राजस्थान में सरकारी भर्तियों में बड़ा घोटाला! 40% से कम दिव्यांगता वाले बने उम्मीदवार, हुआ खुलासा

Jaipur News: राजस्थान में सरकारी नौकरियों में फर्जी दिव्यांग प्रमाण पत्र के जरिए नियुक्ति पाने के एक बड़े मामले का खुलासा हुआ है. एसओजी की जांच में सामने आया है कि कई अभ्यर्थियों ने धोखाधड़ी कर दिव्यांग कोटे का लाभ लिया और सरकारी नौकरियां हासिल कीं.

जांच के दौरान संदिग्ध अभ्यर्थियों को SMS हॉस्पिटल जयपुर में दोबारा मेडिकल परीक्षण के लिए बुलाया गया. हालांकि, हैरानी की बात यह रही कि कई कैंडिडेट जांच में शामिल ही नहीं हुए. जिन अभ्यर्थियों की मेडिकल जांच हुई, उनमें से ज्यादातर की दिव्यांगता 40 प्रतिशत से कम पाई गई, जिससे वे दिव्यांग कोटे के लिए अयोग्य घोषित कर दिए गए.

एसओजी की अब तक की जांच में केवल एक अभ्यर्थी ही वास्तविक रूप से दिव्यांग पाया गया है, जबकि बाकी सभी का मेडिकल परीक्षण एसओजी की निगरानी में जारी है. इस खुलासे ने भर्ती प्रक्रिया की पारदर्शिता पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं.

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एसओजी अब इस मामले में और सख्ती बरतने की तैयारी में है. जांच एजेंसी संबंधित भर्ती विभागों से सभी अभ्यर्थियों का पूरा रिकॉर्ड मंगाएगी. आवेदन के समय जमा किए गए दस्तावेजों की गहन जांच की जाएगी और यह पता लगाया जाएगा कि फर्जी दिव्यांग प्रमाण पत्र किन अस्पतालों या चिकित्सा केंद्रों से जारी किए गए.

जांच एजेंसियां अब उन डॉक्टरों और अन्य सहयोगियों की भूमिका की भी जांच करेंगी, जिन्होंने ऐसे फर्जी प्रमाण पत्र जारी किए. दोषी पाए जाने पर उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी. इस मामले में कानूनी कार्रवाई के साथ-साथ प्रशासनिक स्तर पर भी सख्त कदम उठाए जाने की संभावना है.

एसओजी जांच में कई बड़ी भर्ती परीक्षाओं में गड़बड़ी सामने आई है. इनमें रीट भर्ती परीक्षा 2022 (लेवल-1 और लेवल-2), वरिष्ठ अध्यापक सीधी भर्ती 2022-23, स्कूल व्याख्याता भर्ती 2015-16, कनिष्ठ लिपिक और कनिष्ठ सहायक भर्ती, असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती 2022-23, एएनएम सीधी भर्ती 2023, कृषि पर्यवेक्षक भर्ती, पशु चिकित्सक भर्ती, सहायक आचार्य भर्ती और ग्राम विकास भर्ती परीक्षा शामिल हैं.

इस पूरे मामले ने राज्य की भर्ती प्रणाली में पारदर्शिता और विश्वसनीयता को लेकर बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है. अब यह देखना अहम होगा कि जांच के बाद दोषियों के खिलाफ क्या कार्रवाई होती है और भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए क्या कदम उठाए जाते हैं.

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