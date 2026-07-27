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किशनगढ़-कोटपुतली ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे का विरोध तेज, ट्रैक्टर-ट्रॉली लेकर सड़कों पर उतरे किसान, SDM को सौंपा ज्ञापन

Kishangarh-Kotputli Greenfield Expressway: किशनगढ़-कोटपुतली ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे के विरोध में किसानों का आंदोलन तेज हो गया. चौमूं में किसानों ने तातेड़ा मोड़ पर हाईवे जाम कर प्रदर्शन किया और ट्रैक्टर-ट्रॉलियों के साथ SDM को ज्ञापन सौंपकर परियोजना पर पुनर्विचार की मांग की.

Aman Singh
Edited By Aman Singh
Reported By Pradeep kumar soni
Published:Jul 27, 2026, 03:09 PM IST | Updated:Jul 27, 2026, 03:09 PM IST
किशनगढ़-कोटपुतली ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे का विरोध तेज, ट्रैक्टर-ट्रॉली लेकर सड़कों पर उतरे किसान, SDM को सौंपा ज्ञापन
Image Credit: Chomu News

Kishangarh-Kotputli Greenfield Expressway: राजस्थान के किशनगढ़-कोटपुतली ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे के प्रस्तावित निर्माण को लेकर किसानों का विरोध लगातार तेज होता जा रहा है. सोमवार को क्षेत्र के कई गांवों के किसान ट्रैक्टर-ट्रॉलियों के साथ चौमूं उपखंड कार्यालय के लिए रवाना हुए. किसान अपनी मांगों को लेकर SDM को ज्ञापन सौंपने पहुंचे और परियोजना पर पुनर्विचार की मांग की.

तातेड़ा मोड़ पर हाईवे जाम कर जताया विरोध

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चौमूं पहुंचने से पहले किसानों ने तातेड़ा मोड़ पर हाईवे जाम कर विरोध प्रदर्शन किया. बड़ी संख्या में किसान सड़क पर बैठ गए और सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए अपनी मांगों को जल्द पूरा करने की मांग की. कुछ समय तक यातायात प्रभावित रहा, हालांकि बाद में पुलिस और प्रशासन की समझाइश के बाद स्थिति सामान्य हुई.

Rajasthan Farmers Protest

ट्रैक्टर-ट्रॉलियों के साथ पहुंचे किसान

आसपास के गांवों से किसान ट्रैक्टर-ट्रॉलियों में सवार होकर आंदोलन में शामिल हुए. किसानों का कहना है कि प्रस्तावित ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे से उनकी कृषि भूमि प्रभावित होगी. उनका कहना है कि किसानों की सहमति के बिना परियोजना को आगे नहीं बढ़ाया जाना चाहिए और उनकी समस्याओं का समाधान किया जाए.

प्रशासन और पुलिस मौके पर रही तैनात

हाईवे जाम की सूचना मिलते ही पुलिस और प्रशासन के वरिष्ठ अधिकारी मौके पर पहुंचे. अधिकारियों ने किसानों से बातचीत कर हालात को शांतिपूर्ण बनाए रखने की अपील की. किसी भी अप्रिय स्थिति से निपटने के लिए मौके पर अतिरिक्त पुलिस बल भी तैनात किया गया.

Rajasthan Farmers Protest

जयपुर कूच की तैयारी, प्रशासन पूरी तरह अलर्ट

किसानों के संभावित जयपुर कूच को देखते हुए प्रशासन पूरी तरह सतर्क है. अधिकारियों द्वारा पूरे घटनाक्रम पर लगातार नजर रखी जा रही है. प्रशासन का कहना है कि किसानों की बात सुनी जाएगी और कानून-व्यवस्था बनाए रखते हुए आगे की कार्रवाई की जाएगी.

फिलहाल आंदोलन शांतिपूर्ण तरीके से जारी है, लेकिन यदि किसानों की मांगों पर जल्द निर्णय नहीं लिया गया, तो आंदोलन और तेज होने की संभावना जताई जा रही है. इससे आने वाले दिनों में इस मुद्दे पर प्रशासन और किसानों के बीच वार्ता अहम मानी जा रही है.

Rajasthan Farmers Protest

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Aman Singh

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अमन सिंह को डिजिटल मीडिया में करीब 3 साल का अनुभव है और वर्तमान में ज़ी राजस्थान के साथ जुड़े हुए हैं. वे राजस्थान की हर छोटी-बड़ी खबर पर पैनी नजर रखते हैं और उसे डिजिटल प्लेटफॉर्म पर अच्छे तरीके से प्रस्तुत करने में सक्षम हैं. करीब 3 साल के डिजिटल मीडिया अनुभव के साथ अमन ने न्यूज़ प्रोडक्शन, कंटेंट क्रिएशन और स्टोरीटेलिंग में अपनी मजबूत पहचान बनाई है. जून 2023 से ज़ी राजस्थान के साथ कार्यरत अमन लगातार अपनी क्रिएटिविटी और प्रोफेशनल स्किल्स के जरिए पाठकों तक तेज, सटीक और भरोसेमंद खबरें पहुंचा रहे हैं. वे उत्तर प्रदेश के जौनपुर जिले के रहने वाले हैं, अमन ने जौनपुर से ही अपनी इंटरमीडिएट तक की शिक्षा पूरी की. इसके बाद उन्होंने चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय मेरठ से मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन किया. डिजिटल पत्रकारिता में गहरी समझ, तेज खबर पकड़ने की क्षमता के कारण अमन सिंह एक उभरते हुए और भरोसेमंद मीडिया प्रोफेशनल के रूप में तेजी से अपनी पहचान बना रहे हैं.
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