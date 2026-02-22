Zee Rajasthan
PM Kisan Yojana 22th Installment: इन किसानों के खाते में नहीं आएगी पीएम किसान योजना की 22वीं किस्त!

PM Kisan Yojana : राजस्थान के किसान प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की 22वीं किस्त (₹2,000) का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं. अब तक 21 किस्तें जारी हो चुकी हैं, और 22वीं किस्त फरवरी 2026 के अंतिम सप्ताह या होली से पहले आने की संभावना है (पिछले साल 24 फरवरी को 19वीं किस्त आई थी).

Ansh Raj
Edited ByAnsh Raj
Published:Feb 22, 2026, 09:20 AM IST | Updated:Feb 22, 2026, 09:20 AM IST

PM Kisan Yojana 22th Installment Date Time: राजस्थान के किसानों के लिए महत्वपूर्ण अपडेट: पीएम किसान सम्मान निधि योजना की 22वीं किस्त का इंतजार अब चरम पर है. योजना के तहत पात्र किसानों को सालाना ₹6,000 (तीन किस्तों में ₹2,000 प्रत्येक) सीधे बैंक खाते में DBT के जरिए मिलते हैं. अब तक 21 किस्तें जारी हो चुकी हैं (आखिरी 21वीं किस्त नवंबर 2025 में जारी हुई), और लाखों राजस्थानी किसान 22वीं किस्त की बेसब्री से प्रतीक्षा कर रहे हैं.


22वीं किस्त की संभावित तारीख और समय
आधिकारिक घोषणा अभी नहीं हुई है, लेकिन पिछले पैटर्न और मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, यह फरवरी 2026 के आखिरी सप्ताह या मार्च 2026 की शुरुआत में जारी हो सकती है. कई स्रोतों में फरवरी के अंत (जैसे 24-28 फरवरी) या होली से पहले आने की संभावना जताई जा रही है. पिछले साल 19वीं किस्त 24 फरवरी 2025 को आई थी, इसलिए इस बार भी इसी समयावधि में क्रेडिट होने की उम्मीद है. अंतिम पुष्टि pmkisan.gov.in पर होगी.


राजस्थान में किसानों की किस्त अटकने के मुख्य कारण
राजस्थान में फार्मर आईडी (Farmer Registry) नए आवेदकों के लिए अनिवार्य है, क्योंकि राज्य फार्मर रजिस्ट्री वाले 14 राज्यों में शामिल है. बिना फार्मर आईडी के नए रजिस्ट्रेशन नहीं हो पाएंगे, और पुराने लाभार्थियों को भी अगर eKYC पूरा नहीं किया तो किस्त रुक सकती है.

eKYC अनिवार्य: OTP या बायोमेट्रिक से पूरा न करने पर किस्त नहीं आएगी.

भू-सत्यापन (Land Seeding): भूमि रिकॉर्ड राज्य डेटा से मैच न होने पर 'No' स्टेटस पर पैसा रोका जाएगा.

अन्य अयोग्यताएं: बैंक खाता आधार से लिंक न होना, आयकर दाता होना, सरकारी कर्मचारी/पेंशनभोगी होना,
संवैधानिक पद धारक होना, पेशेवर होना, या एक परिवार में एक से अधिक लाभार्थी होने पर लाभ नहीं मिलेगा.


राजस्थान में लाखों किसानों पर असर पड़ सकता है अगर ये शर्तें पूरी नहीं हुईं. फार्मर आईडी rjfr.agristack.gov.in पर ऑनलाइन बनवाई जा सकती है या CSC/कृषि केंद्र से मदद लें.


क्या करें?
pmkisan.gov.in पर जाकर Beneficiary Status चेक करें.
eKYC तुरंत पूरा करें.
फार्मर आईडी बनवाएं अगर जरूरी हो.


होली से पहले ₹2,000 आने की उम्मीद है, लेकिन सभी शर्तें पूरी होने पर ही पैसा क्रेडिट होगा. आधिकारिक अपडेट के लिए pmkisan.gov.in या लोकल कृषि विभाग से संपर्क करें.

राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan News और पाएंJaipur Newsहर पल की जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!


