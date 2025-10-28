राजस्थान में नकली किसानों का खेल, फर्जी गिरदावरी से करवाए MSP के रजिस्ट्रेशन

Jaipur News: राजस्थान में फर्जी गिरदावरी और नकली किसानों के जरिए MSP पर उपज बेचने का बड़ा घोटाला सामने आया है. बीकानेर में हजारों किसानों की गिरदावरी में गड़बड़ी पाई गई है, जहां असल में बोई गई फसल के स्थान पर मूंग, मूंगफली, उड़द और सोयाबीन जैसी MSP वाली फसलें दर्ज कराई गई.
Jaipur News: राजस्थान में फर्जी गिरदावरी का बड़ा खेल चल रहा है, जिससे नकली किसानों को समर्थन मूल्य पर उपज की खरीद का आसानी से मौका मिल रहा है लेकिन अब सरकार इस पूरे मामले में बडा एक्शन लेगी. खासकर बीकानेर में फर्जीवाड़े का बडा खेल खेला जा रहा है.
फर्जी किसान, फर्जी गिरदावरी और फर्जी खरीद
मरू भूमि पर फर्जी किसान, फर्जी गिरदावरी और फर्जी MSP के रजिस्ट्रेशन का खेल...किसानों की सरकार योजनाओं को ठगने वाले लोगों के खिलाफ राज्य सरकार सख्त हो गई है. समर्थन मूल्य पर खरीफ की मूंग, मूंगफली, उड़द, सोयाबीन उपज बेचान के लिए फर्जी गिरदावरी और गलत रजिस्ट्रेशन की शिकायतों पर सहकारिता विभाग सख्त कार्रवाई करेगा.
खेत में बुवाई के विपरीत फर्जी गिरदावरी करने वाले पटवारियों,राजस्व कर्मचारियों के खिलाफ कार्रवाई के लिए विभाग अब संबंधित कलेक्टरों को लिखेगा. इसके साथ ही फर्जी गिरदावरी के आधार पर समर्थन मूल्य पर जिंस बेचान के लिए करवाए रजिस्ट्रेशन को निरस्त किया जाएगा, ताकि वास्तविक किसानों को समर्थन मूल्य पर खरीद योजना का लाभ मिल सके. फर्जी गिरदावरी के आधार पर गलत रजिस्ट्रेशन करने वाले ई-मित्र संचालकों के खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी. बीकानेर में 50 हजार किसानों की गिरदावरी की जांच होगी, जिसमें कई चौकाने वाले खुलासे हो सकते हैं.
मिलीभगत कर ऐसे की जा रही गड़बड़ी
कुछ फसल उपज के एमएसपी भाव बाजार की रेट से ज्यादा हैं. ऐसे में कई किसानों ने कर्मचारियों से मिलीभगत कर अपने खेतों में फर्जी गिरदावरी करवा ली. जिन खेतों में दूसरी फसल की बुवाई हुई थी, वहां अब गिरदावरी में मूंग, मूंगफली, उड़द और सोयाबीन की फसल दिखा कर रजिस्ट्रेशन करवाया जा रहा है. इसमें ई-मित्र संचालकों की भी मिलीभगत सामने आई है.
सर्वेयर करेंगे क्वालिटी जांच
खरीद केंद्रों पर फसल की गुणवत्ता जांच के लिए नैफेड और एनसीसीएफ की ओर से सर्वेयर लगाए जाएंगे. खरीद केंद्रों पर जींस की तुलाई के लिए पर्याप्त संख्या में कांटे लगाए जाएंगे. खरीदी गई फसल को वेयरहाउस में जमा कराने के लिए हैण्डलिंग परिवहन की व्यवस्था भी की जा रही है लेकिन फर्जी गिरदावरी तक ईमित्रों के साथ-साथ अफसरों पर बड़ा एक्शन हो सकता है.
