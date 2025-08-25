केंद्र सरकार पर अशोक गहलोत का तीखा हमला, बोले- देश को कांग्रेस की जरूरत

Jaipur News: राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने आज पीसीसी मुख्यालय में केंद्र सरकार और प्रदेश सरकार पर तीखे हमले बोले. अशोक गहलोत ने कहा कि देश को कांग्रेस की जरूरत है. अगर कांग्रेस एकजुट होगी तो देश मजबूत होगा.

गहलोत ने केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह पर आरोप लगाते हुए कहा कि राहुल गांधी की यात्रा शुरू होते ही अचानक कानून लाना उनकी नकारात्मक सोच को दर्शाता है. उन्होंने कहा कि कई नेताओं को केस बनाकर जेल भेजा गया और पद से हटाया गया.

यह सोच पार्टी को डुबो देगी, देश सब देख रहा है. गृहमंत्री को सुरक्षा पर ध्यान देना चाहिए, जबकि मणिपुर की घटना पर प्रधानमंत्री तक नहीं गए. गहलोत ने उपराष्ट्रपति जगदीप धनकड़ के अचानक दिए इस्तीफे को लेकर भी सवाल उठाए. उन्होंने कहा कि इतने बड़े पद पर कोई बिना कारण इस्तीफा नहीं देता.

अमित शाह ने बदनामी से बचाने के लिए स्वास्थ्य कारण का जुमला दिया, लेकिन अगर स्वास्थ्य बिगड़ा होता, तो मिलने कौन गया. यह दबाव की राजनीति है. राजस्थान की महत्वाकांक्षी पचपदरा रिफाइनरी परियोजना पर गहलोत ने कहा कि इसे पूरी तरह बर्बाद कर दिया गया है. हमारी योजनाओं को बंद कर दिया गया. किसान-मजदूर परेशान हैं. उद्योगों का भविष्य अंधकार में डाल दिया गया है.

