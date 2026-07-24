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अब WhatsApp पर मिलेगा e-Mitra का पूरा साथ, बिजली और नगर निगम की 21 नई सेवाएं शुरू

Rajasthan eGovernance: राजस्थान सरकार ने e-Mitra WhatsApp सेवा का विस्तार करते हुए जयपुर विद्युत वितरण निगम (JVVNL) और स्वायत्त शासन विभाग की 21 नई सेवाएं जोड़ दी हैं. अब नागरिक बिजली बिल डाउनलोड, शिकायत दर्ज कराने, K-Number खोजने और नगर निकायों से जुड़ी कई सेवाओं का लाभ सीधे WhatsApp पर ले सकेंगे. इस डिजिटल प्लेटफॉर्म का अब तक 1.40 लाख से अधिक लोग उपयोग कर चुके हैं.

Edited byAnsh Raj
Published: Jul 24, 2026, 07:09 AM|Updated: Jul 24, 2026, 07:09 AM
अब WhatsApp पर मिलेगा e-Mitra का पूरा साथ, बिजली और नगर निगम की 21 नई सेवाएं शुरू
Image Credit: e Mitra WhatsApp Services

e Mitra WhatsApp Services: राजस्थान सरकार ने डिजिटल गवर्नेंस को और मजबूत बनाने की दिशा में बड़ा कदम उठाते हुए e-Mitra WhatsApp सेवा का विस्तार कर दिया है. अब प्रदेशवासियों को जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड (JVVNL) और स्वायत्त शासन विभाग की 21 नई सरकारी सेवाएं भी WhatsApp के माध्यम से उपलब्ध होंगी. इससे नागरिकों को बिजली संबंधी कार्यों और नगर निकायों से जुड़े कई महत्वपूर्ण कामों के लिए सरकारी दफ्तरों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे. वे अपने मोबाइल फोन से कुछ ही क्लिक में घर बैठे इन सेवाओं का लाभ ले सकेंगे.


1 जुलाई को हुई थी सेवा की शुरुआत, 1.40 लाख से ज्यादा लोग जुड़े

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सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार विभाग के विशिष्ट सचिव एवं आयुक्त हिमांशु गुप्ता ने बताया कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने 1 जुलाई को आयोजित नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन ई-गवर्नेंस के दौरान e-Mitra WhatsApp सेवा की शुरुआत की थी. शुरुआत के बाद से इस सेवा को नागरिकों का अच्छा प्रतिसाद मिला है. अब तक 1.40 लाख से अधिक लोग इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से विभिन्न सरकारी सेवाओं का उपयोग कर चुके हैं. पहले चरण में 51 सरकारी सेवाएं उपलब्ध कराई गई थीं, जबकि अब नागरिकों की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए 21 नई सेवाएं जोड़ दी गई हैं.


WhatsApp पर ऐसे शुरू करें e-Mitra सेवा

राज्य सरकार ने e-Mitra WhatsApp सेवा के लिए 9461062705 नंबर जारी किया है. नागरिक इस नंबर को अपने मोबाइल में सेव कर WhatsApp पर "Hi", "Hello", "eMitra", "Hi eMitra", "Hello eMitra" या "Hi Team" लिखकर चैट शुरू कर सकते हैं. इसके बाद उपलब्ध सेवाओं की सूची में से अपनी आवश्यकता के अनुसार विकल्प चुनकर कुछ ही मिनटों में संबंधित सरकारी सेवा का लाभ लिया जा सकता है. यह सुविधा हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में उपलब्ध कराई गई है ताकि अधिक से अधिक लोग इसका उपयोग कर सकें.


बिजली विभाग की 4 अहम सेवाएं अब WhatsApp पर

नई सुविधा के तहत जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड (JVVNL) की चार प्रमुख सेवाएं भी WhatsApp प्लेटफॉर्म से जोड़ दी गई हैं. अब उपभोक्ता बिजली संबंधी शिकायत दर्ज कर सकेंगे, अपनी शिकायत की वर्तमान स्थिति जान सकेंगे, बिजली बिल डाउनलोड कर सकेंगे और अपना K-Number भी खोज सकेंगे. इससे उपभोक्ताओं का समय बचेगा और छोटे-छोटे कार्यों के लिए बिजली कार्यालय जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी.


नगर निकायों की 17 सेवाएं भी हुईं डिजिटल

स्वायत्त शासन विभाग की 17 महत्वपूर्ण सेवाओं को भी e-Mitra WhatsApp प्लेटफॉर्म से जोड़ा गया है. अब नागरिक फायर NOC, ट्रेड लाइसेंस, सीवर कनेक्शन, यूडी टैक्स, म्यूटेशन, साइनेज लाइसेंस, वन टाइम लीज डीड और स्ट्रीट वेंडर लाइसेंस जैसे आवेदनों की स्थिति ऑनलाइन देख सकेंगे. इसके अलावा संबंधित प्रमाण-पत्र भी सीधे WhatsApp के माध्यम से डाउनलोड किए जा सकेंगे. इससे नगर निकायों से जुड़े कार्य पहले की तुलना में अधिक सरल और पारदर्शी हो जाएंगे.


जल्द e-Mitra ऐप और कियोस्क पर भी मिलेगी सुविधा

विभाग के अनुसार इन नई सेवाओं को जल्द ही API इंटीग्रेशन के माध्यम से e-Mitra मोबाइल ऐप और e-Mitra कियोस्क पर भी उपलब्ध कराया जाएगा. इससे नागरिकों को सभी डिजिटल माध्यमों पर एक जैसी सुविधाएं मिलेंगी और सेवा वितरण की प्रक्रिया पहले से अधिक प्रभावी होगी.


'वन प्लेटफॉर्म, मल्टीपल गवर्नमेंट सर्विसेज' है सरकार का लक्ष्य

आईटी विभाग का कहना है कि e-Mitra WhatsApp सेवा का उद्देश्य नागरिकों को "वन प्लेटफॉर्म, मल्टीपल गवर्नमेंट सर्विसेज" उपलब्ध कराना है. सरकार चरणबद्ध तरीके से अधिक से अधिक सरकारी सेवाओं को इस डिजिटल प्लेटफॉर्म से जोड़ रही है, ताकि प्रदेश के लोगों को सरल, सुरक्षित, पारदर्शी और समयबद्ध सेवाएं घर बैठे मिल सकें. विशेषज्ञों का मानना है कि यह पहल राजस्थान में डिजिटल गवर्नेंस को नई दिशा देने के साथ-साथ आम नागरिकों के समय और संसाधनों की भी बचत करेगी.

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Ansh Raj

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अंश राज, Zee Rajasthan में सब-एडिटर के तौर पर कार्यरत है. राजस्थान की हर छोटी-बड़ी खबर पर पैनी नजर रखते हैं. क्राइम, पॉलिटिक्स और पावर कॉरिडोर की खबरों में खास दिलचस्पी. ऑपरेशन सिंदूर से लेकर विधानसभा चुनाव और प्रदेश के दिग्गज नेताओं के हर बयान पर नजर. हेडलाइन से खेलना, खबर की काट-छांट करने में मजा आता है. इसके अलावा कंटेंट को पैकेजिंग करके परोसना इनकी खासियत है. डिजिटल मीडिया में करीब 3 साल का अनुभव. इससे पहले Zee Uttar Pradesh/Uttarakhand और Zee Bharat के साथ काम कर चुके हैं. चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय से जर्नलिज्म में मास्टर्स किया है और वर्तमान में मेरठ कॉलेज से LLB की पढ़ाई कर रहे हैं. खबरों की गंध सूंघने और उसे सबसे पहले, सबसे तेज परोसने का जुनून. यही अंश राज हैं
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