/कोटा, बीकानेर और जोधपुर के मामलों का आपस में कोई संबंध नहीं- मंत्री गजेंद्र सिंह खींवसर

Jaipur News: राजस्थान में हाल ही में सामने आए प्रसूताओं के मामलों को लेकर चिकित्सा मंत्री गजेंद्र सिंह खींवसर ने कहा कि राज्य में मातृ मृत्यु दर (MMR) में लगातार सुधार हो रहा है. उन्होंने बताया कि प्रदेश में MMR 82 से घटकर 64 प्रति लाख तक पहुंच गई है.

वहीं, साल 2025-26 में मातृ मृत्यु के मामलों की संख्या 1094 से घटकर 821 रह गई है और कुल डिलीवरी के मुकाबले डेथ रेट केवल 0.06 प्रतिशत है. मंत्री ने कहा कि कोटा, बीकानेर और जोधपुर में सामने आए मामलों का आपस में कोई संबंध नहीं है और हर एक मामले की अलग-अलग जांच की जा रही है.

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उन्होंने बताया कि जोधपुर में भर्ती 6 प्रसूताएं पूरी तरह स्थिर हैं और खतरे से बाहर हैं. एक गंभीर महिला, जिसे हाई डायबिटीज और हाई ब्लड प्रेशर की समस्या थी, उसे बेहतर उपचार के लिए एम्स रेफर कर दिया गया है, जबकि पीलिया से पीड़ित दूसरी प्रसूता का इलाज एमडीएम अस्पताल में चल रही है.

खींवसर ने कहा कि गंभीर अवस्था में अस्पताल पहुंचने वाले मरीजों के मामलों की परिस्थितियां अलग होती है. फिर भी सभी मामलों की लगातार मॉनिटरिंग की जा रही है. बीकानेर मामले में भी जांच रिपोर्ट आने के बाद नियमानुसार आगे की कार्रवाई की जाएगी.

बता दें कि राजस्थान के अस्पतालों में सिजेरियन डिलीवरी के बाद प्रसूताओं की तबीयत बिगड़ने और मौतों के कई मामले आए हैं. प्रदेश के कोटा और बीकानेर में गंभीर हालत और कुछ महिलाओं की दुखद मौत के बाद हुई. वहीं, इसके बाद जोधपुर के पावटा जिला अस्पताल में भी 8 महिलाओं के स्वास्थ्य बिगड़ा.

जोधपुर पावट जिला अस्पताल में 20 जून को सिजेरियन डिलीवरी के बाद 8 प्रसूताओं की अचानक तबीयत खराब हो गई थी. महिलाओं को अत्यधिक ब्लीडिंग और लो ब्लड प्रेशर की शिकायत हुई, जिसमें 6 महिलाओं में सेप्टीसीमिया की आशंका है, जबकि 2 महिलाओं की किडनी और लिवर प्रभावित हुए. फिलहाल में दो गंभीर महिलाओं को मथुरा दास माथुर अस्पताल और एम्स जोधपुर के आईसीयू में हैं.

बाकी 6 महिलाओं का इलाज जिला अस्पताल में ही चल रहा है.



वहीं, कोटा के न्यू मेडिकल कॉलेज अस्पताल में मई और जून की शुरुआत में सिजेरियन प्रसव के बाद 11 प्रसूताओं की तबीयत खराब हो गई थी और उनकी किडनी खराब हो गई थी. इन 11 महिलाओं में से 5 प्रसूताओं की दर्दनाक मौत हो गई थी. इसी तरह बीकानेर के सरकारी अस्पतालों में भी सिजेरियन डिलीवरी के बाद प्रसूताओं की तबीयत बिगड़ी, जिसमें अभी तक 2 महिलाओं की मौत हो चुकी है.