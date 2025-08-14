Rajasthan में सुदृढ़ होंगी निःशुल्क जांच सुविधाएं, हब और स्पॉक मॉडल से गांव-कस्बों तक पहुंचेगी सेवा

Jaipur News: प्रदेश में निःशुल्क जांच सुविधाओं को विस्तार और गुणवत्ता देने के लिए चिकित्सा संस्थानों की प्रयोगशालाओं को हब एवं स्पॉक मॉडल पर विकसित किया जाएगा. हाल ही में हुए स्वास्थ्य भवन में चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री गजेन्द्र सिंह खींवसर और प्रमुख शासन सचिव गायत्री राठौड़ की उपस्थिति में इस संबंध में एमओयू पर हस्ताक्षर हुए. एमओयू राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, टेलीकम्यूनिकेशंस इंडिया लिमिटेड और कृष्णा डायग्नोस्टिक लिमिटेड के बीच हुआ.

जन स्वास्थ्य निदेशक डॉ. रवि प्रकाश शर्मा ने बताया कि अब हर जिले के हर सरकारी अस्पताल में सभी प्रकार की जांचे हब एवं स्पॉक मॉडल के माध्यम से हो सकेंगी. योजना के तहत जिला चिकित्सालयों में 145, उप जिला व सैटेलाइट चिकित्सालयों में 117, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों में 101 और प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों व डिस्पेंसरी में 66 प्रकार की जांचें आउटसोर्स मोड पर उपलब्ध होंगी. इसके लिए प्रदेश में 42 मदर लैब, 135 हब लैब और 1335 स्पॉक्स चिन्हित किए गए हैं. मदर लैब में सभी 145 जांचें इन-हाउस होंगी, जबकि हब व स्पॉक्स में कुछ जांचें वहीं और शेष नमूने उच्च स्तरीय लैब में भेजे जाएंगे.

सेवा प्रदाता द्वारा मदर और हब लैब में यूएसएफडीए और यूरोपियन सीई प्रमाणित उपकरण लगाए जाएंगे. नमूना संग्रह से लेकर रिपोर्टिंग तक सभी प्रक्रियाएं ऑनलाइन लेबोरेट्री इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट सिस्टम से जुड़ी होंगी, जिससे मरीज घर बैठे जांच रिपोर्ट प्राप्त कर सकेंगे. 42 मदर लैब को तय समय में एनएबीआई-एक्रीडेटेड किया जाएगा. इस पहल से न केवल जांचों की संख्या और गुणवत्ता में सुधार होगा, बल्कि रिपोर्ट मिलने का समय भी घटेगा.

