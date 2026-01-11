Zee Rajasthan
सफेद हाथी बना राजस्थान खाद्य निगम? किराए के दफ्तर, खाली कुर्सियां… सरकारी खजाने पर भारी ये विभाग!

Rajasthan News: राजस्थान खाद्य आपूर्ति निगम अब प्रदेश के केवल 5 जिलों में काम कर रहा है, जबकि बाकी जगहों पर काम डीएसओ के पास है. बिना काम के मैनेजर्स और किराए के दफ्तरों पर हो रही फिजूलखर्ची ने इस निगम को सरकारी खजाने पर 'सफेद हाथी' बना दिया है.

Published: Jan 11, 2026, 10:15 AM IST | Updated: Jan 11, 2026, 10:15 AM IST

Rajasthan Food Corporation: राजस्थान में सरकारी तंत्र की विडंबना देखिए-एक ऐसा निगम जिसे कभी अरबों रुपये के गेहूं की जिम्मेदारी सौंपी गई थी, आज वह महज एक 'सफेद हाथी' बनकर रह गया है. राजस्थान राज्य खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति निगम (RSCSC), जिसके कंधों पर कभी प्रदेश की 27 हजार राशन दुकानों तक रसद पहुँचाने की कमान थी, आज अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहा है. सवाल उठ रहे हैं कि जब काम जिला रसद अधिकारियों (DSO) को ही करना है, तो बिना काम के अफसरों और किराए के दफ्तरों पर जनता की गाढ़ी कमाई क्यों लुटाई जा रही है?

सिमटता दायित्व: 5 जिलों तक सीमित हुआ वजूद
साल 2010 में गठित इस निगम को 2013 के 'राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम' के बाद एफसीआई से गेहूं उठाने और वितरण करने की पूरी जिम्मेदारी दी गई थी. लेकिन 15 साल बाद कहानी फिर वहीं लौट आई है. सरकार ने अब प्रदेश के 41 जिलों में से अधिकांश में गेहूं वितरण का काम वापस जिला रसद अधिकारियों को सौंप दिया है. वर्तमान में निगम की सक्रियता सिर्फ चूरू, झुंझुनू, अजमेर, भीलवाड़ा और चित्तौड़गढ़ तक ही सिमट कर रह गई है. बाकी जिलों में डीएसओ ने नए टेंडर जारी कर प्रवर्तन निरीक्षकों के जरिए पूरी व्यवस्था संभाल ली है.

फिजूलखर्ची का अड्डा: बिना काम के मैनेजर और लाखों का किराया
सबसे चौंकाने वाला पहलू इस निगम का ढांचा है. प्रदेश भर में तैनात निगम के जिला स्तरीय मैनेजर्स के पास अब व्यावहारिक रूप से कोई ठोस काम नहीं बचा है. अधिकांश जिलों में निगम आज भी लाखों रुपये के मासिक किराए वाले निजी भवनों में चल रहा है. बिना किसी जिम्मेदारी के मैनेजर्स और कर्मचारी पूरी तनख्वाह उठा रहे हैं. वे किराए के कमरों में बैठकर सिर्फ हाजिरी दर्ज करा रहे हैं, क्योंकि गेहूं के टेंडर से लेकर निगरानी तक का काम अब रसद विभाग के पास जा चुका है.

सरकार की चुप्पी पर सवाल
जब निगम की भूमिका लगभग शून्य हो चुकी है, तो इसे चलाने का औचित्य क्या है? प्रशासनिक हलकों में चर्चा है कि क्या सरकार इस निगम को बंद करने, किसी अन्य विभाग में मर्ज करने या इसे पुनर्गठित करने का साहस जुटा पाएगी? अब तक न तो इन अधिकारियों को अन्य विभागों में समायोजित करने की कोई योजना बनी है और न ही संसाधन बचाने की कोई कोशिश दिखी है.

कभी रसद आपूर्ति की रीढ़ माना जाने वाला यह निगम आज सरकारी सिस्टम की नाकामी का प्रतीक बन गया है. अरबों के गेहूं का हिसाब रखने वाला यह विभाग अब खुद एक 'लायबिलिटी' बन चुका है, जिसका खामियाजा प्रदेश का राजस्व भुगत रहा है.

