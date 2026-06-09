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राजस्थान में चल रही थी 'फर्जी डॉक्टरों की फैक्ट्री', मास्टरमाइंड 23 से 27 लाख में बना रहा था डॉक्टर!

Rajasthan News: राजस्थान में फर्जी FMGE सर्टिफिकेट के जरिए डॉक्टर बनने के बड़े रैकेट का खुलासा हुआ है. एसओजी ने जयपुर के दीपक यादव, डीग के राजू गुर्जर और अलवर के नरेश गुर्जर को गिरफ्तार किया है.
 

Edited bySneha AggarwalReported byAshutosh Sharma
Published: Jun 09, 2026, 04:32 PM|Updated: Jun 09, 2026, 04:47 PM
राजस्थान में चल रही थी 'फर्जी डॉक्टरों की फैक्ट्री', मास्टरमाइंड 23 से 27 लाख में बना रहा था डॉक्टर!
Image Credit: Rajasthan News

Rajasthan News: राजस्थान में फर्जी डॉक्टरों का ऐसा नेटवर्क सामने आया है, जिसने स्वास्थ्य व्यवस्था की नींव तक हिला दी है. स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप (एसओजी) की जांच में खुलासा हुआ है कि विदेश से एमबीबीएस कर लौटे कई अभ्यर्थी बिना अनिवार्य परीक्षा पास किए ही डॉक्टर बन रहे थे. बस कीमत चुकानी पड़ती थी 20 से 30 लाख रुपये.

एसओजी की जांच जैसे-जैसे आगे बढ़ रही है, वैसे-वैसे इस 'फर्जी डॉक्टर फैक्ट्री' की परतें खुलती जा रही हैं. ताजा कार्रवाई में एसओजी ने तीन और डॉक्टरों को गिरफ्तार किया है. इन लोगों ने फर्जी एफएमजीई (Foreign Medical Graduate Examination) सर्टिफिकेट बनवाकर राजस्थान मेडिकल काउंसिल (RMC) में पंजीयन कराया और डॉक्टर बनने का रास्ता साफ कर लिया.

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24 लाख, 27 लाख और 23 लाख में खरीदी गई डॉक्टर की डिग्री!
गिरफ्तार आरोपियों में जयपुर निवासी दीपक यादव, डीग निवासी राजू गुर्जर और अलवर निवासी नरेश गुर्जर शामिल हैं. तीनों ने कजाकिस्तान से एमबीबीएस किया था, लेकिन भारत में डॉक्टर के रूप में प्रैक्टिस करने के लिए जरूरी एफएमजीई परीक्षा पास नहीं कर सकें.

जांच में सामने आया कि इसके बाद उन्होंने दलालों के जरिए फर्जी प्रमाणपत्र बनवाए. दीपक ने करीब 24 लाख रुपये, राजू ने 27 लाख रुपये और नरेश ने 23 लाख रुपये खर्च कर नकली एफएमजीई सर्टिफिकेट हासिल किया. इन्हीं दस्तावेजों के आधार पर सरकारी मेडिकल कॉलेजों में इंटर्नशिप तक कर ली गई.

100 से ज्यादा संदिग्धों की पहचान
एसओजी के ADG विशाल बंसल के अनुसार जांच के दौरान 100 से अधिक ऐसे संदिग्धों की पहचान हो चुकी है, जिन्होंने फर्जी प्रमाणपत्रों के जरिए मेडिकल क्षेत्र में प्रवेश पाने की कोशिश की यानी यह सिर्फ कुछ लोगों का मामला नहीं, बल्कि एक संगठित नेटवर्क का हिस्सा प्रतीत हो रहा है, जो सालों से नियमों को धता बताकर लोगों को डॉक्टर बना रहा था.

पहले भी हो चुकी हैं कई गिरफ्तारियां
इस बहुचर्चित मामले में अब तक 17 डॉक्टरों सहित राजस्थान मेडिकल काउंसिल के तत्कालीन रजिस्ट्रार डॉ. राजेश शर्मा, यूडीसी अखिलेश माथुर, एलडीसी फरहान हसन, मुख्य आरोपी भानाराम माली और एक दलाल को गिरफ्तार किया जा चुका है.

जांच एजेंसियों के मुताबिक, भानाराम माली पूरे रैकेट का मास्टरमाइंड है, जो प्रत्येक अभ्यर्थी से 20 से 30 लाख रुपये लेकर फर्जी एफएमजीई प्रमाणपत्र तैयार करवाता था और मेडिकल काउंसिल में पंजीयन तक की व्यवस्था कराता था.

आखिर क्या है एफएमजीई?
विदेश से एमबीबीएस करने वाले छात्रों को भारत में मेडिकल प्रैक्टिस शुरू करने से पहले नेशनल बोर्ड ऑफ एग्जामिनेशन की एफएमजीई परीक्षा पास करनी होती है. यह परीक्षा यह सुनिश्चित करती है कि डॉक्टर मरीजों का इलाज करने के लिए आवश्यक योग्यता रखते हैं, लेकिन एसओजी की जांच में सामने आया कि कई अभ्यर्थियों ने यह परीक्षा पास ही नहीं की और सीधे फर्जी सर्टिफिकेट के जरिए मेडिकल सिस्टम में प्रवेश कर गए.

मरीजों की जिंदगी किसके भरोसे?
इस खुलासे ने राजस्थान की स्वास्थ्य व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं, जो लोग अनिवार्य योग्यता परीक्षा तक पास नहीं कर सके, वे फर्जी दस्तावेजों के सहारे डॉक्टर बनकर मरीजों का इलाज करने की स्थिति में पहुंच गए. यह सिर्फ प्रमाणपत्रों की जालसाजी का मामला नहीं, बल्कि हजारों मरीजों की जान से जुड़ा बेहद गंभीर अपराध है.

सवाल यह भी है कि अगर एसओजी जांच नहीं करती तो ऐसे कितने फर्जी डॉक्टर सिस्टम में सक्रिय रहते और कितने मरीज उनकी कथित चिकित्सा का शिकार बनते. एसओजी अब गिरफ्तार आरोपियों से पूछताछ कर नेटवर्क की बाकी कड़ियों को जोड़ रही है. माना जा रहा है कि आने वाले दिनों में इस 'फर्जी डॉक्टर फैक्ट्री' से जुड़े कई और बड़े नाम सामने आ सकते हैं.

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Sneha Aggarwal

Sneha Aggarwal

मैं स्नेहा अग्रवाल जी राजस्थान न्यूज में सब एडिटर के रूप में कार्यरत हूं और राजस्थान से जुड़ी हर बड़ी से बड़ी और छोटी से छोटी न्यूज़ पर पकड़ रखती हूं. क्राइम और कल्चर की खबरों में दिलचस्पी है. मुझे डिजिटल मीडिया का करीब 4 साल का साल का अनुभव है. इससे पहले मैं ZeeBihar में अपनी सेवाएं दे चुकी हूं. 4 साल के जर्नलिज्म करियर में लोकल, क्राइम, हेल्थ, एंटरटेनमेंट, वायरल और लाइफस्टाइल बीट पर काम किया है. मैंने यहां पर राजस्थान विधानसभा चुनाव, पंचायत चुनाव, ऑपेरशन सिंदूर समेत कई बड़े ईवेंट्स कवर किए हैं.

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