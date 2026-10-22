/भजनलाल सरकार की बड़ी पहल : राजस्थान के एक्सप्रेसवे पर खुलेंगी श्री अन्नपूर्णा रसोइयां, NHAI को भेजा गया प्रस्ताव

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मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने प्रदेश मे एक्सप्रेसवे पर वाहन चालकों को आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए समय-समय पर दिशा-निर्देश दिए हैं. इसलिए राजस्थान सरकार की ओर से ये पहल की गई है, ताकि लंबी दूरी की यात्रा करने वाले वाहन चालकों को बजट में खाना मिल सके और रेस्ट एरिया में वो रेस्ट भी कर सकें.
भजनलाल सरकार की बड़ी पहल
पंचायती राज विभाग के संयुक्त शासन सचिव ओर से लिखे गए पत्र के मुताबिक, एनएचएआई एक्सप्रेसवे पर स्थित रेस्ट एरिया में श्री अन्नपूर्णा रसोइयां खोलने की संभावनाओं का परीक्षण करेगा. इसके बाद इस बारे में प्रस्ताव तैयार कर पंचायती राज विभाग को भेजा जाएगा. प्रस्ताव के परीक्षण और आगे की प्रक्रिया के आधार पर रसोइयां खोलने की दिशा में कदम उठाए जा सकेंगे.
लंबे सफर के बाद रेस्ट एरिया में सस्ता खाना
मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने एक्सप्रेस वे पर लंबा सफर करने वाले लोगों को रेस्ट एरिया में सस्ता खाना उपलब्ध करवाने के लिए अन्नपूर्णा रसोई खोलने के निर्देश दिए है. इसके बाद मुख्य सचिव ने पंचायत राज विभाग व NHAI को रेस्ट एरिया में संभावना तलाश के निर्देश दिए. सीएस के निर्देश के बाद पंचायत राज विभाग ने NHAI को जगह परीक्षण कर उपलब्ध करवाने के लिए भी पत्र लिखा है, ऐसे में आम आदमी को रेस्ट एरिया में मिलने वाले महंगे खाने से निजात मिलने के साथ ही सस्ते दामों में पेट भर खाना मिल सकेगा.
क्या है अन्नपूर्णा रसोई योजना ?
इस योजना का मकसद गरीब, जरूरतमंद, श्रमिकों, और आम नागरिकों को बेहद कम कीमत में पौष्टिक और गुणवत्तापूर्ण भोजन उपलब्ध कराना है. इस योजना के तहत सिर्फ 8 रुपये में भरपेट भोजन दिया जाता है. थाली में दाल, रोटी, चावल और कढ़ी या पौष्टिक खिचड़ी जैसी चीजें शामिल हो सकती है, ताकि लोगों को घर जैसा और संतुलित भोजन मिल सके.