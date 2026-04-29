/राजस्थान के किसानों के लिए खुशखबरी, अब रात की बजाय दिन में सिंचाई के लिए मिलेगी बिजली

Rajasthan News: किसानों को सिंचाई के लिए निर्बाध और दिन में बिजली उपलब्ध कराने की दिशा में बड़ा कदम. जयपुर विद्युत वितरण निगम ने पीएम कुसुम योजना के तहत ताला स्थित 33/11 जीएसएस अधीनस्थ ढेकला गांव में कम्पोनेंट-सी के अंतर्गत 4.9 मेगावाट क्षमता का सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित किया है.

यह संयंत्र प्रदेश में अब तक स्थापित सौर संयंत्रों में सर्वाधिक क्षमता वाला माना जा रहा है. इस महत्वाकांक्षी परियोजना के शुरू होने से ताला जीएसएस से जुड़े 909 किसानों को अब फसल सिंचाई के लिए दिन के समय बिजली मिल सकेगी.

Add Zee News as a Preferred Source

अब तक किसानों को रात में बिजली आपूर्ति के कारण सर्दी, अंधेरे और सुरक्षा संबंधी समस्याओं का सामना करना पड़ता था. नई व्यवस्था लागू होने से किसानों को राहत मिलेगी और खेती कार्य अधिक सुगम व सुरक्षित हो सकेगा.

परियोजना का लाभ केवल किसानों तक ही सीमित नहीं रहेगा, बल्कि ताला जीएसएस क्षेत्र के 3056 घरेलू उपभोक्ताओं को भी इसका सीधा फायदा मिलेगा. इस प्रकार कुल 3965 उपभोक्ताओं को सौर ऊर्जा आधारित बिजली आपूर्ति सुनिश्चित की जाएगी.

कुण्डा की ढाणी सहायक अभियंता नरेन्द्र सिंह धाकड़ ने बताया कि सौर ऊर्जा संयंत्र का निर्माण कार्य पूर्ण कर लिया गया है और जीएसएस से जोड़ने वाली सभी तकनीकी प्रक्रियाएं भी पूरी कर ली गई हैं.

आज से उपभोक्ताओं को इस संयंत्र के माध्यम से बिजली आपूर्ति शुरू कर दी जाएगी. सोलर प्लांट को शुरू करने के दौरान जमवारामगढ़ के अधिशासी अभियंता आरसी मीणा, एमएंडपी के अधिशासी अभियंता आरके पालीवाल सहित अन्य तकनीकी अधिकारियों ने मौके पर पहुंचकर व्यवस्थाओं का बारीकी से निरीक्षण किया.

अधिकारियों ने प्लांट की कार्यप्रणाली, सुरक्षा इंतजाम और विद्युत आपूर्ति व्यवस्था का जायजा लेकर आवश्यक दिशा-निर्देश भी दिए. करीब 50 बीघा भूमि में पहाड़ी की तलहटी में स्थापित इस सौर ऊर्जा संयंत्र में आधुनिक तकनीक का उपयोग किया गया है, जिससे अधिकतम उत्पादन और न्यूनतम रखरखाव सुनिश्चित किया जा सकें.