Rajasthan Fog Alert: राजस्थान के इन 4 जिलों में छाया अति घना कोहरा, जानें मौसम का अपडेट

Rajasthan Fog Alert:  राजस्थान मौसम विभाग ने कई जिलों में अति घना कोहरा छाने की संभावना जताई है, जिसको लेकर अलर्ट जारी किया है. इसके साथ ही कुछ जिलों में शीतलहर भी चल सकती है. 

Sneha Aggarwal
Edited By Sneha Aggarwal
Reported By Sneha Aggarwal
Published: Jan 08, 2026, 07:40 PM IST | Updated: Jan 08, 2026, 07:40 PM IST

Rajasthan Fog Alert:: राजस्थान में 8 जनवरी को राज्य में आने वाले एक सप्ताह मौसम शुष्क रहने और आगामी 2-3 दिन राज्य के कुछ भागों में सुबह के समय घना और अति घना कोहरा व शीतदिन दर्ज होने की संभावना है. आगामी दो-तीन दिनों में न्यूनतम तापमान में कोई विशेष परिवर्तन होने की संभावना नहीं है.

टोंक में कोहरा और शीतलहर का कहर

टोंक सहित आसपास के क्षेत्रों में इन दिनों घना कोहरा और शीतलहर जनजीवन पर भारी पड़ रही है. लगातार ठंडी हवाओं के कारण न्यूनतम तापमान में भारी गिरावट दर्ज की गई है. सुबह और रात के समय शीतलहर का असर सबसे अधिक देखने को मिल रहा है, जिससे आमजन को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है. घने कोहरे के कारण सड़कों पर दृश्यता कम हो गई है, जिससे वाहन चालकों को धीमी गति से वाहन चलाने पड़ रहे हैं. कई स्थानों पर सुबह के समय लोग देर से घरों से बाहर निकल रहे हैं. ठंड के चलते बाजारों में भी चहल-पहल कम नजर आ रही है.

तापमान में आई गिरावट के कारण पाला पड़ने की आशंका से किसानों की चिंता बढ़ गई है. किसान अपनी फसलों को बचाने के लिए रात के समय खेतों में धुआं करने और अन्य उपाय अपनाने को मजबूर हैं. विशेष रूप से सरसों, गेहूं और सब्जी की फसलों को नुकसान की आशंका जताई जा रही है. कड़ाके की ठंड से बचने के लिए लोग अलाव का सहारा ले रहे हैं. सार्वजनिक स्थानों, चौराहों और बस स्टैंड पर अलाव जलाते हुए लोग दिखाई दे रहे हैं. मौसम विभाग के अनुसार, आगामी दिनों में ठंड और बढ़ सकती है, जिससे शीतलहर का असर और तेज होने की संभावना है. ऐसे में प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग ने लोगों को सतर्क रहने और ठंड से बचाव के उपाय अपनाने की सलाह दी है.

सीकर में सर्दी का प्रकोप जारी

सीकर जिले के नीमकाथाना में इन दिनों लगातार सर्दी का प्रकोप बढ़ता जा रहा है. दो-तीन दिन से लगातार सर्दी में बढ़ोतरी हुई. शीत लहर और घना कोहरे से आम जनजीवन प्रभावित हो रहा है और लोगों की दिनचर्या में भी बदलाव देखने को मिल रहा है. आज कल से भी अधिक नीमकाथाना सहित आसपास के क्षेत्र में कोहरा छाया रहा, जिससे कि वाहनों की रफ्तार धीमी हो गई वाहन चालक हेडलाइट जलाकर सफर कर रहे हैं. हाईवे पर वाहन रेंग रेंग कर चल रहे हैं तो वहीं दूसरी और सर्दी से बचने के लिए लोग गर्म कपड़ों और अलाव का सहारा लेते नजर आ रहे हैं. क्षेत्र में लगातार कड़ाके की सर्दी के चलते लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है. आज की बात करें तो आज कल से भी बहुत कम विजिबिलिटी होने से वाहन चालकों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है.

ठिठुर रहा धौलपुर

धौलपुर जिले में पिछले कई दिनों से ठंड का प्रकोप लगातार बढ़ता जा रहा है. बीते तीन दिनों से ठंड और भी तेज हो गई है, सर्दी और घने कोहरे ने पूरे जिले को अपने आगोश में ले लिया है, जिससे जनजीवन पूरी तरह अस्त-व्यस्त नजर आ रहा है. सुबह-शाम हाड़ कपा देने वाली सर्दी और घना कोहरा लोगों की परेशानी बढ़ा रहा है. घने कोहरे के कारण सड़कों पर दृश्यता बेहद कम हो गई है. वाहनों की रफ्तार थम सी गई है और वाहन चालक लाइट जलाकर बेहद धीमी गति से चलते नजर आ रहे हैं. दुर्घटना की आशंका को देखते हुए लोग अनावश्यक यात्रा से बच रहे हैं. ठंड के चलते शहर के प्रमुख बाजारों, चौराहों और सड़कों पर सन्नाटा पसरा हुआ है. कड़ाके की सर्दी में लोग केवल जरूरी काम होने पर ही घरों से बाहर निकल रहे हैं. बाहर निकलने वाले लोग पूरी तरह गर्म कपड़ों से खुद को ढक कर ही बाहर आ रहे हैं .

बालेसर कस्बे में चल रही तेज शीतलहर

जोधपुर के बालेसर कस्बे सहित आसपास के क्षेत्र में कोहरे व शीतलहर का दौर जारी है. सर्द हवाओं से न्यूनतम तापमान में आई भारी गिरावट आई. न्यूनतम तापमान लुढ़ककर पहुंचा 11 डिग्री सेल्सियस पहुंचा. शीतलहर एवं ठंड के चलते विद्यार्थियों को भारी परेशानी हो रही है बाकी जिलों में ठंड को देखते हुए नर्सरी से आठवीं तक एवं आंगनवाड़ी केंद्रों में 10 जनवरी तक कर दी छुट्टियां लेकिन जोधपुर जिला प्रशासन अभी भी नींद में है.

