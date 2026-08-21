/यूरिया-DAP की कालाबाजारी पर सर्जिकल स्ट्राइक! अब सीधे मोबाइल से बुक होगी खाद, जानें कैसे मिलेगा टोकन

Jaipur News: राजस्थान में खरीफ सीजन के दौरान किसानों को उनकी जरूरत के मुताबिक समय पर उर्वरक उपलब्ध कराने के लिए कृषि विभाग ने आपूर्ति व्यवस्था को और मजबूत करने की दिशा में कदम बढ़ाया है. गुरुवार को पंत कृषि भवन में प्रमुख कृषि सचिव मंजू राजपाल की अध्यक्षता में बैठक हुई. इसमें प्रदेश में उर्वरकों की मांग, आपूर्ति, उपलब्ध स्टॉक और वितरण व्यवस्था की समीक्षा की गई. इसके साथ ही फ्रेमवर्क फॉर फर्टिलाइजर सेल की प्रगति पर भी चर्चा हुई.

किसानों को खाद के लिए परेशान नहीं होने के निर्देश

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बैठक के दौरान प्रमुख कृषि सचिव मंजू राजपाल ने अधिकारियों को साफ निर्देश दिए कि प्रदेश के किसी भी किसान को उर्वरक लेने के लिए परेशानी का सामना नहीं करना पड़े. उन्होंने कहा कि किसानों की वास्तविक जरूरत के अनुसार पर्याप्त मात्रा में खाद की समय पर उपलब्धता राज्य सरकार की प्रमुख प्राथमिकताओं में शामिल है.

कृषि विभाग के अनुसार खरीफ 2026 के लिए अप्रैल से अगस्त तक भारत सरकार ने राजस्थान को 9 लाख 28 हजार मैट्रिक टन यूरिया आवंटित किया है. इसके मुकाबले प्रदेश में अब तक 13 लाख 12 हजार मैट्रिक टन यूरिया उपलब्ध कराया जा चुका है. यह निर्धारित आवंटन का करीब 141 प्रतिशत है.

डीएपी की मांग के मुकाबले इतनी हुई आपूर्ति

अगस्त तक राजस्थान के लिए 3 लाख 80 हजार मैट्रिक टन डीएपी की मांग रखी गई थी. अब तक 3 लाख 41 हजार मैट्रिक टन डीएपी प्रदेश में उपलब्ध कराया जा चुका है. आयातित डीएपी की आपूर्ति प्रभावित होने के बावजूद किसानों की जरूरत को देखते हुए वैकल्पिक फास्फेटिक उर्वरकों की व्यवस्था की गई है.

अब तक 1 लाख 71 हजार मैट्रिक टन एनपीके और 3 लाख 76 हजार मैट्रिक टन एसएसपी उपलब्ध कराया गया है. इस तरह किसानों के लिए मांग के अनुरूप कुल 7 लाख 88 हजार मैट्रिक टन फास्फेटिक उर्वरकों की उपलब्धता सुनिश्चित की गई है.

प्रदेश में अभी कितना खाद स्टॉक में है

कृषि विभाग के मुताबिक वर्तमान में राजस्थान में 2 लाख 59 हजार मैट्रिक टन यूरिया का स्टॉक मौजूद है. इसके अलावा 67 हजार मैट्रिक टन डीएपी, 79 हजार मैट्रिक टन एनपीके और 1 लाख 69 हजार मैट्रिक टन एसएसपी उपलब्ध है. विभाग ने बताया कि उर्वरकों की आपूर्ति लगातार जारी है, जिससे आगे भी किसानों की जरूरत के अनुसार व्यवस्था बनाए रखने का प्रयास किया जा रहा है.

15 जिलों में अगले सप्ताह से लागू होगी नई व्यवस्था

फ्रेमवर्क फॉर फर्टिलाइजर सेल की व्यवस्था फिलहाल सिरोही और राजसमंद जिलों में लागू की जा चुकी है. कृषि विभाग के अनुसार इन दोनों जिलों में इसका सफल संचालन हुआ है. अब तक यहां 78 हजार से अधिक किसानों को 12 हजार मैट्रिक टन से ज्यादा उर्वरक वितरित किया जा चुका है. इसको देखते हुए अगले सप्ताह से इस व्यवस्था का विस्तार राजस्थान के 15 जिलों में किया जाएगा. इसके बाद चरणबद्ध तरीके से इसे पूरे प्रदेश में लागू करने की तैयारी है.

किसान अपनी जरूरत के अनुसार कर सकेंगे बुकिंग

नई डिजिटल व्यवस्था के तहत किसान अपनी आवश्यकता के अनुसार उर्वरक की बुकिंग कर सकेंगे. बुकिंग पूरी होने के बाद किसान को नजदीकी अधिकृत रिटेलर से उर्वरक प्राप्त करने की सुविधा मिलेगी. बुकिंग के बाद जारी टोकन की वैधता 48 घंटे रहेगी. यदि किसान तय समय के भीतर उर्वरक प्राप्त नहीं करता है, तो उसे दोबारा बुकिंग करनी होगी.

कालाबाजारी और जमाखोरी पर लगेगी रोक

कृषि विभाग का मानना है कि डिजिटल बुकिंग व्यवस्था से वास्तविक जरूरत वाले किसानों को प्राथमिकता देने में मदद मिलेगी. साथ ही उर्वरक वितरण में पारदर्शिता बढ़ेगी. इस व्यवस्था के जरिए कालाबाजारी, जमाखोरी, अनियमित वितरण और जरूरत से ज्यादा उर्वरक खरीदने जैसी गतिविधियों पर नियंत्रण मजबूत करने का प्रयास किया जाएगा.

लंबी कतारों और अनावश्यक चक्कर से राहत

पायलट प्रोजेक्ट के तहत किसानों को उनकी जरूरत के अनुसार खाद की बुकिंग की सुविधा मिल रही है. बुकिंग के बाद संबंधित किसान को नजदीकी अधिकृत फर्टिलाइजर विक्रेता या केंद्र से उर्वरक उपलब्ध कराया जा रहा है. इससे किसानों को खाद के लिए अलग-अलग केंद्रों के चक्कर लगाने और लंबी कतारों में खड़े रहने की परेशानी कम होने की उम्मीद है.

इसके साथ ही किसानों के बीच यूरिया के संतुलित और आवश्यकता आधारित इस्तेमाल को लेकर जागरूकता अभियान चलाने के निर्देश भी दिए गए हैं. विभाग का लक्ष्य है कि उपलब्ध उर्वरकों का उपयोग जरूरत के मुताबिक हो और किसानों को सीजन के दौरान खाद की उपलब्धता को लेकर अनावश्यक परेशानी न उठानी पड़े.

