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एक तरफ 44°C पारा और उमस, दूसरी तरफ मेघगर्जन, जयपुर, भरतपुर, कोटा और उदयपुर संभाग में अगले 3-4 दिन बारिश के आसार

Rajasthan Weather: राजस्थान में मौसम का मिला-जुला असर देखने को मिल रहा है. एक ओर पश्चिमी जिलों में 42 से 44 डिग्री सेल्सियस तापमान और उमस लोगों को परेशान करेगी, वहीं जयपुर, भरतपुर, कोटा और उदयपुर संभाग में अगले 3-4 दिनों तक मेघगर्जन के साथ बारिश की संभावना है. मौसम विभाग के अनुसार 2 जुलाई से पूर्वी राजस्थान में बारिश की गतिविधियां और तेज होने के आसार हैं.

Edited byAnsh Raj
Published: Jun 29, 2026, 06:20 AM|Updated: Jun 29, 2026, 06:20 AM
एक तरफ 44°C पारा और उमस, दूसरी तरफ मेघगर्जन, जयपुर, भरतपुर, कोटा और उदयपुर संभाग में अगले 3-4 दिन बारिश के आसार
Image Credit: AI generatedSource: ज़ी न्यूज़ डेस्क

Rajasthan Monsoon Update: राजस्थान में आगामी दिनों में मौसम का मिला-जुला असर देखने को मिलेगा. भारत मौसम विज्ञान विभाग (आईएमडी) के अनुसार प्रदेश के अलग-अलग हिस्सों में एक ओर भीषण गर्मी और उमस लोगों को परेशान करेगी, वहीं दूसरी ओर कई जिलों में मेघगर्जन के साथ बारिश का दौर जारी रहने की संभावना है. मौसम विभाग का कहना है कि वर्तमान में मानसून की उत्तरी सीमा गुजरात, मध्यप्रदेश, झारखंड और बिहार के कुछ हिस्सों से होकर गुजर रही है. आगामी तीन से चार दिनों में गुजरात, मध्यप्रदेश, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के कुछ इलाकों में मानसून के आगे बढ़ने के लिए परिस्थितियां अनुकूल बनी हुई हैं, जिसका असर राजस्थान पर भी देखने को मिलेगा.


कोटा और उदयपुर संभाग में तेज बारिश की संभावना

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मौसम विभाग के अनुसार कोटा और उदयपुर संभाग के कई इलाकों में अगले तीन से चार दिनों तक तेज मेघगर्जन के साथ मध्यम से कहीं-कहीं तेज बारिश होने की संभावना है. इसके अलावा जयपुर और भरतपुर संभाग के विभिन्न जिलों में भी गरज-चमक के साथ हल्की से मध्यम बारिश दर्ज की जा सकती है. मौसम वैज्ञानिकों का मानना है कि इन क्षेत्रों में बादलों की सक्रियता लगातार बनी रहेगी, जिससे कई स्थानों पर मौसम सुहावना हो सकता है.


2 जुलाई से बढ़ेंगी बारिश की गतिविधियां

पूर्वी और दक्षिण-पूर्वी राजस्थान के लिए राहत की खबर यह है कि 2 जुलाई से बारिश की गतिविधियों में उल्लेखनीय बढ़ोतरी होने की संभावना है. मौसम विभाग का अनुमान है कि 3 से 5 जुलाई के बीच पूर्वी राजस्थान के कई और जिलों में मानसून और अधिक सक्रिय होगा. इस दौरान कुछ स्थानों पर मध्यम से भारी बारिश भी हो सकती है. इससे खेती-किसानी को लाभ मिलने के साथ-साथ तापमान में भी गिरावट आने की उम्मीद है.


पश्चिमी राजस्थान में गर्मी और उमस का कहर जारी

जहां पूर्वी राजस्थान में बारिश की संभावना बनी हुई है, वहीं पश्चिमी राजस्थान के लोगों को अभी भी भीषण गर्मी का सामना करना पड़ेगा. मौसम विभाग के अनुसार जोधपुर और बीकानेर संभाग के कई जिलों में अगले तीन से चार दिनों तक अधिकतम तापमान 42 से 44 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने की संभावना है. वहीं जयपुर, अजमेर और भरतपुर संभाग के कुछ इलाकों में तापमान 38 से 42 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच सकता है. वातावरण में नमी अधिक होने के कारण उमस भी लोगों को काफी परेशान करेगी.


मौसम विभाग ने जारी की सावधानी बरतने की सलाह

मौसम विभाग ने लोगों से खराब मौसम के दौरान सतर्क रहने की अपील की है. मेघगर्जन और आकाशीय बिजली के समय खुले मैदानों, पेड़ों और बिजली के खंभों से दूर रहने की सलाह दी गई है. वहीं अत्यधिक गर्मी वाले क्षेत्रों में लोगों को पर्याप्त मात्रा में पानी पीने, धूप में अनावश्यक रूप से बाहर निकलने से बचने और स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखने की सलाह दी गई है. मौसम विभाग के अनुसार आने वाले दिनों में मानसून की सक्रियता बढ़ने के साथ प्रदेश के कई हिस्सों में मौसम में बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है.

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Ansh Raj

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अंश राज, Zee Rajasthan में सब-एडिटर के तौर पर कार्यरत है. राजस्थान की हर छोटी-बड़ी खबर पर पैनी नजर रखते हैं. क्राइम, पॉलिटिक्स और पावर कॉरिडोर की खबरों में खास दिलचस्पी. ऑपरेशन सिंदूर से लेकर विधानसभा चुनाव और प्रदेश के दिग्गज नेताओं के हर बयान पर नजर. हेडलाइन से खेलना, खबर की काट-छांट करने में मजा आता है. इसके अलावा कंटेंट को पैकेजिंग करके परोसना इनकी खासियत है. डिजिटल मीडिया में करीब 3 साल का अनुभव. इससे पहले Zee Uttar Pradesh/Uttarakhand और Zee Bharat के साथ काम कर चुके हैं. चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय से जर्नलिज्म में मास्टर्स किया है और वर्तमान में मेरठ कॉलेज से LLB की पढ़ाई कर रहे हैं. खबरों की गंध सूंघने और उसे सबसे पहले, सबसे तेज परोसने का जुनून. यही अंश राज हैं

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