7 साल इंतजार के बाद मिली नौकरी… ‘मलाईदार पोस्टिंग’ के लालच में ट्रेनिंग में ही 2 फूड सेफ्टी अफसर आउट

Jaipur News: राजस्थान में नौकरी जॉइन करने के महज 50 दिन के भीतर ही भ्रष्टाचार के आरोप में दो नव-नियुक्त फूड सेफ्टी अफसरों को बर्खास्त कर दिया गया. इनमें एक महिला अधिकारी भी शामिल है. आरोप है कि राजेंद्र बुढ़ानिया और नीलम कुमारी अपने ही बैच के अभ्यर्थियों से मनचाही और “मलाईदार' फील्ड पोस्टिंग दिलाने के नाम पर डेढ़ से दो लाख रुपये तक की डील कर रहे थे. दोनों प्रोबेशन पीरियड में थे और प्रशिक्षण ले रहे थे.

हाल ही में खाद्य सुरक्षा एवं औषधि नियंत्रण आयुक्तालय में 225 खाद्य सुरक्षा अधिकारियों की नियुक्ति हुई थी. साल 2019 और 2022 की भर्तियां लंबे समय तक कोर्ट में अटकी रहीं, जिसके कारण चयनित अभ्यर्थियों को करीब सात साल इंतजार करना पड़ा. आखिरकार बीते साल 15 दिसंबर को इन 225 अभ्यर्थियों को नियुक्ति दी गई और वे प्रशिक्षण के लिए पहुंचे.

फील्ड पोस्टिंग को लेकर चर्चाएं तेज

5 जनवरी से 23 जनवरी तक सभी चयनित अधिकारियों की क्लासरूम ट्रेनिंग आयोजित की गई. देश के विभिन्न राज्यों से आए विशेषज्ञ अधिकारियों ने उन्हें ईमानदारी, प्रशासनिक प्रक्रिया और फील्ड वर्क के तौर-तरीकों का प्रशिक्षण दिया. ट्रेनिंग लगभग पूरी होने वाली थी, तभी फील्ड पोस्टिंग को लेकर चर्चाएं तेज हो गईं. इसी दौरान कुछ अभ्यर्थियों ने साथियों को मनचाही पोस्टिंग दिलाने का लालच देना शुरू कर दिया.

सात सदस्यीय जांच कमेटी गठित

विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों को मौखिक शिकायत मिली कि कुछ कैंडिडेट ट्रेनिंग खत्म होने से पहले ही पोस्टिंग के लिए पैसों की डील कर रहे हैं. शिकायतकर्ता को यह जानकारी नहीं थी कि असल में डील कौन कर रहा है. मामले की गंभीरता को देखते हुए विभाग ने सात सदस्यीय जांच कमेटी गठित की, जिसमें एडिशनल कमिश्नर, ज्वाइंट कमिश्नर और लीगल एक्सपर्ट समेत अन्य अधिकारी शामिल थे.

जांच के दौरान 225 अभ्यर्थियों में से दो पर संदेह गहराया. इसके बाद कमेटी ने डिकॉय ऑपरेशन चलाया और संदिग्ध अधिकारियों से फोन पर बातचीत की. बातचीत में राजेंद्र बुढ़ानिया और नीलम कुमारी ने कथित तौर पर पैसों के बदले मनचाही पोस्टिंग दिलाने का भरोसा दिया. कॉल रिकॉर्डिंग को सबूत के तौर पर कमेटी के सामने पेश किया गया.

10 फरवरी को किया बर्खास्त

पर्याप्त सबूत मिलने के बाद विभाग ने सख्त कार्रवाई करते हुए 10 फरवरी को दोनों अधिकारियों को प्रशिक्षण अवधि के दौरान ही बर्खास्त कर दिया. हेल्थ डिपार्टमेंट की प्रमुख सचिव गायत्री राठौड़ ने बताया कि शिकायत मिलते ही निष्पक्ष जांच कराई गई और सबूत सामने आने पर तुरंत कार्रवाई की गई.

जांच में यह भी सामने आया कि दोनों आरोपी पहले से सरकारी सेवा में थे. राजेंद्र बुढ़ानिया नागौर का निवासी है और पहले सरकारी शिक्षक के पद पर कार्यरत था, जबकि झुंझुनूं की नीलम कुमारी लैब असिस्टेंट थी. हालिया भर्ती में दोनों को खाद्य सुरक्षा अधिकारी के पद पर नियुक्ति मिली थी, लेकिन भ्रष्टाचार के आरोप ने उनका करियर शुरू होने से पहले ही खत्म कर दिया.

