/राजस्थान में खाद-सब्सिडी का नया नियम-सिर्फ फार्मर आईडी से मिलेगा उर्वरक, जानिए रजिस्ट्रेशन का तरीका

AgriStack Rajasthan: राजस्थान के किसानों से जुड़ी एक बड़ी खबर सामने आई है. राज्य में अब यूरिया, डीएपी और दूसरे उर्वरकों की खरीद को किसान की डिजिटल पहचान से जोड़ने की तैयारी है. इसके लिए एग्रीस्टैक के तहत तैयार की जा रही Farmer Registry को आधार बनाया जाएगा. यानी आने वाले समय में खाद खरीदने से लेकर कई सरकारी कृषि योजनाओं का लाभ लेने तक किसान की Farmer ID अहम भूमिका निभाएगी.



इस व्यवस्था का मकसद खाद वितरण में पारदर्शिता बढ़ाना और यह सुनिश्चित करना है कि सरकारी सहायता और कृषि सुविधाओं का फायदा सही किसान तक पहुंचे. राज्य में Farmer Registry का काम तेजी से चल रहा है और अब तक बड़ी संख्या में किसान इसमें अपना पंजीकरण करा चुके हैं.

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87.44 लाख किसानों की बन चुकी है Farmer ID

राज्य एग्रीस्टैक स्टीयरिंग कमेटी की बैठक मुख्य सचिव वी. श्रीनिवास की अध्यक्षता में हुई. बैठक में Farmer Registry, उर्वरक वितरण और किसानों को डिजिटल माध्यम से सरकारी सुविधाएं उपलब्ध कराने समेत कई मुद्दों पर चर्चा की गई. बैठक में बताया गया कि राजस्थान में अब तक 87 लाख 44 हजार 842 किसान Farmer Registry में पंजीकृत हो चुके हैं. यह निर्धारित लक्ष्य का 96.95 प्रतिशत है. यानी राज्य अपने लक्ष्य के काफी करीब पहुंच गया है. मुख्य सचिव ने अधिकारियों को बाकी बचे किसानों का पंजीकरण भी अभियान चलाकर पूरा करने के निर्देश दिए. खासतौर पर उन जिलों पर ध्यान देने को कहा गया है, जहां Farmer Registry की प्रगति अपेक्षाकृत कम है.



अब Farmer ID से जुड़ेगा खाद वितरण

बैठक में उर्वरक वितरण की नई व्यवस्था को लेकर भी महत्वपूर्ण निर्देश दिए गए. राज्य में Framework for Fertilizer Sales प्रक्रिया को लागू करने की तैयारी है. इसके तहत किसान की Farmer Registry में दर्ज जानकारी का इस्तेमाल खाद वितरण के लिए किया जाएगा.



इस व्यवस्था के लागू होने के बाद यूरिया, डीएपी और दूसरे उर्वरकों की बिक्री में किसान की डिजिटल पहचान का इस्तेमाल किया जा सकेगा. इससे खाद वितरण का रिकॉर्ड तैयार होगा और यह पता लगाने में भी मदद मिलेगी कि किस किसान ने कितनी मात्रा में उर्वरक खरीदा है. सरकार का फोकस व्यवस्था को ज्यादा पारदर्शी बनाने पर है. इससे खाद की बिक्री में रिकॉर्ड बेहतर तरीके से तैयार होने और वास्तविक किसानों तक उर्वरक पहुंचाने में मदद मिलने की उम्मीद है.



राजसमंद और सिरोही में दिखा नई व्यवस्था का असर

राजस्थान में नई खाद वितरण व्यवस्था का प्रयोग राजसमंद और सिरोही जिलों में किया जा चुका है. कृषि विभाग की प्रमुख सचिव मंजू राजपाल ने बैठक में बताया कि दोनों जिलों में Framework for Fertilizer Sales लागू किया गया है. इन दोनों जिलों में 65 हजार से ज्यादा किसानों ने 10 हजार मीट्रिक टन से अधिक उर्वरक खरीदा है. इस अनुभव को देखते हुए मुख्य सचिव ने इस व्यवस्था को पूरे प्रदेश में लागू करने के निर्देश दिए हैं. सरकार का मानना है कि एग्रीस्टैक आधारित व्यवस्था से किसानों को खाद खरीदने में सुविधा मिलेगी और पूरी प्रक्रिया में पारदर्शिता भी बढ़ेगी.



जमीन की जानकारी भी होगी अपडेट

Farmer Registry का दायरा केवल खाद वितरण तक सीमित नहीं रहेगा. इसमें किसान की जमीन और खेती से जुड़ी जानकारी को भी अपडेट रखने पर जोर दिया जा रहा है. मुख्य सचिव ने निर्देश दिए कि कृषक रजिस्ट्री और राजस्व रिकॉर्ड के बीच नियमित समन्वय रखा जाए. जमीन के नामांतरण के बाद उससे जुड़ी नई जानकारी भी Farmer Registry में स्वतः अपडेट हो सके, ऐसी व्यवस्था विकसित करने पर जोर दिया गया है. इससे किसान की जमीन से संबंधित जानकारी लंबे समय तक अपडेटेड रखने में मदद मिलेगी. साथ ही सरकार के पास खेती और किसानों से जुड़ा ज्यादा सटीक डिजिटल रिकॉर्ड उपलब्ध होगा.



काश्तकार और बटाईदार भी होंगे शामिल

नई व्यवस्था में केवल जमीन के मालिक किसानों तक सीमित रहने के बजाय वास्तविक खेती करने वाले लोगों को भी पहचान देने की तैयारी है. बैठक में काश्तकारों, बटाईदारों और अन्य वास्तविक कृषकों को Farmer Registry में शामिल करने की कार्यविधि जल्द अंतिम रूप देने के निर्देश दिए गए. इसका उद्देश्य यह पता लगाना है कि वास्तव में खेती कौन कर रहा है. इससे कृषि योजनाओं का लाभ वास्तविक कृषक तक पहुंचाने में मदद मिल सकती है. खासकर बटाई पर खेती करने वाले किसानों के लिए यह व्यवस्था महत्वपूर्ण मानी जा रही है, क्योंकि कई बार जमीन के रिकॉर्ड में मालिक का नाम होता है, जबकि खेती कोई दूसरा व्यक्ति करता है.



कृषि योजनाओं से भी जुड़ेगी Farmer ID

Farmer ID को सिर्फ खाद वितरण तक सीमित नहीं रखा जाएगा. सरकार इसे अलग-अलग किसान योजनाओं और सेवाओं के साथ जोड़ने की दिशा में भी काम कर रही है. बैठक में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना समेत अन्य योजनाओं के शेष लाभार्थियों को कृषक पहचान संख्या से जोड़ने और किसानों को इसके बारे में जागरूक करने के निर्देश दिए गए. भविष्य में न्यूनतम समर्थन मूल्य पर कृषि उपज की खरीद और दूसरी किसान सेवाओं में भी Farmer Registry के आंकड़ों का इस्तेमाल किया जा सकता है.



बाकी किसानों के लिए चलेगा अभियान

Farmer Registry में पंजीकरण का लक्ष्य पूरा करने के लिए कम प्रगति वाले जिलों में विशेष अभियान चलाने के निर्देश दिए गए हैं. अधिकारियों को फील्ड विजिट, संभाग स्तर पर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग और प्रशिक्षण के जरिए काम तेज करने को कहा गया है. कृषि पर्यवेक्षकों की सक्रिय भागीदारी पर भी जोर दिया गया है. किसानों को SMS, समाचार पत्रों, ग्राम पंचायतों, स्थानीय जनप्रतिनिधियों और दूसरे प्रचार माध्यमों से Farmer ID बनवाने के लिए जागरूक किया जाएगा. इसके साथ ही Farmer Registry को समय-समय पर अपडेट रखने के लिए मोबाइल ऐप के इस्तेमाल को बढ़ावा दिया जाएगा.



एग्रीस्टैक पर सरकार का जोर

राजस्थान सरकार एग्रीस्टैक को कई विभागों से जोड़कर किसानों के लिए एक डिजिटल प्लेटफॉर्म के रूप में विकसित करने पर काम कर रही है. इसके लिए कृषि विभाग के साथ राजस्व मंडल, सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार विभाग, NIC, सहकारिता विभाग, राजफेड और जिला प्रशासन के बीच बेहतर तालमेल पर जोर दिया गया है. बैठक में बताया गया कि राजस्थान को एग्रीस्टैक से जुड़े काम पूरे करने के लिए अब तक 737 करोड़ रुपये की प्रोत्साहन राशि स्वीकृत हो चुकी है.



आने वाले समय में Farmer ID किसानों के लिए एक महत्वपूर्ण पहचान बन सकती है. खाद खरीद से लेकर सरकारी योजनाओं, कृषि सेवाओं और MSP पर खरीद तक इसका इस्तेमाल बढ़ने की संभावना है. हालांकि किसानों के लिए सबसे अहम बात यही है कि Farmer Registry में उनका रिकॉर्ड सही और अपडेटेड हो, ताकि उन्हें मिलने वाली सुविधाओं में किसी तरह की परेशानी न हो.



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