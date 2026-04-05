मिडिल ईस्ट वॉर में देवदूत बना राजस्थान फाउंडेशन, खाड़ी देशों से 1100 से अधिक राजस्थानी सुरक्षित स्वदेश लौटे

Jaipur News: पश्चिम एशिया (मिडिल ईस्ट) में छिड़े युद्ध के बीच वहां बसे भारतीयों और विशेषकर राजस्थानियों के लिए राजस्थान फाउंडेशन और उसके अंतरराष्ट्रीय चैप्टर्स राहत की नई किरण बनकर उभरे हैं. युद्ध के कारण अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे बंद होने और आवागमन ठप होने से फंसे हजारों नागरिकों को भारतीय दूतावास के समन्वय से सुरक्षित स्वदेश लाने का मिशन युद्धस्तर पर जारी है.

साझा प्रयासों से मिली बड़ी राहत

राजस्थान फाउंडेशन के दुबई, रियाद, कुवैत और बहरीन चैप्टर्स ने RBPG, IPF, VBPG, MYM, JITO और अन्य प्रवासी संगठनों के साथ मिलकर एक मजबूत नेटवर्क तैयार किया है. बता दें कि 'भारतीय पीपुल फोरम' (IPF-UAE) ने सातों अमीरात और अल ऐन में 24x7 हेल्पलाइन शुरू की है, ताकि संकट में फंसे लोग सीधे स्थानीय टीम से संपर्क कर सकें. दूतावास के समन्वय से फंसे हुए लोगों के लिए भोजन, होटल में ठहरने और मेडिकल सहायता की व्यवस्था की जा रही है.

दुबई चैप्टर (UAE), 315 से अधिक लोगों की घर वापसी

दुबई में फंसे पर्यटकों और प्रवासियों को निकालने के लिए वैकल्पिक मार्गों का सहारा लिया गया. जहां एक शादी समारोह में गए 150 लोगों और जोधपुर के 120 लोगों (महाराज समूह) को सुरक्षित निकाला गया. बता दें कि मस्कट, फुजैरा और रस-अल-खैमा के रास्तों से 21 भारतीयों को भारत पहुँचाया गया.

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रियाद चैप्टर (सऊदी अरब), 1400 लोगों को मिली मदद

मिडिल ईस्ट वॉर के चलते सऊदी अरब से अब तक 1400 से अधिक लोगों को उनके देश वापस भेजा गया है, जिनमें करीब 350 राजस्थानी शामिल हैं. जहां 300 लोग कुवैत के रास्ते और 1000 से अधिक लोग बहरीन के मार्ग से भारत आए. कतर से आई भारतीय बास्केटबॉल टीम को दम्माम हवाई अड्डे के माध्यम से विशेष सुविधा प्रदान की गई.

राजस्थानिस इन बहरीन, चार्टर विमानों का इंतजाम

बहरीन चैप्टर ने पर्यटकों की वापसी में बेहद सक्रिय भूमिका निभाई है. जिसके लिए 16 मार्च को 112 लोगों को मुंबई और 18 मार्च को 282 लोगों को चार्टर विमान से दिल्ली भेजा गया. बहरीन में करीब 21 हजार राजस्थानी सुरक्षित बताए जा रहे हैं, जिनके लिए ब्लड कैंप और मेडिकल सहायता भी उपलब्ध कराई गई.

राजस्थान दर्पण एसोसिएशन (कुवैत)

कुवैत में भारतीय दूतावास और स्थानीय मंत्रालयों के सहयोग से करीब 600 लोगों को उड़ानों के जरिए वतन भेजा गया, जिनमें 130 के करीब राजस्थानी थे. कुवैत में रह रहे 1 लाख से अधिक राजस्थानी सदस्यों से नियमित संपर्क साधा जा रहा है.

राजस्थान फाउंडेशन का पक्ष

अमराराम जांगिड़ (अध्यक्ष, राजस्थान फाउंडेशन दुबई चैप्टर) ने बताया कि राजस्थान फाउंडेशन मुख्यालय और भारतीय मिशनों के करीबी तालमेल से अब तक करीब 1100 राजस्थानियों को खाड़ी देशों से वापस लाया जा चुका है. विदेश मंत्रालय (MEA) द्वारा जारी इमरजेंसी नंबर्स की जानकारी सोशल मीडिया के जरिए लगातार साझा की जा रही है.

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