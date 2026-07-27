/किशनगढ़-कोटपुतली ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे का विरोध तेज, ट्रैक्टर-ट्रॉली लेकर सड़कों पर उतरे किसान, SDM को सौंपा ज्ञापन

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Kishangarh-Kotputli Greenfield Expressway: राजस्थान के किशनगढ़-कोटपुतली ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे के प्रस्तावित निर्माण को लेकर किसानों का विरोध लगातार तेज होता जा रहा है. सोमवार को क्षेत्र के कई गांवों के किसान ट्रैक्टर-ट्रॉलियों के साथ चौमूं उपखंड कार्यालय के लिए रवाना हुए. किसान अपनी मांगों को लेकर SDM को ज्ञापन सौंपने पहुंचे और परियोजना पर पुनर्विचार की मांग की.
तातेड़ा मोड़ पर हाईवे जाम कर जताया विरोध
चौमूं पहुंचने से पहले किसानों ने तातेड़ा मोड़ पर हाईवे जाम कर विरोध प्रदर्शन किया. बड़ी संख्या में किसान सड़क पर बैठ गए और सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए अपनी मांगों को जल्द पूरा करने की मांग की. कुछ समय तक यातायात प्रभावित रहा, हालांकि बाद में पुलिस और प्रशासन की समझाइश के बाद स्थिति सामान्य हुई.
ट्रैक्टर-ट्रॉलियों के साथ पहुंचे किसान
आसपास के गांवों से किसान ट्रैक्टर-ट्रॉलियों में सवार होकर आंदोलन में शामिल हुए. किसानों का कहना है कि प्रस्तावित ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे से उनकी कृषि भूमि प्रभावित होगी. उनका कहना है कि किसानों की सहमति के बिना परियोजना को आगे नहीं बढ़ाया जाना चाहिए और उनकी समस्याओं का समाधान किया जाए.
प्रशासन और पुलिस मौके पर रही तैनात
हाईवे जाम की सूचना मिलते ही पुलिस और प्रशासन के वरिष्ठ अधिकारी मौके पर पहुंचे. अधिकारियों ने किसानों से बातचीत कर हालात को शांतिपूर्ण बनाए रखने की अपील की. किसी भी अप्रिय स्थिति से निपटने के लिए मौके पर अतिरिक्त पुलिस बल भी तैनात किया गया.
जयपुर कूच की तैयारी, प्रशासन पूरी तरह अलर्ट
किसानों के संभावित जयपुर कूच को देखते हुए प्रशासन पूरी तरह सतर्क है. अधिकारियों द्वारा पूरे घटनाक्रम पर लगातार नजर रखी जा रही है. प्रशासन का कहना है कि किसानों की बात सुनी जाएगी और कानून-व्यवस्था बनाए रखते हुए आगे की कार्रवाई की जाएगी.
फिलहाल आंदोलन शांतिपूर्ण तरीके से जारी है, लेकिन यदि किसानों की मांगों पर जल्द निर्णय नहीं लिया गया, तो आंदोलन और तेज होने की संभावना जताई जा रही है. इससे आने वाले दिनों में इस मुद्दे पर प्रशासन और किसानों के बीच वार्ता अहम मानी जा रही है.
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