सांभर झील में बर्ड फेस्टिवल 2026 का भव्य आगाज, लाखों प्रवासी पक्षियों का जादुई नजारा

सांभर झील (जयपुर से लगभग 80 किमी दूर), एशिया की सबसे बड़ी खारे पानी की झील और रामसर साइट, में सांभर बर्ड फेस्टिवल 2026 का भव्य आगाज हुआ.
Rajasthan News: सांभर झील (जयपुर) में आज सांभर बर्ड फेस्टिवल 2026 का आगाज हुआ. राजस्थान वन विभाग द्वारा आयोजित इस फेस्टिवल का शुभारंभ डीएफओ वी. केतन और एसडीएम ऋषि राज कपिल ने किया. यह कार्यक्रम झापोक इंटरप्रिटेशन सेंटर (झपोक) में सांभर झील के किनारे आयोजित किया गया. फरवरी 2026 में यह पहला ऐसा बर्ड फेस्टिवल है, जो सांभर झील की अनूठी वेटलैंड पारिस्थितिकी और प्रवासी पक्षियों को संरक्षित करने पर केंद्रित है.
प्रवासी पक्षियों की अद्भुत दुनिया
सांभर झील, जो रामसर साइट के रूप में मान्यता प्राप्त है, सर्दियों में लाखों प्रवासी पक्षियों का घर बन जाती है. फेस्टिवल में पक्षी प्रेमियों, पर्यटकों, विद्यार्थियों और स्थानीय लोगों को नजदीक से फ्लेमिंगो, पेलिकन, स्टॉर्क, क्रेन आदि पक्षियों को देखने का मौका मिला. बर्ड वाचिंग सेशन में दूरबीनों से पक्षियों का अवलोकन किया गया, जिससे प्रकृति की खूबसूरती और जैव विविधता का प्रत्यक्ष अनुभव हुआ.
विविध गतिविधियां और प्रतियोगिताएं
फेस्टिवल में कई आकर्षक कार्यक्रम आयोजित किए गए, जिनमें स्कूली बच्चों के लिए क्विज प्रतियोगिता और पेंटिंग कॉम्पिटिशन शामिल थे. बच्चे प्रवासी पक्षियों की सुंदर पेंटिंग्स बनाकर उत्साह से भाग लेते दिखे. इसके अलावा नमक उत्पादन की प्रदर्शनी, वेटलैंड मित्र पंजीकरण अभियान और पर्यावरण जागरूकता सत्र चले. कठपुतली नृत्य के माध्यम से पक्षी संरक्षण का संदेश दिया गया. सांभर साल्ट ने भी स्टॉल लगाकर प्राकृतिक नमक के स्वास्थ्य लाभ बताए.
जागरूकता और संरक्षण पर जोर
फेस्टिवल का मुख्य उद्देश्य पक्षी संरक्षण, वेटलैंड पारिस्थितिकी और जैव विविधता के प्रति जागरूकता फैलाना था. वन विभाग, स्थानीय प्रशासन और सांभर साल्ट सहित कई संगठनों ने सहयोग किया. हजारों किलोमीटर दूर से आने वाले पक्षियों के रहन-सहन, भोजन और सुरक्षा पर जानकारी साझा की गई. यह प्रयास सांभर झील को एक सुरक्षित प्रवासी ठिकाना बनाने में महत्वपूर्ण है.
