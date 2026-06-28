/Jaipur: बड़े बदलाव की तैयारी में वन विभाग, IFS अफसर को मिल सकती जयपुर की कमान

Jaipur News: तबादलों के मौसम के बीच जंगल वाले महकमे में बड़ा फेरबदल होगा. वन विभाग में तबादलों के लिए सिफारिशों का दौर शुरू हो गया है. ऐसे में सबकी निगाहे सवाई माधोपुर टाइगर रिजर्व, सरिस्का के साथ-साथ जयपुर पर भी रहेगी.

IFS अफसर को मिल सकती जयपुर की कमान

जयपुर के जंगल में वन विभाग के फेल, बार-बार लापरवाही, लेकिन नहीं गिरी कोई गाज. अब बड़े बदलाव की तैयारी में विभाग. क्या यह है महज चर्चा या अबकी बार होगा बड़ा फेरबदल? जंगल में लापरवाही की हदें पार होने के बावजूद वन विभाग एक्शन में नहीं दिखा.

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चाहे तेंदुआ बाहर आने की घटनाएं हो या फिर नाहरगढ़ बॉयोलॉजिक पार्क में भारी लापरवाही. जिम्मेदारों पर एक्शन तो दूर की बात, उन्हें हटाया तक नहीं गया, लेकिन अब तबादलों का मौसम आ गया. बताया जा रहा है कि RFS की जगह IFS अफसर जयपुर की कमान दी जा सकता है.

वहीं, जयपुर की और टीमों में बदलाव संभव है. बॉयोलॉजिक पार्क के साथ साथ तीनों लेपर्ड सफारी से भी कई अफसरों की विदाई हो सकती है.पिछले दिनों जी मीडिया ने जंगल का काला सच दिखाया था, जिसमें रिपोर्टर ने बिना रोक टोक और बिना टिकट के सफारी की, जंगल घूमे.

सिविल लाइंस समेत कई वीआईपी इलाकों में मूवमेंट

जयपुर में पिछले साल तेंदुए के जंगल से बाहर आने की घटनाएं हुए, पिछले साल नवंबर महीने में सिविल लाइन्स जैसे अति महत्वपूर्ण VIP इलाके में एक तेंदुआ घुस आया था. इसके अलावा गुर्जर घाटी, दुर्गापुरा, गोपालपुरा यहां तक घनी आबादी वाले इलाके सीकर हाउस, शास्त्री नगर और चांदपोल तक तेंदुआ पहुंच गया. बार-बार तेंदुआ बाहर आने की घटनाओं से बड़े सवाल खड़े हो रहे थे.

नाहरगढ़ बायोलॉजिकल पार्क में घटनाएं हुई

नाहरगढ़ बायोलॉजिकल पार्क लगातार विवादों में घिरा रहा. हाल ही में एनक्लोजर से बार्किंग डियर लापता हुआ. तेंदुआ पिंजरे से बाहर आ गया. टाइगर सफारी का टिकट पूरा लिया या सफर अधूरा करवाया गया. सफारी के दौरान एक गाड़ी का पहिया टूटी सड़क में धंस गया, जिससे उसमें सवार पर्यटक करीब 30 मिनट तक जंगल में बाघ के सामने फंसे रहे.

इस दौरान पर्यटकों के मोबाइल से वीडियों भी डिलीट करवाया. लॉयन सफारी में हुई, जिस दौरान सैलानी बाल-बाल बचे. सफारी के पर्यटकों से भरी बस में आग लग गई. बाहर शेर था, अंदर आग थी. ऐसे में जयपुर में वन विभाग की टीम में बड़ा बदलाव संभव है.