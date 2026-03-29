Zee Rajasthan
Add Zee News as a Preferred SourceGoogle Preferred
mobile app
google preferred
On GooglePrefer Zeenews

राजस्थान में सरकारी भर्तियों में बड़ा घोटाला! 40% से कम दिव्यांगता वाले बने उम्मीदवार, हुआ खुलासा

Jaipur News: राजस्थान में सरकारी नौकरियों में फर्जी दिव्यांग प्रमाण पत्र के जरिए भर्ती का बड़ा मामला सामने आया है. SOG Rajasthan की जांच में कई अभ्यर्थी फर्जी पाए गए, जिनकी दिव्यांगता 40% से कम निकली. SMS Hospital Jaipur में दोबारा मेडिकल जांच के दौरान अधिकांश उम्मीदवार अयोग्य घोषित किए गए. अब SOG भर्ती रिकॉर्ड और फर्जी सर्टिफिकेट जारी करने वालों की जांच कर सख्त कार्रवाई की तैयारी में है.
 

Sandhya Yadav
Edited BySandhya Yadav
Reported ByAshutosh Sharma
Published:Mar 29, 2026, 11:46 AM IST | Updated:Mar 29, 2026, 11:46 AM IST

Trending Photos

राजस्थान में LPG को लेकर बड़ा बदलाव! जानें किसे मिलेगा 100%, किसे सिर्फ 40%?
7 Photos
Jaipur News

राजस्थान में LPG को लेकर बड़ा बदलाव! जानें किसे मिलेगा 100%, किसे सिर्फ 40%?

राजस्थान के सातों संभाग में छाए काले बदरा, तेज मेघगर्जन के साथ आंधी-बारिश का अलर्ट जारी, रहें तैयार
7 Photos
Rajasthan Weather Update

राजस्थान के सातों संभाग में छाए काले बदरा, तेज मेघगर्जन के साथ आंधी-बारिश का अलर्ट जारी, रहें तैयार

अजमेर के लिए महा प्रोजेक्ट को मिली मंजूरी, शुरू होने को हुंकार भर रहा काम
7 Photos
Rajasthan Government Project

अजमेर के लिए महा प्रोजेक्ट को मिली मंजूरी, शुरू होने को हुंकार भर रहा काम

राजस्थान में सोने के साथ चांदी में रिकॉर्ड तोड़ बढ़ोतरी, देखें शहर में क्या है लेटेस्ट प्राइस
13 Photos
Rajasthan Gold Silver Price Today

राजस्थान में सोने के साथ चांदी में रिकॉर्ड तोड़ बढ़ोतरी, देखें शहर में क्या है लेटेस्ट प्राइस

राजस्थान में सरकारी भर्तियों में बड़ा घोटाला! 40% से कम दिव्यांगता वाले बने उम्मीदवार, हुआ खुलासा

Jaipur News: राजस्थान में सरकारी नौकरियों में फर्जी दिव्यांग प्रमाण पत्र के जरिए नियुक्ति पाने के एक बड़े मामले का खुलासा हुआ है. एसओजी की जांच में सामने आया है कि कई अभ्यर्थियों ने धोखाधड़ी कर दिव्यांग कोटे का लाभ लिया और सरकारी नौकरियां हासिल कीं.

जांच के दौरान संदिग्ध अभ्यर्थियों को SMS हॉस्पिटल जयपुर में दोबारा मेडिकल परीक्षण के लिए बुलाया गया. हालांकि, हैरानी की बात यह रही कि कई कैंडिडेट जांच में शामिल ही नहीं हुए. जिन अभ्यर्थियों की मेडिकल जांच हुई, उनमें से ज्यादातर की दिव्यांगता 40 प्रतिशत से कम पाई गई, जिससे वे दिव्यांग कोटे के लिए अयोग्य घोषित कर दिए गए.

एसओजी की अब तक की जांच में केवल एक अभ्यर्थी ही वास्तविक रूप से दिव्यांग पाया गया है, जबकि बाकी सभी का मेडिकल परीक्षण एसओजी की निगरानी में जारी है. इस खुलासे ने भर्ती प्रक्रिया की पारदर्शिता पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं.

Add Zee News as a Preferred Source

Trending Now

एसओजी अब इस मामले में और सख्ती बरतने की तैयारी में है. जांच एजेंसी संबंधित भर्ती विभागों से सभी अभ्यर्थियों का पूरा रिकॉर्ड मंगाएगी. आवेदन के समय जमा किए गए दस्तावेजों की गहन जांच की जाएगी और यह पता लगाया जाएगा कि फर्जी दिव्यांग प्रमाण पत्र किन अस्पतालों या चिकित्सा केंद्रों से जारी किए गए.

जांच एजेंसियां अब उन डॉक्टरों और अन्य सहयोगियों की भूमिका की भी जांच करेंगी, जिन्होंने ऐसे फर्जी प्रमाण पत्र जारी किए. दोषी पाए जाने पर उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी. इस मामले में कानूनी कार्रवाई के साथ-साथ प्रशासनिक स्तर पर भी सख्त कदम उठाए जाने की संभावना है.

एसओजी जांच में कई बड़ी भर्ती परीक्षाओं में गड़बड़ी सामने आई है. इनमें रीट भर्ती परीक्षा 2022 (लेवल-1 और लेवल-2), वरिष्ठ अध्यापक सीधी भर्ती 2022-23, स्कूल व्याख्याता भर्ती 2015-16, कनिष्ठ लिपिक और कनिष्ठ सहायक भर्ती, असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती 2022-23, एएनएम सीधी भर्ती 2023, कृषि पर्यवेक्षक भर्ती, पशु चिकित्सक भर्ती, सहायक आचार्य भर्ती और ग्राम विकास भर्ती परीक्षा शामिल हैं.

इस पूरे मामले ने राज्य की भर्ती प्रणाली में पारदर्शिता और विश्वसनीयता को लेकर बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है. अब यह देखना अहम होगा कि जांच के बाद दोषियों के खिलाफ क्या कार्रवाई होती है और भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए क्या कदम उठाए जाते हैं.

राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan Newsऔर पाएं Jaipur Newsकी हर पल की जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

ये भी पढ़ें-

Tags

Trending news