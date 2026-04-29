Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /Jaipur
  • /राजस्थान के किसानों के लिए खुशखबरी, अब रात की बजाय दिन में सिंचाई के लिए मिलेगी बिजली

राजस्थान के किसानों के लिए खुशखबरी, अब रात की बजाय दिन में सिंचाई के लिए मिलेगी बिजली

Rajasthan News: किसानों को सिंचाई के लिए निर्बाध और दिन में बिजली उपलब्ध कराने की दिशा में बड़ा कदम उठाते हुए जयपुर विद्युत वितरण निगम ने पीएम कुसुम योजना के तहत फसल सिंचाई के लिए दिन के समय बिजली मिल सकेगी. 

Edited bySneha AggarwalReported byDamodar prasad raigar
Published: Apr 29, 2026, 06:02 PM|Updated: Apr 29, 2026, 06:02 PM
राजस्थान के किसानों के लिए खुशखबरी, अब रात की बजाय दिन में सिंचाई के लिए मिलेगी बिजली
Image Credit:

Rajasthan News: किसानों को सिंचाई के लिए निर्बाध और दिन में बिजली उपलब्ध कराने की दिशा में बड़ा कदम. जयपुर विद्युत वितरण निगम ने पीएम कुसुम योजना के तहत ताला स्थित 33/11 जीएसएस अधीनस्थ ढेकला गांव में कम्पोनेंट-सी के अंतर्गत 4.9 मेगावाट क्षमता का सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित किया है.

यह संयंत्र प्रदेश में अब तक स्थापित सौर संयंत्रों में सर्वाधिक क्षमता वाला माना जा रहा है. इस महत्वाकांक्षी परियोजना के शुरू होने से ताला जीएसएस से जुड़े 909 किसानों को अब फसल सिंचाई के लिए दिन के समय बिजली मिल सकेगी.

Add Zee News as a Preferred Source

अब तक किसानों को रात में बिजली आपूर्ति के कारण सर्दी, अंधेरे और सुरक्षा संबंधी समस्याओं का सामना करना पड़ता था. नई व्यवस्था लागू होने से किसानों को राहत मिलेगी और खेती कार्य अधिक सुगम व सुरक्षित हो सकेगा.

परियोजना का लाभ केवल किसानों तक ही सीमित नहीं रहेगा, बल्कि ताला जीएसएस क्षेत्र के 3056 घरेलू उपभोक्ताओं को भी इसका सीधा फायदा मिलेगा. इस प्रकार कुल 3965 उपभोक्ताओं को सौर ऊर्जा आधारित बिजली आपूर्ति सुनिश्चित की जाएगी.

कुण्डा की ढाणी सहायक अभियंता नरेन्द्र सिंह धाकड़ ने बताया कि सौर ऊर्जा संयंत्र का निर्माण कार्य पूर्ण कर लिया गया है और जीएसएस से जोड़ने वाली सभी तकनीकी प्रक्रियाएं भी पूरी कर ली गई हैं.

आज से उपभोक्ताओं को इस संयंत्र के माध्यम से बिजली आपूर्ति शुरू कर दी जाएगी. सोलर प्लांट को शुरू करने के दौरान जमवारामगढ़ के अधिशासी अभियंता आरसी मीणा, एमएंडपी के अधिशासी अभियंता आरके पालीवाल सहित अन्य तकनीकी अधिकारियों ने मौके पर पहुंचकर व्यवस्थाओं का बारीकी से निरीक्षण किया.

अधिकारियों ने प्लांट की कार्यप्रणाली, सुरक्षा इंतजाम और विद्युत आपूर्ति व्यवस्था का जायजा लेकर आवश्यक दिशा-निर्देश भी दिए. करीब 50 बीघा भूमि में पहाड़ी की तलहटी में स्थापित इस सौर ऊर्जा संयंत्र में आधुनिक तकनीक का उपयोग किया गया है, जिससे अधिकतम उत्पादन और न्यूनतम रखरखाव सुनिश्चित किया जा सकें.

यह संयंत्र पर्यावरण संरक्षण की दिशा में भी महत्वपूर्ण कदम साबित होगा क्योंकि इससे पारंपरिक ऊर्जा स्रोतों पर निर्भरता कम होगी और स्वच्छ ऊर्जा को बढ़ावा मिलेगा. स्थानीय किसानों ने इस पहल का स्वागत करते हुए इसे खेती के लिए वरदान बताया है. किसानों का कहना है कि दिन में बिजली मिलने से न केवल समय की बचत होगी, बल्कि फसलों की सिंचाई भी बेहतर तरीके से हो सकेगी, जिससे उत्पादन में वृद्धि की उम्मीद है.
राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan News और पाएंJaipur News हर पल की जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार.जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

यह भी पढ़ें:Rajasthan Politics: मदन राठौड़ ने पायलट की तारीफों के बांधे पुल, कहा-सचिन समझदार नेता हैं...

ट्रेंडिंग न्यूज़

थाने के अंदर से जब्त बाइक ले उड़े चोर, बाड़मेर पुलिस की कार्यशैली पर बड़ा सवाल

एक ही दिन होनी थी 2 बहनों, एक की डोली उठने से पहले 1 की उठी अर्थी, घर में शहनाई की जगह गूंज रही चीखें...

Rajasthan News: गैस सिलेंडर की कीमतों में हुआ भारी उलटफेर! जेब पर पड़ेगा सीधा असर, देखें अपने शहर का रेट

युवक ने जान देने से पहले बनाया वीडियो, स्टेटस किया अपडेट, सामने आई मौत की वजह

राजस्थान की गर्मी में ‘अमृत’ बन गया इस जानवर का दूध, गाय-भैंस भी इसके आगे फेल!

क्या आपको पता है राजस्थान के किस शहर को कहां जाता है 'पापड़ का शहर'?

राजस्थान में हीटवेव के बीच राहत की बूंदें, 15 जिलों में अलर्ट, 46 डिग्री के बीच बदलेगा मौसम

दौसा में आसमान से गिरे मोटे-मोटे ओले, भयंकर बारिश से मिली शहरवासियों को ठंडक

जयपुर को ठंडक देने आ रहे काले बादल, बस कुछ देर में गरज-चमक के साथ होगी जोरदार बारिश

Rajasthan Petrol Diesel Price: राजस्थान में धड़ाम से गिरे पेट्रोल-डीजल के दाम, जानें आपके शहर में क्या है ताजा प्राइस

राजस्थान में मौसम का बड़ा बदलाव! 18 जिलों में बारिश-आंधी और बिजली गिरने का खतरा

Rajasthan Petrol Diesel Price: राजस्थान में धड़ाम से गिरे पेट्रोल-डीजल के रेट, जानें अपने शहर के लेटेस्ट प्राइस

Rajasthan News: राजस्थान की लू से बचने का देसी इलाज, ये शरबत पीते ही उतर जाती है लू! नोट करें ये रेसिपी

यूथ कांग्रेस चुनाव में पानी की तरह बहता पैसा,हार चुके और विवादित चेहरे रेस में

जयपुर में भीषण आंधी-तूफान के साथ बादल मचाने वाला हैं कहर, बस थोड़ी देर में उधम काटेगा मौसम!

राजस्थान के किसानों की बल्ले-बल्ले, PM Kisan की 23वीं किस्त की तारीख का हुआ ऐलान!

Jaipur: जयपुर में आज कई घंटों तक गुल रहेगी बिजली, जानें कटौती का समय और इलाके

राजस्थान पुलिस में चली तबादला एक्सप्रेस! 52 डिप्टी SP के एक साथ हुए ट्रांसफर, देखें लिस्ट

दौसा के मोटी बूंदी वाले लड्डू, जिसके टेस्ट के आगे फीकी है हर मिठाई, जानें इसकी पारंपरिक रेसिपी

शर्मीली जंगली बिल्ली सियागोश की रक्षा के लिए रणथंभौर में कार्यशाला, प्रोजेक्ट कैरेकल लॉन्च

कोटा सिटी मॉल में भीषण आग, फूड कोर्ट रेस्टोरेंट जलकर हुआ खाक,कोचिंग छात्रों में हड़कंप

राजस्थान में कब आएगा मानसून, भीषण गर्मी और लू के बीच क्या सामने आई खुशखबरी?

Rajasthan News: बाजारों में बिक रहा तरबूज दिखता है लाल, अंदर छुपा जहर ? खरीदने से पहले जरूर जान लें ये सच

राजस्थान में ताश-पत्तों की तरह बिखरे गोल्ड-सिल्वर के रेट, जानें अपने शहर में की क्या है सोना-चांदी के लेटेस्ट प्राइस

राजस्थान सरकार की वो योजना, जिसमें हार्ट से लेकर कैंसर तक जैसे महंगे इलाज हो जाते हैं कैशलेस!

राजस्थान में भयंकर मेघगर्जन के साथ आंधी-तूफान का अटैक, 80 किमी/घंटा की रफ्तार से चलेगी धूलभरी हवा, पढ़ें वेदर अपडेट

Rajasthan News: राजस्थान की ‘जलेबी सड़क’, जितनी खूबसूरती है उतना ही रोमांच सफर, देखें Photos

Rajasthan Petrol Diesel Price: राजस्थान में सस्ता हुआ पेट्रोल-डीजल! जयपुर से लेकर उदयपुर तक जारी हुए प्राइस

टोंक में आंधी-तूफान का खौफनाक मंजर, सामूहिक विवाह सम्मेलन में मचा हाहाकार! वीडियो वायरल

पायलट पर सियासी घमासान, BJP का ओपन ऑफर, मदन राठौड़ बोले - हमारे दरवाज़े खुले हैं

क्या आपको पता है राजस्थान के किस गांव को कहां जाता है 'अचार का गांव'?

क्या आपको पता है राजस्थान के किस शहर को कहां जाता है 'मक्खन बड़ा का शहर'?

Rajasthan News: राजस्थान ब्यूरोक्रेसी में बड़ा बदलाव, अब IAS-RAS ही नहीं, RDS अफसर भी बनेंगे जिला परिषदों के CEO

राजस्थान में आज से बारिश का दौर जारी! चूरू, झुंझुनू,सीकर से लेकर इन शहरों के लिए आंधी-तूफान के साथ बारिश का अलर्ट

क्या आपको पता है राजस्थान के किस शहर को कहां जाता है 'रसगु्ल्ले का शहर'?

राजस्थान में औंधे मुंह नीचे गिरे सोना-चांदी के रेट! जानें क्या हैं ताजा भाव

Rajasthan News: शादी का डांस बना आखिरी पल! जालोर में DJ पर नाचते-नाचते नवविवाहिता की मौत, VIDEO वायरल

Tags:
rajasthan news
Jaipur news

About the Author

Sneha Aggarwal

मैं स्नेहा अग्रवाल जी राजस्थान न्यूज में सब एडिटर के रूप में कार्यरत हूं और राजस्थान से जुड़ी हर बड़ी से बड़ी और छोटी से छोटी न्यूज़ पर पकड़ रखती हूं. क्राइम और कल्चर की खबरों में दिलचस्पी है. मुझे डिजिटल मीडिया का करीब 4 साल का साल का अनुभव है. इससे पहले मैं ZeeBihar में अपनी सेवाएं दे चुकी हूं. 4 साल के जर्नलिज्म करियर में लोकल, क्राइम, हेल्थ, एंटरटेनमेंट, वायरल और लाइफस्टाइल बीट पर काम किया है. मैंने यहां पर राजस्थान विधानसभा चुनाव, पंचायत चुनाव, ऑपेरशन सिंदूर समेत कई बड़े ईवेंट्स कवर किए हैं.

Live TV

logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo

Trending

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
Neet Exam 2026: सीकर में बनाए गए 102 केंद्र, सुरक्षा और हीटवेव से बचाव के लिए रहेंगे विशेष इंतजाम

Neet Exam 2026: सीकर में बनाए गए 102 केंद्र, सुरक्षा और हीटवेव से बचाव के लिए रहेंगे विशेष इंतजाम

Sikar News
2

यहां पढ़ें साइबर क्राइम से बचने के 'गोल्डन रूल्स', ठगी करने के लिए अधिकारियों के नाम-फोटो हो रहे इस्तेमाल

rajasthan crime
3

Dholpur News: 20 हजार का इनामी बदमाश राजकोट से हुआ गिरफ्तार, 2 साल से था फरार

rajasthan crime
4

राजस्थान के किसानों के लिए खुशखबरी, अब रात की बजाय दिन में सिंचाई के लिए मिलेगी बिजली

rajasthan news
5

जोधपुर में लू और तेज गर्मी का कहर, तापमान पहुंचा 44 डिग्री के पार

Jodhpur Weather