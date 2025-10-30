Zee Rajasthan
राजस्थान का वो चमत्कारी कृष्ण मंदिर, जहां दर्शन मात्र से मिलता है मनचाहा वरदान!

Rajasthan temple: श्री गोविन्द देव जी मंदिर जयपुर की आत्मा है, जहां महाराजा सवाई जयसिंह वृन्दावन से लाई गई कृष्ण की प्रतिमा स्थापित की थी. यहां दिन में सात झांकियों द्वारा दर्शन होते हैं. यह मंदिर जयपुर के शाही परिवार और भक्तों की अटूट आस्था का केंद्र है.

Arti Patel
Edited By Arti Patel
Reported By Zee Rajasthan Web Team
Published: Oct 30, 2025, 10:20 AM IST | Updated: Oct 30, 2025, 10:20 AM IST

Govind Dev Ji Temple Jaipur: जयपुर शहर की स्थापना के साथ ही, यहां की संस्कृति और आस्था का केंद्र रहा है श्री गोविन्द देव जी का मंदिर. यह मंदिर केवल एक धार्मिक स्थल नहीं, बल्कि जयपुर के शाही परिवार और स्थानीय निवासियों की गहरी श्रद्धा का प्रतीक है. इस मंदिर की भव्यता और इसकी स्थापना की कहानी दोनों ही अत्यंत महत्वपूर्ण हैं.

मूर्ती का इतिहास

मंदिर में स्थापित भगवान श्री गोविन्द देव जी की आकर्षक प्रतिमा का इतिहास सीधे ब्रज भूमि से जुड़ा हुआ है. माना जाता है कि यह वह मूर्ति है, जिसका निर्माण वज्रनाभ ने करवाया था, जो कि भगवान कृष्ण के पौत्र थे. बाद में, जब मुगलों के आतंक के कारण ब्रज से मूर्तियों को स्थानांतरित किया जा रहा था, तब जयपुर के संस्थापक महाराजा सवाई जयसिंह इस प्रतिमा को पूरे सम्मान के साथ वृन्दावन से जयपुर लेकर आए.

मंदिर की स्थापना

सवाई जयसिंह ने इस पूजनीय प्रतिमा को अपने नवनिर्मित शहर के परकोटे (चारदीवारी) के भीतर, सिटी पैलेस परिसर के पास स्थित मंदिर में स्थापित करवाया. यह स्थान रणनीतिक रूप से चुना गया था, ताकि शाही परिवार के सदस्य और आमजन आसानी से भगवान के दर्शन कर सकें.

साक्षात् भगवान कृष्ण विराजमान

गोविन्द देव जी की मूर्तिकला इतनी अद्भुत है कि ऐसा लगता है मानो साक्षात् भगवान कृष्ण स्वयं यहां विराजमान हों. मंदिर में दर्शन के लिए एक विशेष व्यवस्था है, जिसके तहत दिन भर में सात झांकियों के माध्यम से भगवान के दर्शन कराए जाते हैं. इन झांकियों में मंगला, श्रृंगार, ग्वाल, राजभोग, उत्थापन, भोग और संध्या आरती शामिल हैं. हर झांकी का अपना विशेष महत्व और समय होता है.आज भी यह मंदिर जयपुर की आत्मा माना जाता है, जहां हर दिन हजारों भक्त आकर गोविन्द देव जी के दिव्य रूप के दर्शन कर आत्मिक शांति और आशीर्वाद प्राप्त करते हैं.

