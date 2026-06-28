/राजस्थान वनपाल भर्ती परीक्षा शुरू, 3.70 लाख अभ्यर्थियों की किस्मत दांव पर, सुरक्षा के कड़े इंतजाम

Jaipur News: राजस्थान में वनपाल भर्ती परीक्षा का आयोजन रविवार को सुबह 11 बजे से दोपहर 1 बजे तक किया गया. प्रदेशभर में 259 पदों के लिए आयोजित इस भर्ती परीक्षा में करीब 3 लाख 70 हजार अभ्यर्थी शामिल हुए. परीक्षा को शांतिपूर्ण, निष्पक्ष और नकलमुक्त तरीके से संपन्न कराने के लिए प्रशासन की ओर से व्यापक तैयारियां की गई हैं.

38 शहरों में एक साथ हुई परीक्षा

Add Zee News as a Preferred Source

वनपाल भर्ती परीक्षा के लिए प्रदेश के 38 शहरों में कुल 1187 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं. सभी केंद्रों पर निर्धारित समय पर परीक्षा शुरू हुई. परीक्षा में शामिल होने वाले अभ्यर्थियों को तय दिशा निर्देशों के अनुसार ही परीक्षा केंद्र में प्रवेश दिया गया. परीक्षा के दौरान सभी केंद्रों पर सुरक्षा व्यवस्था और निगरानी को लेकर विशेष इंतजाम किए गए.

जयपुर में सबसे अधिक परीक्षा केंद्र

राजधानी जयपुर में सबसे अधिक 167 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं. यहां कुल 59 हजार 103 अभ्यर्थियों ने परीक्षा में भाग लिया. बड़ी संख्या में परीक्षार्थियों के पहुंचने को देखते हुए प्रशासन ने यातायात, सुरक्षा और अन्य आवश्यक व्यवस्थाओं पर विशेष ध्यान दिया. परीक्षा केंद्रों के बाहर भी पर्याप्त संख्या में पुलिस बल और प्रशासनिक अधिकारी तैनात रहे.

प्रवेश से पहले हुई सघन जांच

परीक्षा की पारदर्शिता बनाए रखने के लिए सभी परीक्षा केंद्रों पर अभ्यर्थियों की प्रवेश से पहले गहन जांच की गई. निर्धारित दिशा निर्देशों का पालन सुनिश्चित करते हुए ही परीक्षार्थियों को केंद्रों में प्रवेश दिया गया. परीक्षा के दौरान नियमों का सख्ती से पालन कराया गया ताकि किसी भी प्रकार की अनियमितता की संभावना न रहे.

लगातार हो रही परीक्षा व्यवस्था की मॉनिटरिंग

राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के अध्यक्ष आलोक राज प्रदेशभर में परीक्षा व्यवस्था की लगातार मॉनिटरिंग कर रहे हैं. परीक्षा संचालन की स्थिति पर लगातार नजर रखी जा रही है ताकि किसी भी केंद्र पर कोई समस्या आने पर तुरंत आवश्यक कार्रवाई की जा सके.

जयपुर में एडीएम संभाल रहे समन्वय की जिम्मेदारी

जयपुर जिले में परीक्षा संचालन और समन्वय की जिम्मेदारी जिला समन्वयक एवं अतिरिक्त जिला कलक्टर नरेंद्र वर्मा को सौंपी गई है. उनकी निगरानी में विभिन्न विभागों के अधिकारी परीक्षा व्यवस्थाओं का निरीक्षण कर रहे हैं और सभी केंद्रों पर आवश्यक व्यवस्थाएं सुनिश्चित की जा रही हैं.

प्रशासन, पुलिस और शिक्षा विभाग की संयुक्त टीमें तैनात

भर्ती परीक्षा को निष्पक्ष, पारदर्शी और नकलमुक्त बनाने के उद्देश्य से प्रशासन, पुलिस और शिक्षा विभाग की संयुक्त टीमें प्रदेशभर के परीक्षा केंद्रों पर तैनात की गई हैं. सभी केंद्रों पर विशेष निगरानी रखी जा रही है ताकि परीक्षा प्रक्रिया बिना किसी व्यवधान के संपन्न हो सके. अधिकारियों के अनुसार परीक्षा के दौरान सभी निर्धारित नियमों का पालन कराया जा रहा है और पूरी प्रक्रिया पर लगातार नजर रखी जा रही है.