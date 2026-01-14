Rajasthan: आबकारी विभाग की राजस्व में ग्रोथ! कमाई 11 हजार करोड़ के पार

Rajasthan News: आबकारी विभाग ने राजस्व अर्जन की दिशा में बेहतर परफॉर्मेंस दिखाई है. दिसंबर 2025 तक के आंकड़ों को देखें तो पिछले साल की तुलना में साढ़े 6 फीसदी से अधिक की ग्रोथ रही है. आपको बता दें कि राजस्व लक्ष्य पूरा करने को लेकर आबकारी विभाग मौजूदा वित्त वर्ष में बेहतर परफॉर्मेंस कर रहा है.

वित्त सचिव राजस्व कुमारपाल गौतम के निर्देशन में आबकारी आयुक्त शिवप्रसाद नकाते लक्ष्य पूरा करने के लिए लगातार मॉनिटरिंग कर रहे हैं. पिछले दिनों उन्होंने एक दर्जन से अधिक जिला आबकारी अधिकारियों और आबकारी निरीक्षकों को चार्जशीट जारी की थी.

वहीं, करीब 45 डीईओ और निरीक्षकों को उदयपुर मुख्यालय में तलब किया है. इससे पहले भी आयुक्त अन्य राज्यों की शराब को राजस्थान में लाने से रोकने और अवैध शराब के परिवहन को लेकर सक्रिय रहे हैं. आबकारी आयुक्त के प्रयासों से विभाग के राजस्व में बढ़ोतरी देखने को मिली है.

वर्ष 2024-25 में दिसंबर तक आबकारी विभाग ने जो राजस्व जुटाया था, मौजूदा वित्त वर्ष में उसकी तुलना में 700 करोड़ रुपए की बढ़ोतरी देखने को मिली है. आपको बता दें कि इस वित्त वर्ष में आबकारी विभाग को 19720 करोड़ रुपये का राजस्व अर्जित करने का लक्ष्य मिला हुआ है. इसमें से विभाग अब तक 11, 424 करोड़ रुपये का राजस्व अर्जित कर चुका है.

इस तरह दिख रही पॉजिटिव ग्रोथ

वर्ष 2025-26 में आबकारी विभाग का राजस्व लक्ष्य 19720 करोड़

दिसंबर माह तक आबकारी विभाग का राजस्व लक्ष्य 14494 करोड़

आबकारी विभाग ने दिसंबर माह तक अर्जित किए 11424 करोड़

वर्ष 2024-25 में दिसंबर तक अर्जित किए थे 10724 करोड़ रुपए

वर्ष 2023-24 में 9468 करोड़ रुपए था दिसंबर तक का राजस्व

वर्ष 2022-23 में 9755 करोड़ रुपए था दिसंबर तक का राजस्व

पिछले साल से 700 करोड़ अधिक अर्जित, 6.52 प्रतिशत की ग्रोथ

अब जनवरी 2026 के लिए 2743 करोड़ रुपए का टारगेट

फरवरी के लिए 2667 करोड़, मार्च के लिए 2886 करोड़ का टारगेट

बता दें कि आबकारी विभागप्रदेश सरकार का वह महत्वपूर्ण विभाग है, जो शराब, मादक पदार्थों, तम्बाकू और पेट्रोलियम उत्पादों जैसे वस्तुओं के उत्पादन, बिक्री, परिवहन, आयात-निर्यात को नियंत्रित और विनियमित करता है, साथ ही इनसे जुड़े कानूनों को लागू करता है और राज्य के लिए राजस्व अर्जित करता है, जिसका मुख्य उद्देश्य सुरक्षित और वैध आपूर्ति सुनिश्चित करना और अवैध व्यापार को रोकना है.

