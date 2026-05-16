/राजस्थान के पशुपालकों के घर अब सिर्फ जन्म लेंगी बछिया, दूध उत्पादन में नंबर-1 राजस्थान का नया धमाका

Jaipur News : साल 2022 में दुग्ध उत्पादन के मामले में देशभर में पहले स्थान पर रहे राजस्थान में दुग्ध उत्पादन को बढ़ाने के लिए कोशिशे तेज कर दी गयी हैं. राज्य में बछड़ियों की संख्या बढ़ाकर ही दुग्ध उत्पादन को बढ़ाया जा सकता है. इसे देखते हुए पशुपालन विभाग ने सेक्स सॉर्टेड सीमन से कृत्रिम गर्भाधान को प्राथमिकता बना लिया है.

राजस्थान में अब पशुओं से दुग्ध उत्पादन को बढ़ाने को लेकर राज्य सरकार ने विशेष कवायद शुरू कर दी है. इसके तहत कृत्रिम गर्भाधान बढ़ाने और सेक्स सॉर्टेड सीमन के जरिए ही कृत्रिम गर्भाधान करने के निर्देश दिए गए हैं. सेक्स सॉर्टेड सीमन से कृत्रिम गर्भाधान करने की खास बात ये है कि इससे पैदा हुए बछड़ों में मादा होने की संभावना 85 से 90 फीसदी तक होती है.

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विभाग का उद्देश्य है कि मादा बछड़ी या पाड़ी की संख्या बढ़ेगी तो आगामी समय में दुग्ध उत्पादन को भी बढ़ाया जा सकेगा. इसे लेकर पशुपालन मंत्री जोराराम कुमावत भी विभागीय अधिकारियों को निर्देश दे चुके हैं. पशुपालन मंत्री ने कहा है कि सभी पशु चिकित्सा संस्थाओं में कृत्रिम गर्भाधान कार्य के लिए सेक्स सॉर्टेड सीमन का प्राथमिकता से उपयोग किया जाए. इसके लिए सभी संस्थाओं में सेक्स सॉर्टेड सीमन, लिक्विड नाइट्रोजन, कृत्रिम गर्भाधान उपकरणों की निर्बाध आपूर्ति रखी जाए.

सीमन की गुणवत्ता को सुनिश्चित करने के लिए सप्लायर से सभी जरूरी परीक्षण के बाद ही सीमन की आपूर्ति प्राप्त की जाए. मंत्री ने सेक्स सॉर्टेड योजना में अच्छा काम करने वाले पशु चिकित्सकों और अन्य कार्मिकों को सम्मानित करने के भी निर्देश दिए हैं.

इस विशेष कवायद के तहत अब तक बस्सी से 6.29 लाख सीमन डोज की आपूर्ति की जा चुकी है, जिनमें से 2.31 लाख डोज का उपयोग भी किया जा चुका है. इन डोजेज की मदद से अब तक 31 हजार कृत्रिम गर्भाधान सफलतापूर्वक किए जा चुके हैं और विभाग ने आगामी अगस्त महीने तक सेक्स सॉर्टेड सीमन से 5 लाख कृत्रिम गर्भाधान करने का एक बड़ा लक्ष्य तय किया है.

पशुपालन विभाग को जो डाटा प्राप्त हुए हैं, उनके मुताबिक अब तक कृत्रिम गर्भाधान से प्राप्त रिजल्ट काफी संतोषजनक रहे हैं. विभाग ने जिन पशुओं में सेक्स सॉर्टेड सीमन के जरिए कृत्रिम गर्भाधान किया है. उनमें से 85 प्रतिशत से अधिक शिशुओं में मादा उत्पन्न हुए हैं. विभाग को मिले कुल 729 कृत्रिम गर्भाधान के उत्पादन में 650 से मादा बछड़ी या पाड़ी उत्पन्न हुई हैं.

वहीं पशुपालन मंत्री जोराराम कुमावत के निर्देश पर पशुपालन निदेशक ने विभागीय पशु चिकित्सा संस्थाओं को सेक्स सॉर्टेड सीमन से कृत्रिम गर्भाधान करने का टारगेट दिया है. प्रत्येक पशु चिकित्सा संस्था को रोज कम से कम एक कृत्रिम गर्भाधान करना होगा. लक्ष्य से कम प्राप्ति वाले कार्मिकों के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी.