/राजस्थान में मिल सकेंगी उन्नत बीज किस्में, ब्लॉकचेन से बदलेगी बीज पंजीकरण की पूरी व्यवस्था

Rajasthan News: राजस्थान में अब किसानों को उन्नत किस्मों का बीज उपलब्ध हो सकेगा. बीज किस्मों के पंजीयन में होने वाले भ्रष्टाचार को भी रोकने की कवायद की गई है. इसके लिए कृषि विभाग बीज कम्पनियों की बीज किस्मों के पंजीकरण की प्रक्रिया को ऑनलाइन करने जा रहा है. इसके लिए राज्य सरकार के दूरसंचार एवं प्रौद्योगिकी विभाग और IIT कानपुर के IT विशेषज्ञों की एक संयुक्त टीम बनाई गई है.

यह टीम राज किसान साथी पोर्टल टीम के साथ मिलकर काम कर रही है. इससे नई बीज किस्मों के विकास की पूरी प्रक्रिया को ब्लॉक चैन पावर सॉफ्टवेयर आधारित बनाया जा रहा है, जिससे निर्धारित प्रक्रिया की पूर्ण पालना कर कंपनी प्रतिनिधि कृषि विभाग में बिना व्यक्तिगत रूप से उपस्थित हुए नई विकसित की गई बीज किस्मों का पंजीकरण करवा सकेगें. इससे न केवल विभाग के समय व श्रम की बचत होगी, बल्कि बीज कम्पिनयों की उन्नत बीज किस्मों का विकास व राज्य मे पंजीकरण भी सुगम हो जाएगा.

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यह ऑनलाइन प्रक्रिया भारत सरकार के कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय के अधीन कार्यरत केन्द्रीय बीज कमेटी / राज्य बीज सब कमेटी की परिचालन मार्गदर्शिका के अनुरूप की जाएगी. इससे अधिक उपज देने वाली बीज किस्में राज्य के किसानों को आसानी से उपलब्ध होंगी. कृषि विभाग द्वारा यह नया मॉड्यूल अगस्त माह से शुरू करना प्रस्तावित है.

117 विशेषज्ञों के समक्ष प्रजेंटेशन, मॉड्यूल को सराहा

कृषि विभाग के आयुक्त नरेश कुमार गोयल ने बताया कि विभाग ने बीज किस्मों के ब्लॉक चैन पावर आधारित ऑनलाइन कांटेक्टलेस व फेसलेस पंजीयन हेतु DOIT जयपुर व IIT कानपुर के विशेषज्ञों की विशेष टीम गठित की गई है. यह टीम बीज शाखा के अधिकारियों के साथ मिलकर नए मॉड्यूल का सॉफ्टवेयर तैयार कर रही है.

कृषि विभाग द्वारा तैयार किए जा रहे नये ब्लॉक चैन पावर आधारित बीज किस्म पंजीयन मॉड्यूल का नेशनल सीड एसोसिएशन ऑफ इंडिया, राजस्थान राज्य प्रमाणित बीज उत्पादक एसोसिएशन-श्रीगंगानगर, राजस्थान एग्रीकल्चर इनपुट डीलर्स एसोसिएशन, जयपुर और हाड़ोती बीज उत्पादक एसोसिएशन कोटा के प्रतिनिधियों के समक्ष प्रस्तुत किया गया.

इस दौरान राज्य कृषि विश्वविद्यालयों के प्रतिनिधि, काजरी जोधपुर, बीज प्रमाणीकरण संस्था, बीज निगम, बीज प्रयोगशालाओं, उद्यान विभाग, विभिन्न मल्टी नेशनल व राज्य स्तरीय कंपनियों तथा विभागीय अधिकारी भी मौजूद रहे. बीज से संबंधित 117 विशेषज्ञों व प्रतिनिधियों ने मॉड्यूल की सराहना की है.

वैज्ञानिकों की देखरेख में तैयार होगा बीज

नए मॉड्यूल के लागू होने से उन्नत बीज सरकारी अनुसंधान फार्मों व भारत सरकार के विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा पंजीकृत बीज अनुसंधान एवं विकास फार्मों पर बीज विशेषज्ञों व वैज्ञानिकों की देखरेख में तैयार होगा. तैयार की गई उन्नत बीज किस्मों को राज्य के लिए नोटिफाई करवाने हेतु राज्य स्तरीय बीज सब कमेटी द्वारा केन्द्रीय बीज कमेटी को अनुशंसा भेजी जाएगी. इस तरह अधिक नई बीज किस्मों को राज्य के लिए गजट नोटिफाईड करवाया जाएगा. इससे राज्य के किसानों को अधिक उपज देने वाली उन्नत किस्मों का बीज समय पर उचित दर पर प्राप्त हो सकेगा.