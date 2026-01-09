Rajasthan Female Supervisor Recruitment 2026: महिला सुपरवाइजर भर्ती 2026 का नोटिफिकेशन जारी, जानें पूरी प्रक्रिया

Rajasthan Female Supervisor Recruitment 2026: राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड (RSSB) ने महिला सुपरवाइजर ( महिला पर्यवेक्षक ) के 72 पदों पर भर्ती के लिए अधिसूचना जारी कर दी है.
Trending Photos
Rajasthan Female Supervisor Recruitment 2026: राजस्थान में सरकारी नौकरी की तैयारी कर रही महिलाओं के लिए बड़ी खुशखबरी आई है. राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड (RSSB) ने महिला सुपरवाइजर ( महिला पर्यवेक्षक ) के 72 पदों पर भर्ती के लिए अधिसूचना जारी कर दी है. आवेदन प्रक्रिया 7 जनवरी 2026 से शुरू हो चुकी है.
इच्छुक अभ्यर्थी rssb.rajasthan.gov.in पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं. महिला सुपरवाइजर के 72 पदों पर भर्ती निकली है. यह भर्ती महिला एवं बाल विकास विभाग के लिए है. इसमें गैर अनुसूचित क्षेत्रों के लिए 57 और अनुसूचित क्षेत्रों के लिए 15 रिक्तियां रखी गई हैं. इस भर्ती के लिए केवल महिलाएं आवेदन कर सकती हैं.
आवेदन करने वाली महिला उम्मीदवारों का किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से ग्रेजुएट होना जरूरी है. इसके अलावा, उम्मीदवार के पास कंप्यूटर में O Level या उससे उच्च स्तर का सर्टिफिकेट होना अनिवार्य है. जैसे कि DOEACC / NIELIT, COPA डिप्लोमा / डिग्री, RSCIT या समकक्ष प्रमाणपत्र का होना जरूरी है.
इसके अलावा कैंडिडेट स्नातक स्तर समान पात्रता परीक्षा 2024 में भाग ली हों. इस भर्ती में आवेदन करने के लिए न्यूनतम आयु 18 वर्ष और अधिकतम आयु 40 वर्ष होनी चाहिए. आयु की गणना 1 जुलाई 2027 के आधार पर की जाएगी. वहीं आरक्षित वर्गों को नियमानुसार आयु में छूट मिलेगी.
आवेदन 7 जनवरी 2026 से शुरू हो गया है. आवेदन की अंतिम तिथि 5 फरवरी 2026 को रखी गई है. वहीं लिखित परीक्षा 18 जून 2026 को आयोजित की जाएगी. इसके बाद कैंडिडेट्स का चयन लिखित परीक्षा के आधार पर किया जाएगा. परीक्षा में सफल अभ्यर्थियों को मेरिट के अनुसार नियुक्ति दी जाएगी. इस भर्ती में चयनित उम्मीदवारों को पे मैट्रिक्स लेवल-07 के अनुसार वेतन मिलेगा.
यह भी पढ़ें- जैतसर में स्मार्ट मीटर लगाने के खिलाफ किसानों का आंदोलन, विद्युत विभाग के सामने किया प्रदर्शन
आवेदन करने के लिए कैंडिडेट्स सबसे पहले बोर्ड की वेबसाइट पर OTR (One Time Registration) रजिस्ट्रेशन करें. इसके बाद प्राप्त पंजीकरण संख्या से SSO पोर्टल पर लॉगिन करें. अब आवेदन फॉर्म भरें. लाइव फोटो, हस्ताक्षर और अंगूठे का निशान अपलोड करें और आवेदन शुल्क का भुगतान करें. इसके बाद फॉर्म सबमिट कर प्रिंट आउट सुरक्षित रखें.
सामान्य वर्ग व क्रीमीलेयर OBC के लिए आवेदन शुल्क 600 रुपये है. वहीं अन्य श्रेणियों के लिए आवेदन शुल्क 400 रुपये है. आवेदन पूरा होने के बाद फॉर्म का प्रिंट आउट जरूर ले लें.
राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan News और पाएंJaipur Newsहर पल की जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!