Indigo Flight Cancelled: इंडिगो एयरलाइंस में चल रही बड़ी तकनीकी और परिचालन समस्याओं के कारण राजस्थान के तीन प्रमुख हवाई अड्डों जयपुर, जोधपुर और उदयपुर पर लगातार तीसरे दिन भी यात्रियों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ा. शुक्रवार को इन तीनों एयरपोर्ट पर 60 से अधिक उड़ानें रद्द या अत्यधिक देरी से संचालित हुईं.

जयपुर एयरपोर्ट पर स्थिति सबसे गंभीर रही, जहां 90 में से 45 फ्लाइटें रद्द हुईं और करीब 10,000 यात्री फंसे रहे. जयपुर से मुंबई, कोलकाता, इंदौर, लखनऊ, बेंगलूरु और पुणे समेत कई शहरों के बीच उड़ानों में 13 से 14 घंटे तक की देरी हुई, जिसके चलते कई लोग ट्रेन और बसों से रवाना होने को मजबूर हुए. जोधपुर में 8 और उदयपुर में 10 फ्लाइटें रद्द होने से यात्रियों ने कंपनी पर पूर्व सूचना न देने का आरोप लगाया.

यात्रियों के लिए रेलवे की पहल

हवाई सेवाओं के बड़े पैमाने पर रद्द होने के कारण यात्रियों की सुविधा को देखते हुए, रेलवे प्रशासन ने तुरंत दो जोड़ी स्पेशल ट्रेनों के संचालन का निर्णय लिया है.

उत्तर पश्चिम रेलवे (NWR) के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी शशि किरण के अनुसार, निम्नलिखित स्पेशल ट्रेनें चलाई जाएंगी- 09729 दुर्गापुरा (जयपुर)-बान्द्रा टर्मिनस स्पेशल, यह ट्रेन 7 दिसंबर को दोपहर 12.25 बजे दुर्गापुरा से रवाना होगी. 04725 हिसार-खडकी (मुंबई उपनगरीय) स्पेशल, यह 7 दिसंबर को सुबह 5.50 बजे हिसार से चलकर दोपहर 12.40 बजे जयपुर पहुंचेगी और 1 बजे खडकी के लिए रवाना होगी.

इंडिगो ने 5 से 15 दिसंबर के बीच की बुकिंग पर कैंसिलेशन और री-शेड्यूलिंग पूरी तरह मुफ्त करने की घोषणा की है, लेकिन यात्री अभी भी सोमवार की उड़ानों को लेकर असमंजस में हैं.

