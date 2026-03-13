बस्सी के मुंडली गांव में दर्दनाक हादसा, आग में 10 बकरियां जिंदा जलीं

Bassi Fire News: जयपुर ग्रामीण के बस्सी क्षेत्र स्थित मुंडली गांव में शुक्रवार को एक हृदयविदारक घटना सामने आई है. यहां एक पशु बाड़े में अचानक लगी भीषण आग ने एक गरीब पशुपालक की जमा-पूंजी और बेजुबान पशुओं को अपनी चपेट में ले लिया. इस दर्दनाक हादसे में 10 बकरियों की जिंदा जलने से मौत हो गई, जिससे पूरे गांव में मातम पसर गया है.

देखते ही देखते खाक हो गया सब

आग शुक्रवार दोपहर उस समय लगी जब बाड़े में पशु बंधे हुए थे. आग इतनी तेजी से फैली कि किसी को संभलने का मौका तक नहीं मिला. बता दें कि आग की लपटों में घिरने के कारण 10 बकरियां मौके पर ही जिंदा जल गईं. बाड़े में रखा करीब 3 टन चारा भी पूरी तरह जलकर राख हो गया, जिससे अब बचे हुए पशुओं के लिए भी संकट खड़ा हो गया है. पशुपालक को इस अग्निकांड में लाखों रुपये का आर्थिक नुकसान होने का अनुमान है.

दमकल ने पाया काबू, पर तब तक देर हो चुकी थी

आग की सूचना मिलते ही ग्रामीणों में अफरा-तफरी मच गई. सूचना मिलने पर दमकल की टीम मौके पर पहुंची और कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया. हालांकि, जब तक आग बुझाई गई, तब तक बकरियां और चारा जल चुके थे. मौके पर पहुंची पशु चिकित्सालय की टीम ने अपनी रिपोर्ट में 10 बकरियों के जलने की पुष्टि की है.

कारणों का नहीं चला पता, मुआवजे की मांग

फिलहाल आग लगने के कारणों का स्पष्ट खुलासा नहीं हो पाया है. प्रशासन इस बात की जांच कर रहा है कि आग शॉर्ट सर्किट से लगी या किसी अन्य वजह से. बता दें कि इस हादसे ने पीड़ित परिवार को आर्थिक रूप से तोड़ दिया है. पीड़ित परिवार और ग्रामीणों ने जिला प्रशासन से मांग की है कि घटना का मौका मुआयना कर प्रभावित परिवार को उचित आर्थिक सहायता (मुआवजा) प्रदान की जाए.

