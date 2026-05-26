Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /Jaipur
  • /राजस्थान निर्यात प्रोत्साहन नीति 2024 में बड़ा बदलाव, अब अंतरराष्ट्रीय व्यापार को मिलेगा बढ़ावा

राजस्थान निर्यात प्रोत्साहन नीति 2024 में बड़ा बदलाव, अब अंतरराष्ट्रीय व्यापार को मिलेगा बढ़ावा

Rajasthan News: राजस्थान के CM भजनलाल शर्मा द्वारा की गई घोषणा के अनुपालना में राजस्थान निर्यात प्रोत्साहन नीति-2024 में संशोधन की अधिसूचना जारी की गई.

Edited byAman SinghReported byDamodar prasad raigar
Published: May 26, 2026, 01:00 PM|Updated: May 26, 2026, 01:00 PM
राजस्थान निर्यात प्रोत्साहन नीति 2024 में बड़ा बदलाव, अब अंतरराष्ट्रीय व्यापार को मिलेगा बढ़ावा
Image Credit: Rajasthan News

Rajasthan News: राजस्थान के CM भजनलाल शर्मा द्वारा की गई घोषणा के अनुपालना में राजस्थान निर्यात प्रोत्साहन नीति-2024 में संशोधन की अधिसूचना जारी की गई. अब इस नीति के तहत तकनीकी अपग्रेडेशन के लिए दिए जाने वाले अधिकतम अनुदान को 50 लाख रुपये से बढ़ाकर एक करोड़ रुपये किया गया है. मुख्यमंत्री ने राज्य बजट 2026-27 के तहत वित्त एवं विनियोग विधेयक पर चर्चा के दौरान इसकी घोषणा की थी.

उद्योग एवं वाणिज्य आयुक्त नीलाभ सक्सेना ने बताया कि तकनीकी अपग्रेडेशन पर दिए जाने वाले अनुदान में वृद्धि से प्रदेश के उद्योग वैश्विक प्रतिस्पर्धा के अनुरूप आधुनिक तकनीक को अपना सकेंगे. इससे उत्पादन क्षमता बढ़ने के साथ-साथ गुणवत्ता में भी सुधार होगा.

Add Zee News as a Preferred Source

मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने 4 दिसंबर 2024 को राजस्थान निर्यात प्रोत्साहन नीति का अनावरण किया था और विभाग द्वारा 8 दिसंबर 2024 को इसकी अधिसूचना जारी की गई थी. अब निर्यातक उद्यमियों को और अधिक प्रोत्साहन देने के लिए तकनीकी अपग्रेडेशन अनुदान राशि को बढ़ाया गया है.

राज्य के उद्यमियों को निर्यातक बनाने के उद्देश्य से लागू की निर्यात प्रोत्साहन नीति के तहत निर्यातकों के दस्तावेजीकरण पर 5 लाख रुपये और तकनीकी अपग्रेडेशन पर एक करोड़ रुपये तक की सहायता का प्रावधान है. साथ ही अंतरराष्ट्रीय आयोजनों में भागीदारी पर 3 लाख रुपये तक का अनुदान और ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म फीस पर 2 लाख रुपये तक का पुनर्भरण किया जाता है.

राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan Newsऔर पाएं Jaipur Newsकी हर पल की जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

ट्रेंडिंग न्यूज़

दिल्ली-यूपी वाले मजे में, राजस्थान में जेब खाली! पड़ोसी राज्यों से ₹ 10-12 तक महंगा मिल रहा पेट्रोल जाने क्यों?

Rajasthan News: मेडल लाओ, सीधे सरकारी नौकरी पाओ ! राजस्थान सरकार ने 186 खिलाड़ियों को दी 'आउट ऑफ टर्न' नियुक्ति

कौन हैं किशोर चौधरी? जिनकी तारीफ में K.C. वेणुगोपाल ने कहा- अरे भैया, तुम तो हिंदुस्तान के सबसे लाडले हो...

150 किलो वजन और 47 इंच ऊंचाई वाले बकरे ने अजमेर मंडी में मचा दिया धमाल, कीमत सुन दंग रह गए खरीदने वाले

गर्मी से मिलने वाली है राहत! राजस्थान में इस दिन होगी बारिश

Bikaner News: संविदा शिक्षकों की चमकी किस्मत! नौकरी के साथ मिलेगी यह बड़ी आजादी

शादी में पैसा बचाना है? तो आइए राजस्थान के ये बाजार, मिलेंगे सबसे सस्ते डिजाइनर लहंगे और ज्वेलरी!

अर्श से फर्श पर आए सोना-चांदी के दाम, सराफा बाजार में मचा हड़कंप! जानें ताजा रेट

मानसून में बादलों के बीच तैरता ये महल! खूबसूरती देख थम जाएंगी आपकी निगाहें

AC-कूलर नहीं... बल्कि इन देसी राजस्थानी फूड्स से गर्मी को मात दे रहे लोग!

राजस्थान में पेट्रोल-डीजल के दाम में हुई भयंकर बढ़ोतरी, जानें आपके शहर में क्या है 1 लीटर तेल के प्राइस

बड़ा फैसला: राजस्थान में पंचायत और निकाय चुनाव टालने पर हाईकोर्ट का आया तगड़ा आदेश, याचिकाएं खारिज!

राजस्थान में भीषण गर्मी का कहर, आने वाले 3 दिन हीटवेव का अलर्ट जारी

राजस्थानी स्टाइल में घर पर बनाएं खोबा रोटी, जानें रेसिपी

राजस्थान के सर्राफा बाजार में आज महंगा बिकेगा सोना, चांदी के दाम भी जारी, पढ़ें गोल्ड-सिल्वर के लेटेस्ट प्राइस

क्यों डिमांड में रहती है राजस्थान के 'गुजरी' नस्ल के बकरे की ब्रीड? 2,50,000 तक होती है कीमत, जानें इसकी खासियत

दोपहर में नहीं तपेगा आपका घर! सुबह के वक्त कर लें ये 3 काम, बिना AC के भी ठंडा रहेगा कमरा

Rajasthan News: अलवर में ई-रिक्शा चालक पर जानलेवा हमला, लूट का विरोध करने पर रेता गला, दो आरोपी गिरफ्तार

राजस्थान के 5 चमत्कारी हनुमान मंदिर, जहां दर्शन करने से होते हैं हर कष्ट दूर!

चूरू SP ऑफिस बना ‘क्राइम स्पॉट’, फरियादी प्रेमी जोड़े पर हमला, युवती का किडनैप

कपासन में रास्ते को लेकर खूनी संघर्ष, चले लाठी-डंडे, 6 लोग गंभीर घायल

बीकानेर पहुंचे केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह, BSF हेडक्वार्टर में करेंगे रात्रि विश्राम

अर्श से फर्श पर आए सोना-चांदी, दामों में दिखी भारी गिरावट! जानें ताजा भाव

गांव-ढाणी में आज भी गूंजती है ये राजस्थानी कहावत, आखिर क्यों कहा जाता है 'जात री बेटी जात नै ही जाय'

राजस्थान में पेट्रोल-डीजल को लेकर बड़ा विवाद, 1 जून से दी गई हड़ताल की चेतावनी!

Rajasthan Monsoon 2026 Update: राजस्थान में मानसून करेगा गर्मी का एनकाउंटर! लेकिन कब देगा दस्तक? जानें सब कुछ

नौतपा शुरू होते ही राजस्थान में आसमान से बरस रही आग! इन जिलों में चलेगी भयंकर लू

'पापा रोज मम्मी को मारते थे…' अनु मीणा के बेटे के खुलासे से दहल गया राजस्थान

इबोला वायरस को लेकर राजस्थान स्वास्थ्य विभाग सतर्क, एयरपोर्ट से अस्पताल तक हाई अलर्ट!

श्रीविजयनगर: ग्राम पंचायत 29GB शिवपुरी में घोटाले पर घमासान, 7 दिन से धरना जारी

चांदी औंधे मुंह गिरी नीचे, सोने ने मारी लंबी छलांग! जानें सराफा बाजार के ताजा भाव

राजस्थान में बन रहा सुपरफास्ट एक्सप्रेसवे, 90 मिनट में होंगे दिल्ली से जयपुर!

नौतपा को लेकर मौसम विभाग का अलर्ट, पहले झुलसाएगी भयंकर लू, फिर आएगी आंधी-बारिश!

राजस्थान के लिए अगले 4 दिन बेहद भारी, IMD ने जारी किया अलर्ट, पढ़ें वेदर अपडेट

Rajasthan Nautapa: श्रीगंगानगर में पारा पहुंचा 46 डिग्री पार, पिलानी-अलवर में रात को भी छूटे पसीने, देखें टॉप 10 सबसे गर्म शहर

सफर ऐसा कि फ्लाइट भूल जाएंगे, 12 नए कोच लगते ही जोधपुर-दिल्ली वंदे भारत हुई सुपरहिट!

क्या आपके घर भी नहीं आ रहा पानी? तुरंत करें यहां शिकायत, राजस्थान सरकार भेजेगी फ्री टैंकर

कोटा में प्रसूताओं की मौत के मामले में बड़ा अपडेट, ऑक्सीटोसिन इंजेक्शन में नहीं मिली दवा

फटे हुए दूध को फेंकने वाले थे बाबा, फिर अचानक हुआ ऐसा चमत्कार कि बन गई अमर मिठाई

लू के थपेड़ों में भी ठंडा घर! राजस्थान की पुरानी परंपरा फिर आई चर्चा में

राजस्थान में अगले 48 घंटे भीषण गर्मी का कहर! फिर पश्चिमी विक्षोभ से बदलेगा मौसम, जानें ताजा अपडेट

Tags:
cm bhajanlal sharma
Rajasthan news
jaipur news

About the Author

Aman Singh

Aman Singh

अमन सिंह को डिजिटल मीडिया में करीब 3 साल का अनुभव है और वर्तमान में ज़ी राजस्थान के साथ जुड़े हुए हैं. वे राजस्थान की हर छोटी-बड़ी खबर पर पैनी नजर रखते हैं और उसे डिजिटल प्लेटफॉर्म पर अच्छे तरीके से प्रस्तुत करने में सक्षम हैं. करीब 3 साल के डिजिटल मीडिया अनुभव के साथ अमन ने न्यूज़ प्रोडक्शन, कंटेंट क्रिएशन और स्टोरीटेलिंग में अपनी मजबूत पहचान बनाई है. जून 2023 से ज़ी राजस्थान के साथ कार्यरत अमन लगातार अपनी क्रिएटिविटी और प्रोफेशनल स्किल्स के जरिए पाठकों तक तेज, सटीक और भरोसेमंद खबरें पहुंचा रहे हैं. वे उत्तर प्रदेश के जौनपुर जिले के रहने वाले हैं, अमन ने जौनपुर से ही अपनी इंटरमीडिएट तक की शिक्षा पूरी की. इसके बाद उन्होंने चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय मेरठ से मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन किया. डिजिटल पत्रकारिता में गहरी समझ, तेज खबर पकड़ने की क्षमता के कारण अमन सिंह एक उभरते हुए और भरोसेमंद मीडिया प्रोफेशनल के रूप में तेजी से अपनी पहचान बना रहे हैं.

Trending

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
CM दौरे पर बवाल! बाबूलाल खराड़ी का पलटवार, BAP सांसद राजकुमार रोत पर तीखा वार

CM दौरे पर बवाल! बाबूलाल खराड़ी का पलटवार, BAP सांसद राजकुमार रोत पर तीखा वार

Dungarpur news
2

'पाकिस्तान को मुंह की खानी पड़ी थी' बीकानेर के सांचू पोस्ट पर अमित शाह ने याद दिलाया इतिहास

Bikaner News
3

राजस्थान में बिक रहा 'जहरीला' मूंगफली बीज! डॉ. किरोड़ीलाल मीना ने 2 फैक्ट्रियों में पकड़ा बड़ा घोटाला

Rajasthan News
4

Anu Meena Death Case: व्हाट्सएप चैट्स ने खोले राज, अनू ने लिखा-मैं जा रही हूं खोज लेना अपने लिए जैसी चाहे वैसी...

Rajasthan Crime
5

Rajasthan News: कोटा में टोलकर्मी को कुचलते हुए निकला बेकाबू ट्रेलर, दिल दहला देने वाला वीडियो आया सामने

Kota news