/Rajasthan News: सरकारी वर्कशॉप में प्राइवेट कोर्स का प्रमोशन, खाद्य विभाग पर उठे सवाल

Rajasthan Food Secretary Controversy: राजस्थान का खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग इन दिनों एक विवादित वर्कशॉप को लेकर चर्चा में है.विभागीय समीक्षा के नाम पर बुलाई गई इस सरकारी बैठक में निजी संस्थाओं के 'पेड कोर्स' प्रमोट किए जाने से प्रशासनिक हलकों में हड़कंप मच गया है.मामले की संवेदनशीलता इसलिए भी बढ़ गई है क्योंकि वर्कशॉप की अध्यक्षता कर रहे खाद्य सचिव अंबरीश कुमार का जुड़ाव पूर्व में इन्हीं निजी संस्थाओं से रहा है.

300 अफसर बुलाए, पर गायब रहा विभागीय एजेंडा

3 मई को एक शॉर्ट नोटिस जारी कर प्रदेशभर से 300 से अधिक जिला रसद अधिकारी (DSO), प्रवर्तन अधिकारी (EO) और प्रवर्तन निरीक्षकों (EI) को जयपुर बुलाया गया.अधिकारी गेहूं खरीद, राशन वितरण और LPG मॉनिटरिंग जैसे अहम मुद्दों पर चर्चा की उम्मीद लेकर आए थे. वर्कशॉप शुरू होते ही विभागीय मुद्दों की जगह निजी संस्थाओं के प्रतिनिधियों ने मंच संभाल लिया.

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मंच से बेचे गए 4 से 26 हजार के कोर्स

वर्कशॉप के दौरान दो अलग-अलग सत्रों में निजी संस्थानों के प्रतिनिधियों ने अपने कोर्सेज का प्रेजेंटेशन दिया.सुबह के सत्र में एक संस्था ने 'इनर इंजीनियरिंग' कोर्स का प्रचार किया, जिसकी फीस 4 हजार रुपए बताई गई. शाम के सत्र में दूसरी संस्था ने करीब 26 हजार रुपए की फीस वाले तीन दिवसीय कोर्स की मार्केटिंग की. अधिकारियों को न केवल रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया समझाई गई, बल्कि उनके फायदे भी गिनाए गए. हितों के टकराव (Conflict of Interest) का सवाल. विवाद के केंद्र में खाद्य सचिव अंबरीश कुमार हैं.

पुराना नाता

बताया जा रहा है कि सचिव महोदय वर्ष 2020 में एक निजी फाउंडेशन में प्रोजेक्ट डायरेक्टर रह चुके हैं. वर्कशॉप के दौरान उनके कथित बयान-'जो मुझ पर भरोसा करते हैं, वे इसमें रजिस्ट्रेशन कराएं'-ने इस मामले में 'हितों के टकराव' की आशंका को और गहरा दिया है.

खड़े हुए गंभीर सवाल

इस घटनाक्रम ने सरकारी पारदर्शिता पर कई बड़े सवालिया निशान लगा दिए हैं.क्या सरकारी संसाधनों और आधिकारिक मंच का इस्तेमाल प्राइवेट मार्केटिंग के लिए वैध है? बिना किसी तय एजेंडा के इतने बड़े स्तर पर अफसरों को बुलाना क्या प्रशासनिक लापरवाही नहीं? क्या यह 'मोटिवेशन' के नाम पर शुद्ध रूप से 'बिजनेस' और प्रशासनिक आचरण नियमों का उल्लंघन है?

