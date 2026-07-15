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राजस्थान में गैंगस्टरों का नया साम्राज्य! विदेश से चल रहा अपराध का पूरा नेटवर्क

राजस्थान में संगठित अपराध का स्वरूप पिछले दो दशकों में तेजी से बदल गया है. अब अपराध केवल स्थानीय वर्चस्व या जमीन विवाद तक सीमित नहीं, बल्कि रंगदारी, सुपारी किलिंग, हथियार तस्करी, हवाला और विदेशों से संचालित गैंग नेटवर्क तक फैल चुका है. आनंदपाल सिंह, राजू ठेठ, लॉरेंस और रोहित गोदारा जैसे नाम इस नेटवर्क के प्रमुख चेहरे रहे हैं. 
 

Edited bySneha AggarwalReported byAshutosh Sharma
Published: Jul 15, 2026, 07:20 PM|Updated: Jul 15, 2026, 07:20 PM
राजस्थान में गैंगस्टरों का नया साम्राज्य! विदेश से चल रहा अपराध का पूरा नेटवर्क
Image Credit: Rajasthan NewsSource: ज़ी न्यूज़ डेस्क

Rajasthan News: राजस्थान का अपराध जगत अब संगठित अपराध के नए दौर में प्रवेश कर चुका है. पिछले दो दशकों में राज्य में गैंगस्टर नेटवर्क का तेजी से विस्तार हुआ है. पहले जहां अपराध जमीन विवाद, आपसी रंजिश और स्थानीय वर्चस्व तक सीमित था, वहीं अब रंगदारी, सुपारी किलिंग, हथियारों की तस्करी, हवाला, सोशल मीडिया के जरिए धमकी और विदेशों से संचालित मॉड्यूल तक इसका स्वरूप बदल चुका है. हाल के वर्षों में राजस्थान पुलिस और केंद्रीय एजेंसियों ने भी माना है कि राजस्थान में स्थानीय गैंगों के साथ-साथ लॉरेंस बिश्नोई और रोहित गोदारा जैसे बड़े नेटवर्क की सक्रियता संगठित अपराध की सबसे बड़ी चुनौती बन गई है.

प्रदेश में गैंगस्टर शब्द की चर्चा कुख्यात गैंगस्टर आनंदपाल सिंह के बिना अधूरी मानी जाती है. नागौर के आनंदपाल ने छोटे आपराधिक मामलों से शुरुआत की और धीरे-धीरे हत्या, रंगदारी और गैंग संचालन के जरिए पूरे शेखावाटी क्षेत्र में प्रभाव स्थापित किया. वर्ष 2015 में अजमेर हाई सिक्योरिटी जेल से उसकी फरारी ने पूरे देश का ध्यान खींचा. करीब दो वर्षों तक वह राजस्थान पुलिस की सबसे बड़ी चुनौती बना रहा और जून 2017 में चूरू के मालासर गांव में पुलिस मुठभेड़ में मारा गया. हालांकि उसकी मौत के बाद भी उसका गैंग पूरी तरह खत्म नहीं हुआ और उसके कई सहयोगी दूसरे संगठित गैंगों से जुड़ गए.

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आनंदपाल सिंह और राजू ठेठ
राज्य की सबसे चर्चित गैंगवार आनंदपाल सिंह और सीकर के गैंगस्टर राजू ठेठ के बीच मानी जाती है. दोनों गैंगों के बीच वर्षों तक चली खूनी दुश्मनी में कई हत्याएं हुईं. दिसंबर 2022 में सीकर में राजू ठेठ की हत्या ने एक बार फिर राज्य में गैंगवार की गंभीरता को उजागर किया. बाद में रोहित गोदारा के नाम से जुड़े सोशल मीडिया अकाउंट से इस हत्या की जिम्मेदारी लेने का दावा किया गया, जिसे आनंदपाल की मौत का बदला बताया गया.

राजस्थान से गहरा अपराध कनेक्शन
हालांकि लॉरेंस बिश्नोई पंजाब का रहने वाला है, लेकिन उसका राजस्थान से गहरा अपराध कनेक्शन विकसित हुआ. जांच एजेंसियों के अनुसार, अजमेर जेल में बंद रहने के दौरान उसके संपर्क राजस्थान के कई अपराधियों से बने. इसके बाद जोधपुर, जयपुर, बीकानेर, नागौर, चूरू और श्रीगंगानगर सहित कई जिलों में उसके नेटवर्क के सदस्यों के नाम हत्या, रंगदारी, हथियार तस्करी और संगठित अपराध से जुड़े मामलों में सामने आए. वर्तमान में लॉरेंस जेल में बंद है, लेकिन पुलिस और जांच एजेंसियों का आरोप है कि उसका नेटवर्क अब भी सक्रिय है और विदेश में मौजूद सहयोगियों के जरिए संचालन किया जाता है.

सुखदेव सिंह गोगामेड़ी हत्याकांड
प्रदेश से जुड़े सबसे बड़े फरार गैंगस्टरों में रोहित गोदारा का नाम प्रमुख है. बीकानेर निवासी रोहित गोदारा पर हत्या, रंगदारी और संगठित अपराध के कई मामले दर्ज हैं. राष्ट्रीय जांच एजेंसी (NIA) और राजस्थान पुलिस की वांछित सूची में उसका नाम शामिल रहा है. जांच एजेंसियों का आरोप है कि वह विदेश में रहकर अपने नेटवर्क का संचालन करता है. करणी सेना के तत्कालीन राष्ट्रीय अध्यक्ष सुखदेव सिंह गोगामेड़ी हत्याकांड के बाद उसका नाम राष्ट्रीय स्तर पर चर्चा में आया.

इसी तरह गोल्डी बराड़ और अनमोल बिश्नोई के बारे में भी जांच एजेंसियों का दावा है कि वे विदेश से संगठित अपराध नेटवर्क से जुड़े रहे हैं. हालांकि इन मामलों की जांच जारी है और विभिन्न मामलों में अंतिम निर्णय न्यायालयों के अधीन है.

अंतरराष्ट्रीय नंबरों से कॉल या मैसेजिंग ऐप से धमकी
राजस्थान संगठित अपराध के लिए इसलिए भी अहम बन गया क्योंकि इसकी सीमाएं पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और गुजरात जैसे राज्यों से जुड़ती हैं. बेहतर सड़क नेटवर्क, अंतरराज्यीय आवाजाही, जेलों में अपराधियों के बीच बने संपर्क, हवाला तंत्र और सोशल मीडिया के बढ़ते उपयोग ने गैंगस्टरों को नए तरीके से काम करने का अवसर दिया. अब कई मामलों में धमकियां अंतरराष्ट्रीय नंबरों से कॉल या मैसेजिंग ऐप के जरिए दी जाती हैं और सोशल मीडिया पर वारदातों की जिम्मेदारी लेकर दहशत फैलाने की कोशिश की जाती है.

एंटी गैंगस्टर टास्क फोर्स और अन्य एजेंसियों ने संयुक्त कार्रवाई
प्रदेश की पुलिस ने पिछले कुछ वर्षों में संगठित अपराध के खिलाफ बड़े अभियान चलाए हैं. एंटी गैंगस्टर टास्क फोर्स (AGTF) और अन्य एजेंसियों ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए गैंगों के आर्थिक नेटवर्क, हवाला चैनलों, अवैध हथियारों और फरार अपराधियों पर शिकंजा कसने की रणनीति अपनाई है. राज्यव्यापी अभियानों में हजारों संदिग्धों की पहचान और सैकड़ों वांटेड अपराधियों की गिरफ्तारी की जा चुकी है, राजस्थान एंटी गैंगस्टर टास्क फोर्स अन्य राज्यों के साथ कोर्डिनेट कर ऐसे अपराधियों पर लगाम कस रहे हैं, जो जेल के अंदर बैठे बदमाश, देश के बाहर बैठे बदमाशों के इशारे पर अपराध करते है.

गैंगस्टर कल्चर का चेहरा बदला
अब केवल गैंगस्टरों की गिरफ्तारी ही नहीं, बल्कि उनके पूरे आर्थिक और अंतरराष्ट्रीय नेटवर्क को ध्वस्त करना प्राथमिकता है. राजस्थान में गैंगस्टर कल्चर का चेहरा अब पूरी तरह बदल चुका है. पहले अपराध स्थानीय दबदबे तक सीमित था, लेकिन अब यह अंतरराज्यीय और कई मामलों में अंतरराष्ट्रीय नेटवर्क का रूप ले चुका है. ऐसे में कानून प्रवर्तन एजेंसियों के सामने चुनौती केवल अपराधियों को पकड़ने की नहीं, बल्कि उस पूरे तंत्र को तोड़ने की है जो जेल, सोशल मीडिया, हवाला और विदेशों में बैठे संचालकों के जरिए संगठित अपराध को जीवित रखता है.

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Sneha Aggarwal

Sneha Aggarwal

मैं स्नेहा अग्रवाल जी राजस्थान न्यूज में सब एडिटर के रूप में कार्यरत हूं और राजस्थान से जुड़ी हर बड़ी से बड़ी और छोटी से छोटी न्यूज़ पर पकड़ रखती हूं. क्राइम और कल्चर की खबरों में दिलचस्पी है. मुझे डिजिटल मीडिया का करीब 4 साल का साल का अनुभव है. इससे पहले मैं ZeeBihar में अपनी सेवाएं दे चुकी हूं. 4 साल के जर्नलिज्म करियर में लोकल, क्राइम, हेल्थ, एंटरटेनमेंट, वायरल और लाइफस्टाइल बीट पर काम किया है. मैंने यहां पर राजस्थान विधानसभा चुनाव, पंचायत चुनाव, ऑपेरशन सिंदूर समेत कई बड़े ईवेंट्स कवर किए हैं.
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