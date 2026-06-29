/एक तरफ 44°C पारा और उमस, दूसरी तरफ मेघगर्जन, जयपुर, भरतपुर, कोटा और उदयपुर संभाग में अगले 3-4 दिन बारिश के आसार

राज्य चुनें
Rajasthan Monsoon Update: राजस्थान में आगामी दिनों में मौसम का मिला-जुला असर देखने को मिलेगा. भारत मौसम विज्ञान विभाग (आईएमडी) के अनुसार प्रदेश के अलग-अलग हिस्सों में एक ओर भीषण गर्मी और उमस लोगों को परेशान करेगी, वहीं दूसरी ओर कई जिलों में मेघगर्जन के साथ बारिश का दौर जारी रहने की संभावना है. मौसम विभाग का कहना है कि वर्तमान में मानसून की उत्तरी सीमा गुजरात, मध्यप्रदेश, झारखंड और बिहार के कुछ हिस्सों से होकर गुजर रही है. आगामी तीन से चार दिनों में गुजरात, मध्यप्रदेश, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के कुछ इलाकों में मानसून के आगे बढ़ने के लिए परिस्थितियां अनुकूल बनी हुई हैं, जिसका असर राजस्थान पर भी देखने को मिलेगा.
कोटा और उदयपुर संभाग में तेज बारिश की संभावना
मौसम विभाग के अनुसार कोटा और उदयपुर संभाग के कई इलाकों में अगले तीन से चार दिनों तक तेज मेघगर्जन के साथ मध्यम से कहीं-कहीं तेज बारिश होने की संभावना है. इसके अलावा जयपुर और भरतपुर संभाग के विभिन्न जिलों में भी गरज-चमक के साथ हल्की से मध्यम बारिश दर्ज की जा सकती है. मौसम वैज्ञानिकों का मानना है कि इन क्षेत्रों में बादलों की सक्रियता लगातार बनी रहेगी, जिससे कई स्थानों पर मौसम सुहावना हो सकता है.
2 जुलाई से बढ़ेंगी बारिश की गतिविधियां
पूर्वी और दक्षिण-पूर्वी राजस्थान के लिए राहत की खबर यह है कि 2 जुलाई से बारिश की गतिविधियों में उल्लेखनीय बढ़ोतरी होने की संभावना है. मौसम विभाग का अनुमान है कि 3 से 5 जुलाई के बीच पूर्वी राजस्थान के कई और जिलों में मानसून और अधिक सक्रिय होगा. इस दौरान कुछ स्थानों पर मध्यम से भारी बारिश भी हो सकती है. इससे खेती-किसानी को लाभ मिलने के साथ-साथ तापमान में भी गिरावट आने की उम्मीद है.
पश्चिमी राजस्थान में गर्मी और उमस का कहर जारी
जहां पूर्वी राजस्थान में बारिश की संभावना बनी हुई है, वहीं पश्चिमी राजस्थान के लोगों को अभी भी भीषण गर्मी का सामना करना पड़ेगा. मौसम विभाग के अनुसार जोधपुर और बीकानेर संभाग के कई जिलों में अगले तीन से चार दिनों तक अधिकतम तापमान 42 से 44 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने की संभावना है. वहीं जयपुर, अजमेर और भरतपुर संभाग के कुछ इलाकों में तापमान 38 से 42 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच सकता है. वातावरण में नमी अधिक होने के कारण उमस भी लोगों को काफी परेशान करेगी.
मौसम विभाग ने जारी की सावधानी बरतने की सलाह
मौसम विभाग ने लोगों से खराब मौसम के दौरान सतर्क रहने की अपील की है. मेघगर्जन और आकाशीय बिजली के समय खुले मैदानों, पेड़ों और बिजली के खंभों से दूर रहने की सलाह दी गई है. वहीं अत्यधिक गर्मी वाले क्षेत्रों में लोगों को पर्याप्त मात्रा में पानी पीने, धूप में अनावश्यक रूप से बाहर निकलने से बचने और स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखने की सलाह दी गई है. मौसम विभाग के अनुसार आने वाले दिनों में मानसून की सक्रियता बढ़ने के साथ प्रदेश के कई हिस्सों में मौसम में बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है.
राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan Newsऔर पाएं Jaipur News की हर पल की जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!