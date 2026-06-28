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Jaipur: बड़े बदलाव की तैयारी में वन विभाग, IFS अफसर को मिल सकती जयपुर की कमान

राजस्थान में तबादलों के दौर के बीच वन विभाग में बड़े प्रशासनिक फेरबदल की चर्चाएं तेज हो गई हैं. सूत्रों के अनुसार, जयपुर वन क्षेत्र की कमान पहली बार किसी IFS अधिकारी को सौंपी जा सकती है.  
 

Edited bySneha AggarwalReported byAshish chauhan
Published: Jun 28, 2026, 02:51 PM|Updated: Jun 28, 2026, 02:51 PM
Jaipur: बड़े बदलाव की तैयारी में वन विभाग, IFS अफसर को मिल सकती जयपुर की कमान
Image Credit: बड़े बदलाव की तैयारी में वन विभागSource: ज़ी न्यूज़ डेस्क

Jaipur News: तबादलों के मौसम के बीच जंगल वाले महकमे में बड़ा फेरबदल होगा. वन विभाग में तबादलों के लिए सिफारिशों का दौर शुरू हो गया है. ऐसे में सबकी निगाहे सवाई माधोपुर टाइगर रिजर्व, सरिस्का के साथ-साथ जयपुर पर भी रहेगी.

IFS अफसर को मिल सकती जयपुर की कमान
जयपुर के जंगल में वन विभाग के फेल, बार-बार लापरवाही, लेकिन नहीं गिरी कोई गाज. अब बड़े बदलाव की तैयारी में विभाग. क्या यह है महज चर्चा या अबकी बार होगा बड़ा फेरबदल? जंगल में लापरवाही की हदें पार होने के बावजूद वन विभाग एक्शन में नहीं दिखा.

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चाहे तेंदुआ बाहर आने की घटनाएं हो या फिर नाहरगढ़ बॉयोलॉजिक पार्क में भारी लापरवाही. जिम्मेदारों पर एक्शन तो दूर की बात, उन्हें हटाया तक नहीं गया, लेकिन अब तबादलों का मौसम आ गया. बताया जा रहा है कि RFS की जगह IFS अफसर जयपुर की कमान दी जा सकता है.

वहीं, जयपुर की और टीमों में बदलाव संभव है. बॉयोलॉजिक पार्क के साथ साथ तीनों लेपर्ड सफारी से भी कई अफसरों की विदाई हो सकती है.पिछले दिनों जी मीडिया ने जंगल का काला सच दिखाया था, जिसमें रिपोर्टर ने बिना रोक टोक और बिना टिकट के सफारी की, जंगल घूमे.

सिविल लाइंस समेत कई वीआईपी इलाकों में मूवमेंट
जयपुर में पिछले साल तेंदुए के जंगल से बाहर आने की घटनाएं हुए, पिछले साल नवंबर महीने में सिविल लाइन्स जैसे अति महत्वपूर्ण VIP इलाके में एक तेंदुआ घुस आया था. इसके अलावा गुर्जर घाटी, दुर्गापुरा, गोपालपुरा यहां तक घनी आबादी वाले इलाके सीकर हाउस, शास्त्री नगर और चांदपोल तक तेंदुआ पहुंच गया. बार-बार तेंदुआ बाहर आने की घटनाओं से बड़े सवाल खड़े हो रहे थे.

नाहरगढ़ बायोलॉजिकल पार्क में घटनाएं हुई
नाहरगढ़ बायोलॉजिकल पार्क लगातार विवादों में घिरा रहा. हाल ही में एनक्लोजर से बार्किंग डियर लापता हुआ. तेंदुआ पिंजरे से बाहर आ गया. टाइगर सफारी का टिकट पूरा लिया या सफर अधूरा करवाया गया. सफारी के दौरान एक गाड़ी का पहिया टूटी सड़क में धंस गया, जिससे उसमें सवार पर्यटक करीब 30 मिनट तक जंगल में बाघ के सामने फंसे रहे.

इस दौरान पर्यटकों के मोबाइल से वीडियों भी डिलीट करवाया. लॉयन सफारी में हुई, जिस दौरान सैलानी बाल-बाल बचे. सफारी के पर्यटकों से भरी बस में आग लग गई. बाहर शेर था, अंदर आग थी. ऐसे में जयपुर में वन विभाग की टीम में बड़ा बदलाव संभव है.


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Sneha Aggarwal

Sneha Aggarwal

मैं स्नेहा अग्रवाल जी राजस्थान न्यूज में सब एडिटर के रूप में कार्यरत हूं और राजस्थान से जुड़ी हर बड़ी से बड़ी और छोटी से छोटी न्यूज़ पर पकड़ रखती हूं. क्राइम और कल्चर की खबरों में दिलचस्पी है. मुझे डिजिटल मीडिया का करीब 4 साल का साल का अनुभव है. इससे पहले मैं ZeeBihar में अपनी सेवाएं दे चुकी हूं. 4 साल के जर्नलिज्म करियर में लोकल, क्राइम, हेल्थ, एंटरटेनमेंट, वायरल और लाइफस्टाइल बीट पर काम किया है. मैंने यहां पर राजस्थान विधानसभा चुनाव, पंचायत चुनाव, ऑपेरशन सिंदूर समेत कई बड़े ईवेंट्स कवर किए हैं.

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