राजस्थान में कोहरा बना जानलेवा, सीकर सहित हुए 3 भीषण सड़क हादसे, 4 की मौत 6 छात्राएं घायल

Rajasthan Accident: राजस्थान में कड़ाके की ठंड और घने कोहरे के बीच सड़क हादसों का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है. पिछले 24 घंटों के भीतर सीकर, दौसा और बूंदी जिलों में हुए तीन अलग-अलग सड़क हादसों ने प्रदेश को दहला दिया है. इन दुर्घटनाओं में 4 लोगों की जान जा चुकी है, जबकि कोचिंग जा रही छात्राओं सहित कई लोग गंभीर रूप से घायल हैं.

1- सीकर में खाटूश्यामजी रोड पर चीख-पुकार, 3 युवकों की मौत

सीकर जिले के रींगस-खाटूश्यामजी रोड पर लांपुवा के पास देर रात करीब 2 बजे एक रूह कंपा देने वाला हादसा हुआ. यहां एक स्विफ्ट कार और सवारी गाड़ी के बीच आमने-सामने की भीषण भिड़ंत हो गई.

भीषण हादसा

इस हादसे में टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि दोनों वाहनों के परखच्चे उड़ गए. एएसआई सांवताराम गुर्जर के अनुसार, हादसे में सवारी गाड़ी चालक अजय देवंदा (रींगस) और स्विफ्ट कार सवार गौरव सैनी (दौसा) की मौके पर ही मौत हो गई.

जयपुर में तोड़ा दम

कार सवार एक अन्य युवक अजय सैनी को गंभीर हालत में जयपुर रेफर किया गया था, जहां उपचार के दौरान उसने दम तोड़ दिया. कार में सवार दो अन्य घायलों का अस्पताल में इलाज चल रहा है.

2- दौसा में कोहरे ने छिनी विजिबिलिटी, 6 छात्राएं लहूलुहान

दौसा के मंडावरी थाना क्षेत्र में सवाई माधोपुर रोड पर कोहरे के कारण एक मिनी बस दुर्घटनाग्रस्त हो गई. कल्याणपुरा गांव के समीप सड़क किनारे लकड़ियों से भरा एक 'जुगाड़' खड़ा था. घने कोहरे के कारण बस चालक को वह दिखाई नहीं दिया और बस सीधे उससे जा टकराई.

कोचिंग जा रही थीं छात्राएं

बस में सवार होकर अलग-अलग गांवों की छात्राएं लालसोट कोचिंग जा रही थीं. हादसे में 6 छात्राओं सहित 7 लोग घायल हुए हैं. थानाधिकारी सुधीर उपाध्याय ने बताया कि गंभीर रूप से घायल दो छात्राओं सहित तीन को जयपुर रेफर किया गया है.

3- बूंदी में हाईवे-52 पर ट्रेलर ने ट्रैक्टर को रौंदा

बूंदी जिले में नेशनल हाईवे-52 पर मांगली नदी की पुलिया पर एक दर्दनाक हादसा हुआ. जहां तालेड़ा थाना क्षेत्र में एक ट्रेलर और ट्रैक्टर के बीच भिड़ंत हो गई. जिसकी वजह से ट्रेलर की चपेट में आने से एक युवक की मौके पर ही मौत हो गई. हादसे के बाद कोटा-बूंदी हाईवे पर कई घंटों तक लंबा जाम लगा रहा, जिसे डीएसपी राजेश टेलर ने मौके पर पहुंचकर सुचारू करवाया.