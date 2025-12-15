Zee Rajasthan
जयपुर स्टेशन पर AI से फर्जी रेल टिकट का खेल, UTS टिकट में हेरफेर कर 7 यात्रियों ने की धोखाधड़ी, रेलवे ने अक्ल ठिकाने लगाने के लिए ठोका जुर्माना

Jaipur News: जयपुर रेलवे स्टेशन पर एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है, जहां राजस्थान में पहली बार AI टूल का इस्तेमाल कर फर्जी टिकट बनाकर धोखाधड़ी की गई. स्वर्ण नगरी एक्सप्रेस से जैसलमेर से जयपुर पहुंचे 7 यात्रियों ने UTS ऐप से खरीदे गए जनरल टिकट में डिजिटल हेरफेर किया था.

Ansh Raj
Edited By Ansh Raj
Published: Dec 15, 2025, 09:43 AM IST

जयपुर स्टेशन पर AI से फर्जी रेल टिकट का खेल, UTS टिकट में हेरफेर कर 7 यात्रियों ने की धोखाधड़ी, रेलवे ने अक्ल ठिकाने लगाने के लिए ठोका जुर्माना

AI tool detects fraud in train tickets: तकनीकी सुविधा का दुरुपयोग कर रेल यात्रा में धोखाधड़ी का राजस्थान में पहला मामला सामने आया है. जयपुर रेलवे स्टेशन पर चेकिंग स्टाफ की सजगता से सात यात्रियों को AI टूल की मदद से फर्जी UTS टिकट बनाकर यात्रा करने के आरोप में पकड़ा गया. यात्रियों ने एक यात्री का मूल टिकट डिजिटल रूप से हेरफेर कर सात यात्रियों का दिखाया था. रेलवे ने सभी पर जुर्माना लगाते हुए सख्त कार्रवाई की है.

ऐसे खुला फर्जीवाड़े का राज

रविवार तड़के करीब 3 बजे स्वर्ण नगरी एक्सप्रेस (ट्रेन नंबर 12250) से जैसलमेर से सात यात्री जयपुर पहुंचे. टिकट जांच के दौरान टिकट चेकिंग स्टाफ हेमराज गुर्जर और दीपक कुमार ने टिकट मांगा तो यात्रियों ने मोबाइल पर UTS ऐप से खरीदा जनरल टिकट दिखाया. टिकट में सभी सात यात्रियों का विवरण और 1505 रुपये की राशि दर्ज थी. यात्रियों ने दावा किया कि मूल टिकट उनके एक साथी के पास था, जो स्टेशन से पहले उतर गया.

स्टाफ को शक हुआ क्योंकि UTS अनारक्षित टिकट अधिकतम चार यात्रियों के लिए ही जारी होता है. सख्ती से पूछताछ करने पर यात्रियों ने कबूल किया कि उन्होंने ऑनलाइन AI टूल की मदद से मूल टिकट में डिजिटल हेरफेर किया है.

AI टूल से कैसे किया फर्जीवाड़ा

यात्रियों ने केवल एक यात्री के लिए जारी 215 रुपये का मूल UTS टिकट लिया था. इसकी फोटो लेकर AI टूल से यात्रियों की संख्या सात कर दी और राशि 1505 रुपये दिखा दी. जांच में जैसलमेर स्टेशन से टिकट विवरण का मिलान कराया गया तो पूरा फर्जीवाड़ा खुल गया. यह राजस्थान में AI टूल के जरिए रेल टिकट में छेड़छाड़ का पहला पकड़ा गया मामला है.

रेलवे की कार्रवाई और चेतावनी

रेलवे ने सभी सात यात्रियों पर संयुक्त रूप से 2790 रुपये का जुर्माना लगाया. साथ ही चेतावनी दी कि AI या किसी डिजिटल माध्यम से टिकट में छेड़छाड़ दंडनीय अपराध है. ऐसे मामलों में भारी जुर्माना के अलावा कानूनी कार्रवाई भी होगी. रेलवे प्रशासन ने यात्रियों से अपील की है कि वैध टिकट के साथ ही यात्रा करें और किसी भी तरह की धोखाधड़ी से बचें.

यह घटना डिजिटल तकनीक के दुरुपयोग की बढ़ती प्रवृत्ति को उजागर करती है. रेलवे स्टाफ की सतर्कता से बड़ा फर्जीवाड़ा पकड़ा गया, जिससे अन्य यात्रियों को भी सबक मिलेगा. रेलवे अब ऐसे मामलों पर और सख्त निगरानी रखने की योजना बना रहा है.

