-अजमेर, भीलवाड़ा, बीकानेर, श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू, सीकर, झुंझुनूं, जोधपुर और कोटा को दो-दो आबकारी जिलों (प्रथम और द्वितीय) में बांट दिया गया है.

जयपुर में 4 आबकारी जिले- राजधानी जयपुर की विशालता को देखते हुए इसे 4 आबकारी जिलों (जयपुर प्रथम, द्वितीय, तृतीय और चतुर्थ) में विभाजित कर दिया गया है. उदाहरण के तौर पर जयपुर प्रथम में पूरी जयपुर तहसील और द्वितीय में सांगानेर तहसील का क्षेत्र शामिल रहेगा.

संभाग स्तर पर 8 जोन, आरएएस (RAS) संभालेंगे कमान

नई व्यवस्था के तहत पूरे प्रदेश में संभाग स्तर पर 8 'अन्तरिक्ष आयुक्त जोन कार्यालय' गठित किए गए हैं. इनमें से 6 महत्वपूर्ण जोन कार्यालयों की कमान आरएएस (RAS) अधिकारियों के हाथों में होगी. बाकी 2 पदों पर आबकारी विभाग के सामान्य शाखा के अतिरिक्त आयुक्त या संयुक्त आयुक्त लगाए जाएंगे. राजधानी के लिए दो अलग-अलग जोन बनाए गए हैं. पहले 'जयपुर शहर जोन' में केवल जयपुर जिला रहेगा, जबकि 'जयपुर ग्रामीण जोन' में अलवर, कोटपूतली-बहरोड़, खैरथल-तिजारा, दौसा, सीकर और झुंझुनूं जिलों को शामिल किया गया है.

नियम और योग्यता

कनिष्ठ आबकारी अधिकारी के 286 कार्यालयों को दो श्रेणियों में बांटा गया है, जहां भर्ती और पदस्थापन के लिए सख्त मापदंड तय किए गए हैं. ग्रेड-1 कार्यालय (111 दफ्तर), यहां ग्रेड-1 के आबकारी निरीक्षक लगेंगे. इसके अलावा 3 वर्ष के अनुभव वाले ग्रेजुएट प्रिवेंटिव ऑफिसर (PO) या चयन परीक्षा पास करने वाले 10वीं-12वीं पास PO भी नियुक्त हो सकेंगे.ग्रेड-2 कार्यालय (175 दफ्तर), यहां सामान्य शाखा के इंस्पेक्टर ग्रेड-2 लगेंगे. निरोधक दल के स्नातक पास और 3 साल के अनुभवी प्रिवेंटिव ऑफिसर को भी यहां मौका मिलेगा. वहीं, मौजूदा जमादार ग्रेड-1 के कार्मिकों को अब उप निरीक्षक (Sub-Inspector) के रूप में प्रमोट कर तैनात किया जाएगा.