Zee Rajasthan
Add Zee News as a Preferred SourceGoogle Preferred
mobile app

सांभर झील में बर्ड फेस्टिवल 2026 का भव्य आगाज, लाखों प्रवासी पक्षियों का जादुई नजारा

सांभर झील (जयपुर से लगभग 80 किमी दूर), एशिया की सबसे बड़ी खारे पानी की झील और रामसर साइट, में सांभर बर्ड फेस्टिवल 2026 का भव्य आगाज हुआ.

Ansh Raj
Edited ByAnsh Raj
Published:Feb 28, 2026, 09:08 AM IST | Updated:Feb 28, 2026, 09:08 AM IST

Trending Photos

राजस्थान में अचानक बढ़ी तपिश! बाड़मेर 36.5 डिग्री के साथ सबसे गर्म इलाका, चटकती धूप से छूटे पसीने
6 Photos
Rajasthan ka Thermometer

राजस्थान में अचानक बढ़ी तपिश! बाड़मेर 36.5 डिग्री के साथ सबसे गर्म इलाका, चटकती धूप से छूटे पसीने

राजस्थान में धड़ाम हुआ सोना, गिरकर इस रेट पहुंचा गोल्ड, चांदी के दाम भी जारी
8 Photos
Rajasthan Gold Silver Price Today

राजस्थान में धड़ाम हुआ सोना, गिरकर इस रेट पहुंचा गोल्ड, चांदी के दाम भी जारी

राजस्थान में किस करवट बैठेगा मौसम का ऊंट? जानें अपने शहर में वेदर का हाल
12 Photos
rajasthan weather update

राजस्थान में किस करवट बैठेगा मौसम का ऊंट? जानें अपने शहर में वेदर का हाल

राजस्थानी स्टाइल में घर पर बनाएं गट्टे की सूखी सब्जी, जानें रेसिपी और फायदे
7 Photos
Gatte Ki Sukhi Sabji

राजस्थानी स्टाइल में घर पर बनाएं गट्टे की सूखी सब्जी, जानें रेसिपी और फायदे

सांभर झील में बर्ड फेस्टिवल 2026 का भव्य आगाज, लाखों प्रवासी पक्षियों का जादुई नजारा

Rajasthan News: सांभर झील (जयपुर) में आज सांभर बर्ड फेस्टिवल 2026 का आगाज हुआ. राजस्थान वन विभाग द्वारा आयोजित इस फेस्टिवल का शुभारंभ डीएफओ वी. केतन और एसडीएम ऋषि राज कपिल ने किया. यह कार्यक्रम झापोक इंटरप्रिटेशन सेंटर (झपोक) में सांभर झील के किनारे आयोजित किया गया. फरवरी 2026 में यह पहला ऐसा बर्ड फेस्टिवल है, जो सांभर झील की अनूठी वेटलैंड पारिस्थितिकी और प्रवासी पक्षियों को संरक्षित करने पर केंद्रित है.

प्रवासी पक्षियों की अद्भुत दुनिया
सांभर झील, जो रामसर साइट के रूप में मान्यता प्राप्त है, सर्दियों में लाखों प्रवासी पक्षियों का घर बन जाती है. फेस्टिवल में पक्षी प्रेमियों, पर्यटकों, विद्यार्थियों और स्थानीय लोगों को नजदीक से फ्लेमिंगो, पेलिकन, स्टॉर्क, क्रेन आदि पक्षियों को देखने का मौका मिला. बर्ड वाचिंग सेशन में दूरबीनों से पक्षियों का अवलोकन किया गया, जिससे प्रकृति की खूबसूरती और जैव विविधता का प्रत्यक्ष अनुभव हुआ.

विविध गतिविधियां और प्रतियोगिताएं
फेस्टिवल में कई आकर्षक कार्यक्रम आयोजित किए गए, जिनमें स्कूली बच्चों के लिए क्विज प्रतियोगिता और पेंटिंग कॉम्पिटिशन शामिल थे. बच्चे प्रवासी पक्षियों की सुंदर पेंटिंग्स बनाकर उत्साह से भाग लेते दिखे. इसके अलावा नमक उत्पादन की प्रदर्शनी, वेटलैंड मित्र पंजीकरण अभियान और पर्यावरण जागरूकता सत्र चले. कठपुतली नृत्य के माध्यम से पक्षी संरक्षण का संदेश दिया गया. सांभर साल्ट ने भी स्टॉल लगाकर प्राकृतिक नमक के स्वास्थ्य लाभ बताए.

Add Zee News as a Preferred Source

Trending Now


जागरूकता और संरक्षण पर जोर
फेस्टिवल का मुख्य उद्देश्य पक्षी संरक्षण, वेटलैंड पारिस्थितिकी और जैव विविधता के प्रति जागरूकता फैलाना था. वन विभाग, स्थानीय प्रशासन और सांभर साल्ट सहित कई संगठनों ने सहयोग किया. हजारों किलोमीटर दूर से आने वाले पक्षियों के रहन-सहन, भोजन और सुरक्षा पर जानकारी साझा की गई. यह प्रयास सांभर झील को एक सुरक्षित प्रवासी ठिकाना बनाने में महत्वपूर्ण है.

राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan Newsऔर पाएं Jaipur Newsकी हर पल की जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!


ये भी पढ़ें-

Tags

Trending news