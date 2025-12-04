राजस्थान के इस हलवे के आगे फेल है सर्दियों में बनने वाला फेमस गाजर का हलवा!

Rajasthan Famous Food: राजस्थान में सर्दी के मौसम में बाजरे का हलवा खूब बनाया और खाया जाता है. इसको बनाने के लिए आपको बाजरे का आटा, घी, चीनी, ड्राई फ्रूट चाहिए होगा. इसे बनाने के लिए सबसे पगले आप एक कोटरी बाजरे का आटा ले लें और जितना आटा लिया है उसका आधा घी ले लें.

फिर इसके बाद आप सबसे पहले कढ़ाई में घी गर्म कर लें और इसके बाद इसमें आटा डालकर अच्छे से भून लें. करीब 10 मिनट भूनने के बाद इसमें भुने हुए ड्राई फ्रूट डालें.

इसमें आप अपनी पसंद के अनुसार, काजू, पिस्ता, बादाम या कोई भी ड्राई फ्रूट मिक्स कर सकते हैं. इसे बनाते हुए ध्यान रखें कि ड्राई फ्रूट को पहले ही अलग से घी में भून लें और फिर आटे में डालें.

इसके बाद आटे में ड्राई फ्रूट डालने के बाद दूध मिक्स करें. ध्यान रखें कि इस हलवे में पानी नहीं डलेगा. फिर दूध डालकर अच्छे से मिक्स करें और आखिर में चीनी डाल दें. फिर धीरे-धीरे हलवा घी छोड़ने लगेगा और राजस्थानी फेमस हलवा बनकर तैयार हो जाएगा.

राजस्थान में इस फेमस हलवे को आदिवासी टॉनिक कहा जाता है. जानकारी के अनुसरा, बाजरे में विटामिन ए, बी, सी, जिंक, पोटेशियम और फॉस्फोरस जैसे पोषक तत्व पाए जाते हैं और घी में अच्छे फैट और विटामिन ई होते हैं. इसको खाने से शरीर में गर्माहट और एनर्जी आएगी. ये हलवा सर्दी के मौसम में राजस्थान की शाही थाली का व्यंजन माना जाता है.

