Zee Rajasthan
Add Zee News as a Preferred SourceGoogle Preferred
mobile app

राजस्थान में फ्लाइट संकट, जयपुर-जोधपुर-उदयपुर में 60 से ज्यादा उड़ानें रद्द, रेलवे ने चलाई 2 स्पेशल ट्रेनें

Rajasthan News: इंडिगो के हवाई संकट के कारण जयपुर, जोधपुर और उदयपुर में 60 से अधिक फ्लाइटें रद्द हुईं, जिससे यात्री फंसे रहे. यात्रियों की सुविधा के लिए रेलवे ने दुर्गापुरा-बान्द्रा टर्मिनस और हिसार-खडकी के लिए दो जोड़ी स्पेशल ट्रेनें 7 दिसंबर से चलाने की घोषणा की है.

Arti Patel
Edited By Arti Patel
Reported By Zee Rajasthan Web Team
Published: Dec 06, 2025, 10:06 AM IST | Updated: Dec 06, 2025, 10:09 AM IST

Trending Photos

क्या आप जानते हैं? राजस्थान के हजारों किसानों का पैसा सिर्फ एक फॉर्म न भरने से रुक सकता है!
8 Photos
PM Kisan 22nd Instalment

क्या आप जानते हैं? राजस्थान के हजारों किसानों का पैसा सिर्फ एक फॉर्म न भरने से रुक सकता है!

इंद्रेश उपाध्याय-शिप्रा की शादी के Unseen फोटोज वायरल, भक्तों में छाई खुशी की लहर, कर रहे शेयर
10 Photos
Indresh Upadhyay Wedding

इंद्रेश उपाध्याय-शिप्रा की शादी के Unseen फोटोज वायरल, भक्तों में छाई खुशी की लहर, कर रहे शेयर

खेतों में ट्रैक्टर चलाने वाली राजस्थान की बेटी बनी मॉडल! जानिए ललिता नेहरा का घूंघट से लेकर रैंप तक का सफर
11 Photos
Jaipur news

खेतों में ट्रैक्टर चलाने वाली राजस्थान की बेटी बनी मॉडल! जानिए ललिता नेहरा का घूंघट से लेकर रैंप तक का सफर

Jaipur Gold Silver Price Today: शादी सीजन में बड़ा मौका! जयपुर में सोना हुआ सस्ता, चांदी भी डाउन, जानें ताजा रेट्स
8 Photos
Jaipur Gold Silver Price Today

Jaipur Gold Silver Price Today: शादी सीजन में बड़ा मौका! जयपुर में सोना हुआ सस्ता, चांदी भी डाउन, जानें ताजा रेट्स

राजस्थान में फ्लाइट संकट, जयपुर-जोधपुर-उदयपुर में 60 से ज्यादा उड़ानें रद्द, रेलवे ने चलाई 2 स्पेशल ट्रेनें

Indigo Flight Cancelled: इंडिगो एयरलाइंस में चल रही बड़ी तकनीकी और परिचालन समस्याओं के कारण राजस्थान के तीन प्रमुख हवाई अड्डों जयपुर, जोधपुर और उदयपुर पर लगातार तीसरे दिन भी यात्रियों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ा. शुक्रवार को इन तीनों एयरपोर्ट पर 60 से अधिक उड़ानें रद्द या अत्यधिक देरी से संचालित हुईं.

जयपुर एयरपोर्ट पर स्थिति सबसे गंभीर रही, जहां 90 में से 45 फ्लाइटें रद्द हुईं और करीब 10,000 यात्री फंसे रहे. जयपुर से मुंबई, कोलकाता, इंदौर, लखनऊ, बेंगलूरु और पुणे समेत कई शहरों के बीच उड़ानों में 13 से 14 घंटे तक की देरी हुई, जिसके चलते कई लोग ट्रेन और बसों से रवाना होने को मजबूर हुए. जोधपुर में 8 और उदयपुर में 10 फ्लाइटें रद्द होने से यात्रियों ने कंपनी पर पूर्व सूचना न देने का आरोप लगाया.

यात्रियों के लिए रेलवे की पहल
हवाई सेवाओं के बड़े पैमाने पर रद्द होने के कारण यात्रियों की सुविधा को देखते हुए, रेलवे प्रशासन ने तुरंत दो जोड़ी स्पेशल ट्रेनों के संचालन का निर्णय लिया है.

Add Zee News as a Preferred Source

Trending Now

उत्तर पश्चिम रेलवे (NWR) के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी शशि किरण के अनुसार, निम्नलिखित स्पेशल ट्रेनें चलाई जाएंगी- 09729 दुर्गापुरा (जयपुर)-बान्द्रा टर्मिनस स्पेशल, यह ट्रेन 7 दिसंबर को दोपहर 12.25 बजे दुर्गापुरा से रवाना होगी. 04725 हिसार-खडकी (मुंबई उपनगरीय) स्पेशल, यह 7 दिसंबर को सुबह 5.50 बजे हिसार से चलकर दोपहर 12.40 बजे जयपुर पहुंचेगी और 1 बजे खडकी के लिए रवाना होगी.

इंडिगो ने 5 से 15 दिसंबर के बीच की बुकिंग पर कैंसिलेशन और री-शेड्यूलिंग पूरी तरह मुफ्त करने की घोषणा की है, लेकिन यात्री अभी भी सोमवार की उड़ानों को लेकर असमंजस में हैं.

राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan News और पाएं Jaipur News हर पल की जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

ये भी पढ़ें-

Tags

Trending news